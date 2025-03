Europees productontwerp triomfeert opnieuw, Philips TV & Sound wint drie iF Design Awards 2025

TP Vision, een bedrijf met een bewezen toewijding aan Europees design voor zijn Philips-tv’s en audioproducten, heeft opnieuw de hoogste professionele erkenning ontvangen door drie iF Design Awards 2025 te winnen voor uitstekend productontwerp.

De winnaars van 2025 zijn onder andere de nieuwe premium Philips OLED+910 Ambilight TV, de nieuwe mid-range Philips OLED 850/860 TV, onderdeel van de OLED800 Ambilight Series, en de Philips K4200 Kids draadloze on-ear hoofdtelefoon. Alle drie de producten zijn gemaakt door het toegewijde Europese designteam van TP Vision, gevestigd in Amsterdam.

Sinds 1954 biedt de iF Product Design Award de hoogste erkenning aan het allerbeste productontwerp van over de hele wereld, met de competitie in 2025 die bijna 11.000 ontwerpinzendingen uit 66 landen aantrok. De prijs blijft het belang van uitstekend ontwerp, de maatschappelijke relevantie en invloed ervan benadrukken, terwijl innovatie voor een betere toekomst wordt aangemoedigd met een grotere nadruk op duurzaamheid.

Rod White, Chief Design Officer voor TP Vision, gaf het volgende commentaar op de prijzen van 2025: ‘Ik wil graag alle deskundige juryleden van de iF Product Design Awards persoonlijk bedanken voor het opnieuw erkennen van TP Vision’s toewijding aan Europees design als een kernonderdeel van alle Philips TV- en geluidsproducten, en voor ons voortdurende gebruik van design als een belangrijke onderscheidende factor in een zeer competitieve markt’.

Philips OLED+910 Ambilight-tv

De Philips OLED+910 is ontworpen om een ​​uitzonderlijke beeldkwaliteit te communiceren en beschikt over de nieuwste META 3.0 OLED-technologie, waaronder het nieuwe primaire RBG Tandem-paneel met een vierlaagse constructie. Dit verbetert het kleurengamma en de helderheid en verlaagt het stroomverbruik.

Voortbouwend op zeven jaar succes van de samenwerking met Bowers & Wilkins, is de OLED910 de volgende stap in het ontwerp van premium tv’s met geïntegreerd zichtbaar geluid. De belangrijkste details omvatten de Philips ‘pil’-vormige oppervlaktesignatuur via de afronding op het luidsprekeroppervlak en ook de gerecyclede aluminium voetjes – om het technische aspect van de tv opzettelijk te de-benadrukken, waardoor deze in moderne huizen past.

De wollen melangestof van Kvadrat versterkt de huiselijkheid van het product, net als de nieuwe afstandsbediening die secundaire knoppen verbergt. De minder gebruikte knoppen verschijnen alleen als ze nodig zijn en verlicht zijn, waardoor visuele rommel wordt verminderd.

Dankzij het fantastische geluid van een Bowers & Wilkins 3.1 frontaal geluidssysteem en de toevoeging van een vierzijdige versie van het Ambilight-systeem, biedt de OLED+910 een totaal unieke en meeslepende ervaring.

Philips OLED850 en OLED860 Ambilight-tv

De Philips OLED805 en OLED860 – onderdeel van de uiterst succesvolle OLED800-serie – bieden een uitzonderlijke beeld- en geluidskwaliteit voor een OLED-tv uit het middensegment met een ontwerp dat voldoet aan de behoeften van gebruikers die de voorkeur geven aan een kwalitatieve centrale standaard plus een naadloze optie voor verbeterd geluid – en die de draaifunctie waarderen om de hoek van het scherm te draaien.

De TV heeft uitstekend geïntegreerd, onzichtbaar geluid, maar voor de gebruiker die meer eist, biedt de voorste balk van de standaard een extra functie door de vorm van de superslanke 8200 Soundbar van Philips perfect te volgen. Deze is voorzien van geïntegreerde magneten voor een eenvoudige, handige en optimale positionering direct op de metalen TV-standaard.

De uitgelijnde, donkere metalen afwerking van zowel de tv als de soundbar zorgt voor een naadloze aansluiting, net als de kabelkap die de kabels van de soundbar verbergt en naar achteren en uit het zicht leidt.

Philips K4200 Kids draadloze on-ear hoofdtelefoon

De nieuwe 4200-hoofdtelefoon is speciaal voor kinderen ontworpen en weerspiegelt de realiteit dat kinderen tegenwoordig veel beter op de hoogte zijn van vormgeving en afwerking dan vroeger.

Traditionele kinderproducten zijn gericht op het gebruik van roze en blauw gecombineerd met overdreven schattige, vaak gimmicky details. De 4200 Headphone gebruikt moderne, strakke oppervlakken met een concentrische, ronde lichtring in de behuizing op het oor, wat voor speelsheid zorgt.

Er is rekening gehouden met de trends op het gebied van kleur en afwerking van 2025, waardoor de hoofdtelefoon er zowel opvallend als fris uitziet.

Dankzij de grote, ronde bedieningsknoppen aan de onderkant van de oorschelpen zijn ze gemakkelijk te gebruiken voor kinderen, terwijl de kleinere oorschelpen met zachte oorkussentjes zorgen voor een comfortabel draagcomfort.

Deze kindvriendelijke hoofdtelefoon is ontworpen om volumeveilig te zijn voor jonge oren. Het geluidsniveau is beperkt tot 85 dB. Hierdoor kunnen ouders variabele volumelimieten instellen in een speciale reismodus of op een veilige manier verbeteren via de Philips-app.