Met de Nokia 5.3 werd in maart een erg toegankelijke smartphone gelanceerd, met een prijskaartje van amper 200 euro. In deze test kijken we wat deze Android-smartphone biedt voor zijn geld.

Design

De telefoon voelt heel wat duurder aan dan dat hij daadwerkelijk is, en dat is te danken aan het design. Hoewel de achterzijde van de telefoon uit plastic is gemaakt, gaven de designers die een matte afwerking. Daardoor krijgt hij de looks van een smartphone met glazen achterzijde. Door ook de overgang naar de randen af te ronden, zoals dat bij de meeste high-end smartphones gebeurt, wordt dat effect nog eens versterkt.

Het ontbreken van metaal aan de zijkanten en glas aan de achterzijde, zorgt er voor dat de telefoon bijzonder licht is (185 gram), en dat voel je meteen wanneer je hem vastneemt.

Qua kleurkeuze heeft Nokia geopteerd voor blauw, zandkleur en de charcoal-versie, wat een soort zwart is. De vier camera’s op de achterzijde staan mooi centraal gegroepeerd in een cirkel. Net daaronder bevindt zich de vingerafdruksensor.

Het 6,55- inch scherm loopt met een HD+ resolutie (720 x 1600) misschien achter in vergelijking met andere toestellen, maar voor dit prijsniveau en voor heel wat mensen is dat ruim voldoende. Minder pixels op het scherm heeft trouwens als voordeel dat er minder stroom nodig is, en daardoor de batterij wordt gespaard zoals verderop blijkt.

Bijna de volledige voorzijde van de telefoon is scherm, met dunne schermranden en een kleine druppelvormige uitsparing bovenaan voor de 8 megapixel selfiecamera. Het scherm is trouwens beschermd door Gorilla Glass 3. Helderheid en contrast van het IPS-scherm zijn heel erg in orde, ook in wat feller zonlicht of bij een wat scherpere kijkhoek.

Leuk detail is dat de aan-uit-knop verlicht wordt wanneer er meldingen binnensijpelen. Er is bijkomend een afzonderlijke knop om Google Assistant op te roepen. Die knop kan je wel niet personaliseren en er een eigen invulling aan geven.

Android 10 en Android One

De Nokia 5.3 draait op Android 10, en maakt deel uit van het Android One-programma. Dat wil zeggen dat je zeker de volgende twee jaar alle updates voor Android zal krijgen, zeg maar Android 11 en 12. Veiligheidsupdates lopen nog een extra jaar door, wat resulteert in drie jaar zekerheid.

Android One is een standaardversie van Android zonder een eigen schil van het merk erbovenop en zonder ook eventuele eigen apps van het merk. Je hebt dus zelf de keuze hoe je de smartphone verder aanvult, met de apps of instellingen die je nodig acht. Sommigen zullen dit uitstekend vinden, anderen zullen misschien sommige aspecten missen die wel op andere Android-smartphones staan. De keuze blijft persoonlijk.

Voor de rekenkracht zorgt de Qualcomm Snapdragon 665. Om te vergelijken met smartphones die de huidige high-end chips van Qualcomm gebruiken: reken op 70 à 75% van de snelheid van die telefoons, wat zeer acceptabel is. De GPU is ook afdoende voor het spelen van de meeste mobiele games.

De opslagcapaciteit is een genereuze 64GB, waarvan er al 16GB is ingenomen door Android en de standaard apps. De opslagcapaciteit kan makkelijk worden uitgebreid met een geheugenkaart (microSD). Het werkgeheugen telt 4GB en lijkt het minimum te worden om een vlotte Android-ervaring te bieden.

Een fysieke home-knop ontbreekt, dus wie opkijkt tegen al dat swipen, is gewaarschuwd. Nochtans kan je de telefoon met enkele simpele handelingen vlot bedienen. Een dubbele tik op het scherm maakt de telefoon wakker waarna je hem kan ontgrendelen met gezichtsherkenning, of je kan ook gewoon de vingerafdruksensor achteraan gebruiken.

Die vingerafdruksensor heeft wel een kleine seconde nodig om de telefoon te ontgrendelen, en situeert zich in de middenmoot wat accuraatheid betreft.

In vergelijking met heel wat budget-telefoons vond Nokia ook de haptic engine – de kleine trilling die je voelt bij het wat langer indrukken van een app-icoontje – toch de moeite waarde om daar wat extra aandacht aan te besteden.

De speaker, die zich onderaan bevindt, is niet de meest exacte maar gaat wel voldoende hard. Er is ook nog een traditionele hoofdtelefoonaansluiting.

Camera’s

De Nokia 5.3 heeft op de achterzijde vier camera’s: de 13 megapixel hoofdcamera met diafragma van f/1.8; een ultragroothoeklens van 5 megapixels; en twee kleinere 2 megapixel camera’s voor het meten van de diepte en het maken van macroshots. Bij daglicht presteren al die camera’s gewoon goed. De hoofdcamera zorgt met zijn resolutie uiteraard voor foto’s met de beste details, en de dieptecamera doet goed zijn werk bij het maken van bokeh-portretten, of foto’s met een wazige achtergrond. Het leuke is dat je die mate van wazige achtergrond achteraf nog wat kan aanpassen, iets wat je niet vaak vindt in deze prijsklasse. De Nokia 5.3 legt dus heel wat nadruk op portretfoto’s.

Er is ook een nachtmodus aanwezig, voor zowel de hoofdcamera als ultragroothoeklens. Hoewel die niet dezelfde resultaten biedt als bij high-end modellen van bv. een Huawei, is het wel een leuke toevoeging. Vooral als er toch nog wat straatlicht aanwezig is, is hij nuttig.

Naast gewone foto’s kan je met Nokia 5.3 ook panoramafoto’s, slow-motions en timelapses maken.

Batterij

Eén van de meest interessante aspecten aan de smartphone is de uitmuntende batterijduur. Met de 4000 mAh batterij kom je zelfs bij stevig gebruik zeker de dag door. Dat is ongetwijfeld te danken aan de lagere resolutie van het scherm maar ook de efficiënte Snapdragon-processor.

Wie de smartphone wat minder vaak vastpakt, haalt vlot de twee dagen, en in sommige gevallen zelfs drie dagen.

Een snellader ontbreekt, en ook draadloos opladen moet je in deze prijsklasse niet verwachten.