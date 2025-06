Omdat ons dagelijks leven efficiënte, snelle en intuïtieve oplossingen verdient, onthult Calor de AeroSteam: een handstomer van de nieuwe generatie die technologische innovatie en gebruiksgemak combineert. Ontworpen voor iedereen die tijd wil besparen zonder in te leveren op een perfect gestreken outfit, belooft AeroSteam het onderhoud van kleding eenvoudig, snel… en zelfs aangenaam te maken.

Vergeet alles wat je dacht te weten over stomen. Met AeroSteam doorbreekt Calor de regels en introduceert een innovatie: de eerste handstomer die stoom en zuiging combineert voor verbluffende resultaten vanaf de eerste beweging.

Calor innoveert met OptiFlow, een exclusieve technologie die de kracht van stoom combineert met lichte zuiging om de stof zachtjes tegen de verwarmde zool te trekken. Het resultaat? Perfect gestoomde kleding, zelfs bij de meest delicate stoffen. Met drie gebruiksmodi en een verwarmde zool tot 140°C past AeroSteam zich moeiteloos aan alle strijkbaar textiel aan – zonder enige instelling.

Stomen was nog nooit zo eenvoudig met AeroSteam. Geen strijkplank of haak nodig: enkel een kleerhanger en een paar seconden volstaan. Klaar in 30 seconden, frist deze ultrasnelle stomer een hemd op in minder dan 3 minuten. Dankzij de verwarmde zool zijn de kleren meteen droog en klaar om te dragen. Een echte dagelijkse bondgenoot!

Met een afneembaar waterreservoir van 100 ml kan AeroSteam tot 3 hemden of 4 T-shirts stomen met één enkele vulling. Na de sessie zorgt de automatische uitschakelfunctie voor veilig gebruik.

Met AeroSteam biedt Calor veel meer dan een gewone stomer: een slimme, praktische en duurzame oplossing die perfect aansluit bij het moderne leven. Met zijn geavanceerde technologie, Franse fabricage en ecologisch engagement wordt AeroSteam onmisbaar in je dagelijkse routine.