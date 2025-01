De nieuwe OLED evo van LG is een voorbeeld van visuele perfectie met opvallende helderheid en ongeëvenaarde zwarttinten, samen met AI-personalisatie voor een op maat gemaakte gebruikerservaring

LG Electronics (LG) heeft vandaag zijn OLED evo-reeks voor 2025 onthuld, met een reeks geavanceerde tv-aanbiedingen, waaronder ’s werelds eerste echte draadloze OLED evo M5 en OLED evo G5-modellen. Met LG’s nieuwste α (Alpha) 11 AI-processor Gen2 1 als kern, bieden de nieuwste OLED evo-modellen ongeëvenaarde OLED-beeldkwaliteit met onberispelijke zwarttinten, uitzonderlijke helderheid en geavanceerde verwerkingsmogelijkheden. Aangedreven door AI-gestuurde personalisatie biedt de LG OLED evo een op maat gemaakte ervaring voor elke gebruiker en toont het het toppunt van OLED-innovatie voor een verbeterde home entertainment-ervaring.

De nieuwste OLED evo-tv’s zijn voorzien van LG’s verbeterde Brightness Booster Ultimate-technologie, die de lichtregelarchitectuur en lichtversterkende algoritmen verbetert om een ​​helderheid te bereiken die drie keer hoger is dan conventionele OLED-modellen. Deze aanzienlijke toename in helderheid brengt fijne details in focus over verschillende helderheidsniveaus, wat resulteert in een levendigere en levensechte kijkervaring.

LG OLED evo verfijnt elk detail tot in de perfectie met vlekkeloze zwarttinten, nauwkeurige kleurreproductie en stabiele prestaties. De nieuwste modellen bereiken topklasse zwartniveaus in zowel lichte als donkere instellingen, en produceren levendige en nauwkeurige kleuren. Deze geavanceerde OLED-schermen hebben de “Perfect Black” en “Perfect Color”-verificatie van UL Solutions ontvangen en zijn gecertificeerd door Intertek voor 100 procent kleurechtheid. De 2025 OLED evo-tv’s beschikken ook over snelle helderheids- en kleurtemperatuurstabilisatie, wat hen de “Quick Stability with Image Quality”-certificering van TÜV Rheinland oplevert. 3 Dit zorgt ervoor dat gebruikers direct na het inschakelen van de tv een uitzonderlijke beeldkwaliteit ervaren.

Nieuw voor 2025: LG’s nieuwste OLED evo 4K-tv’s ondersteunen Filmmaker Mode® met Ambient Light Compensation 4 , een geavanceerde versie van Filmmaker Mode die is ontwikkeld in samenwerking met de creatieve gemeenschap. Deze functie detecteert nauwkeurig de lichtomstandigheden van de kijkomgeving en past de beeldinstellingen automatisch aan om de oorspronkelijke bedoeling van de filmmaker te behouden, wat een echt filmische ervaring oplevert in verschillende lichtomstandigheden.

De nieuwste LG OLED evo-tv’s hebben een reputatie als ultieme keuze voor gamers en beschikken over diverse functies die speciaal zijn afgestemd op gamen, waaronder de eerste 4K 165Hz 5 Variable Refresh Rate (VRR) in de branche, gecertificeerd door NVIDIA® G-SYNC® en AMD FreeSync Premium. De OLED evo-modellen verbeteren gamen met tear-free, stottervrije gameplay, minimale invoervertraging en tot 165 frames per seconde. De OLED evo-tv’s zijn de eerste die ClearMR 10000-certificering van VESA hebben ontvangen, wat zorgt voor vlekkeloze bewegingen en naadloze ervaringen, zelfs tijdens snelle actiescènes.

Aangedreven door de geavanceerde Alpha 11 AI Processor Gen2, bieden de 2025 OLED evo-modellen verbeterde beeld- en geluidskwaliteit. Deep learning-algoritmen analyseren en verfijnen nauwkeurig lage resolutie en lage kwaliteit beelden, en verbeteren ze naar een hogere definitie met pixelprecisie voor natuurlijke en scherpere beelden. Bovendien biedt Dynamic Tone Mapping Professional expert-level controle over HDR10-inhoud voor professionele makers, wat nauwkeurige aanpassing en fine-tuning van beelden mogelijk maakt voor nauwkeurige kleur- en detailweergave in alle kijkomgevingen.

