Sony introduceert drie nieuwe speakers in de ULT POWER SOUND-serie, in samenwerking met Post...
De samenwerking met Post Malone begint met deze lancering,...
Philips B8500 Dolby Atmos soundbar met subwoofer 3D surround-geluidsprestaties met elegant Dutch design
De Philips B8500 is een soundbar zoals we die...
Sony lanceert de FE 50-150mm F2 GM lens
De eerste telefoto-zoomlens ter wereld met een maximale brandpuntsafstand...
Samsung zorgt voor meer diversificatie in het AI PC assortiment met nieuwe Galaxy Book5...
Ervaar next-level prestaties en geniet van een batterij die...
Motorola lanceert stijlvolle smartphones in Pantone Kleur van het Jaar 2025: Mocha Mousse
Motorola en Pantone presenteren met trots de motorola razr...
Waarom twee energielabels bij je nieuwe wasdroger? Dit verandert er vanaf juli 2025
Ben je van plan om binnenkort een nieuwe wasdroger aan te schaffen? Dan heb je misschien gemerkt dat sommige...
LG lanceert ‘VX’: De slimme wasmachine die ‘een kind kan de was doen’ opnieuw...
LG Electronics introduceert ‘VX’: een innovatieve, slimme wasmachine waarmee bij wijze van spreken een kind met een druk op...
De toekomst van vloerreiniging is gearriveerd met de nieuwe Philips HomeRun 9000 Series
Philips lanceert de eerste robotstofzuiger die stof, vlekken, vloeistof en etensresten tegelijk stofzuigt en dweilt De Philips HomeRun 9000 Series is een...