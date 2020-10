7 A14 Bionic Chip

De A14 Bionic, die we een maand geleden al zagen opduiken op de nieuwe iPad Air, is de eerste 5-nanometer chip in een smartphone. De snelheid ligt daardoor hoger dan het vorige model en de batterij gaat langer mee. Dankzij de combinatie met een gloednieuwe beeldsignaalprocessor kan je filmen in Dolby Vision HDR, een primeur voor smartphones, en is de HDR in foto’s opnieuw licht verbeterd.