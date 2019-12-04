BEELD & GELUID

Sony introduceert drie nieuwe speakers in de ULT POWER SOUND-serie, in samenwerking met Post...

De samenwerking met Post Malone begint met deze lancering,...

Philips B8500 Dolby Atmos soundbar met subwoofer 3D surround-geluidsprestaties met elegant Dutch design

De Philips B8500 is een soundbar zoals we die...

JBL introduceert de Tour ONE M3, de meest veelzijdige en high-performance koptelefoon tot nu...

Klein in formaat, groots in geluid: Loewe lanceert de We. BOOST

Cinema is coming home: Sony kondigt nieuwe BRAVIA Theatre home audio-producten aan voor een...

Cinema is coming home: Sony breidt BRAVIA TV-line-up uit voor de meest authentieke bioscoopervaring...

Sony lanceert de WF-C710N draadloze oordopjes met Noise Cancelling

De Europese designs van Philips TV & audioproducten vallen opnieuw in de prijzen.

De nieuwe Philips 2025 Ambilight TV-line up AI in beeld én geluid en...

Philips OLED+ televisies tillen beeld, geluid en Ambilight naar het hoogste niveau

Team Visma | Lease a Bike kondigt samenwerking met Bowers & Wilkins aan

TCL at ces

TCL onthult baanbrekende innovaties op CES 2025: een nieuwe standaard voor slimme technologie en...

LG introduceert 2025 OLED evo-serie met levendige helderheid en AI-gestuurde personalisatie

LG’s ’s werelds eerste transparante en echt draadloze 4K OLED-tv biedt een nieuwe schermervaring

Introductie van de Marantz Horizon en Marantz Grand Horizon

LG werkt samen met Artlume om de digitale kunstervaring op LG Smart TV’s te...

MULTIMEDIA

POPULAIRE TIPS

SMART HOME

Waarom twee energielabels bij je nieuwe wasdroger? Dit verandert er vanaf juli 2025

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe wasdroger aan te schaffen? Dan heb je misschien gemerkt dat sommige...

LG lanceert ‘VX’: De slimme wasmachine die ‘een kind kan de was doen’ opnieuw...

LG Electronics introduceert ‘VX’: een innovatieve, slimme wasmachine waarmee bij wijze van spreken een kind met een druk op...

De toekomst van vloerreiniging is gearriveerd met de nieuwe Philips HomeRun 9000 Series

Philips lanceert de eerste robotstofzuiger die stof, vlekken, vloeistof en etensresten tegelijk stofzuigt en dweilt De Philips HomeRun 9000 Series is een...

Hooikoortsseizoen start steeds vroeger: Philips introduceert nieuwe slimme luchtreiniger

Philips OneUp elektrische dweil: De enige die altijd dweilt met schoon water

Supreme Silence van Bauknecht: De stille manier om efficiënt te wassen

Breng sfeer en gezelligheid in huis met deze verlichtingtips van Wever & Ducré

IMU

IMOU lanceert de slimme RV3 robotstofzuiger: jouw ideale huishoudhulp

De ultieme blend van stijl en technologie: de L’OR Barista Alessi Plissé koffiemachine

REVIEWS