Als aanvulling op de indrukwekkende beelden levert AI Sound Pro rijke, meeslepende audio met virtuele 11.1.2-kanalen surround sound, waarbij de tonale balans en helderheid worden aangepast voor een meeslepende, op maat gemaakte luisterervaring. De nieuwste OLED-tv’s van LG zijn ontworpen met personalisatie in gedachten en beschikken over AI-aangedreven functies die individuele audio- en visuele voorkeuren begrijpen en zich daaraan aanpassen. Door meer dan 1,6 miljard beeldinstellingen en 40 miljoen geluidsprofielen te analyseren, stemt de AI Picture/Sound Wizard audio- en visuele modi af op elke gebruiker, wat zorgt voor een echt op maat gemaakte entertainmentervaring. Deze AI-aangedreven functies vertegenwoordigen een nieuw niveau van smart-tv-innovatie, waardoor de OLED evo-modellen van 2025 de meest intuïtieve en gebruikersgerichte tv’s op de markt zijn.

De gebruikerservaring wordt verder verbeterd met een gepersonaliseerde reis die begint op het moment dat de tv wordt ingeschakeld, dankzij de AI Remote. AI Welcome begroet gebruikers bij naam en biedt op maat gemaakte aanbevelingen op basis van hun voorkeuren en kijkgewoonten, terwijl AI Voice ID gemak toevoegt door individuele stemmen te herkennen, automatisch van profiel te wisselen en suggesties voor inhoud te leveren die passen bij persoonlijke smaak. Het vinden van inhoud op LG’s nieuwste OLED evo-tv’s is nog nooit zo eenvoudig geweest, met AI Search 6 dat gebruikmaakt van een Large Language Model (LLM) om de context van conversaties te begrijpen en subtiele gebruikersintenties te ontdekken. Toegang tot Microsoft Copilot stroomlijnt het proces verder, zodat gebruikers complexe informatie efficiënt kunnen vinden en ordenen met behulp van contextuele signalen. Voor een nog soepelere en boeiendere ervaring identificeert de AI Chatbot proactief potentiële gebruikersuitdagingen en biedt tijdige, effectieve oplossingen. Bovendien stelt de Generative Image Gallery 7 gebruikers in staat om aangepaste achtergronden te maken met behulp van spraakopdrachten, wat een persoonlijk en creatief tintje toevoegt aan de kijkervaring.

De gebruiksvriendelijke webOS-interface van OLED evo biedt een gepersonaliseerde en gestroomlijnde ervaring om gemakkelijker toegang te krijgen tot content en instellingen. Het nieuwe startscherm is sneller, handiger en steeds persoonlijker met verbeterde gebruikersinterface en categorieën. Bovendien ondersteunt webOS nu multi-platformintegratie met de Home Hub, die naadloos verbinding maakt met multi-ecosystemen, ThinQ en Google Home, voor de bediening van verschillende IoT-apparaten. Door deze veelzijdige ecosystemen samen te brengen en de cross-platformmogelijkheden te verbreden, kunnen gebruikers moeiteloos hun smart home-ecosysteem beheren en besturen via een enkele, intuïtieve interface op hun nieuwste smart-tv’s van LG. Het webOS Re:New-programma breidt de voordelen uit die verder gaan dan de eerste aankoop en stelt LG Smart TV-bezitters in staat om de komende vijf jaar te genieten van de meest up-to-date tv-ervaring.

LG heeft de allereerste OLED-tv gepresenteerd die audio en video draadloos kan overbrengen, wat de home entertainment-ervaring transformeert met ongeëvenaarde audiovisuele prestaties. Als ’s werelds eerste echte draadloze OLED-tv levert de nieuwste M5-serie draadloze audio- en videotransmissie tot 144 Hz 8 zonder latentie of verlies in beeld- en geluidskwaliteit. Gecertificeerd door NVIDIA G-SYNC®, zorgt deze draadloze OLED-tv voor een scheurvrije, stottervrije game-ervaring, zelfs tijdens snelle actie op 4K 144 Hz. Voortbouwend op deze innovatie heeft LG zijn geavanceerde draadloze audiovisuele technologie uitgebreid naar QNED-tv’s, waardoor zijn kernwaarde van technologische uitmuntendheid en geavanceerde innovatie naar meer klanten wordt gebracht.

De OLED Evo-modellen van LG zijn erkend vanwege hun meerwaarde voor de klant en verbeterde prestaties. Ze hebben meerdere prijzen gewonnen, waaronder de CES 2025 Best of Innovation Award (voor 83G5-modellen) en de Honoree-titel (model 83M5) in de categorie Video Display.