Google TV moet de opvolger worden van Android TV. Is het gewoonweg een nieuwe naam en zijn er veranderingen die de moeite waard zijn?

Het volgende korte antwoord kunnen we alvast geven. Google TV is een nieuwe interface voor Android TV en wordt aangedreven door achterliggende Google-diensten als Google Assistant, de Google Knowledge Graph en machine-learning. Bedoeling is dat je sneller films, docu’s en series terugvindt die nog verdeeld zit over verschillende streamingdiensten en hun apps.

Google TV moeten we zien als een logische, volgende stap in het Android TV-platform. Google TV vervangt dus niet Android TV, maar is een nieuwe interface die werd gebouwd op het Android TV besturingssysteem voor televisies, mediastreamers en -spelers.

Met Google TV wil Google de inhoud – films, series, docu’s en ander videomateriaal – een centrale plaats geven, waardoor je niet langer elke app afzonderlijk moet openen om iets te vinden. Het volstaat de apps en streamingdiensten te installeren, in te loggen en Google TV doet de rest.

Zoek je dus naar een film of tv-serie dan serveert Google als eerste optie een of meerdere rechtstreekse links naar de app die deze film of serie aanbieden en waarop je een abonnement hebt. Komt de film of tv-serie niet in je bibliotheek voor, dan krijg je ook links naar Google’s eigen online winkel van films en series (Play Movies & TV krijgt trouwens ook de naamswijziging naar Google TV).

Google’s Shalini Govilpai verwoordt het als volgt: “We bestudeerden de verschillende manieren waarop mensen media ontdekken – van het zoeken naar een specifieke titel tot het raadplegen van genres – en ontwikkelden een ervaring die je helpt te vinden wat je wil kijken. We brachten onder meer verbeteringen aan Google’s Knowledge Graph aan, waarbij we media in verschillende genres en topics onderbrengen, van films over ruimtereizen, realityshows tot kookprogramma’s. Je kan ook video’s zien die trending zijn in Google Zoeken.”