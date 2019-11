De Citation 500 is de grootste (en duurste) luidspreker van de Citation reeks, met uitzondering van de soundbar. In theorie zou hij ook het best moeten klinken. De Citation One is de kleinste en goedkoopste in de reeks. Na onze test van de Citation soundbar en subwoofer volgen nu deze twee losse speakers.

Met Citation was Harman Kardon aan een inhaalrace toe op het vlak van moderne, draadloze speakers. Het heeft meteen een heel gamma in de markt gezet, met de kleinere Citation One (200 euro), de Citation 100, 300 en 500, de vloerstaande speakers Citation Tower en zelfs een soundbar (Citation Bar) en subwoofer (Citation Sub). Ze kunnen allemaal met elkaar gekoppeld worden en zo een multiroom audiosysteem worden. Bovendien zijn ze met de stem te bedienen, dankzij de ondersteuning voor Google Assistant.

De Citation-lijn werd al voor de eerste maal tijdens IFA 2018 voorgesteld en is pas de voorbije maanden echt in de markt gezet. Dat had te maken met het feit dat we in Vlaanderen even moesten wachten (eind mei 2019) voor de Google Assistant in onze taal beschikbaar werd.

In deze test staan we dus stil bij de Citation 500, de duurste van de tafelmodellen, en de Citation One, de kleinste en goedkoopste binnen de lijn. Voor beiden is de concurrentie in de markt groot met een heleboel degelijke speakers.

Design

Bij het uitpakken van de Citation 500 voelen we meteen het stevige gewicht (7,6 kg) van de speaker. Dat is meestal een goed voorteken op geluidsvlak. Met afmetingen van 37,4 x 21,3 x 17,2 cm (BxHxD) is hij ook vrij groot voor een tafelmodel. De Citation One is kleiner – 14 x 18,8 x 14 cm (BxHxD) – maar weegt toch nog een stevige 2 kg.

De keuze voor een omhulsel in het Deense Kvadrat-textiel, in naar keuze grijs of zwart, doen de speakers er erg modern uitzien en daardoor zijn ze voor elk interieur zeker een meerwaarde.

Bij de Citation 500 bevindt zich bovenop een klein maar naar ons gevoel knap kleurenscherm, dat bovendien aanraakgevoelig is. Het scherm toont bij het afspelen een albumhoesje en de titel van het nummer, maar je kan er ook nummers mee pauzeren of het volgende nummer kiezen, evenals het bijstellen van het volume. Je gebruikt het eveneens om enkele instellingen te regelen, al blijft dat wel binnen de perken. De hoofdmoot van de set-up en bediening zal via je smartphone en Google Home verlopen.

De aanraakgevoeligheid van dat scherm is wel niet zo responsief en wanneer we het volume regelen is er altijd wel enkele seconden vertraging. Het scherm zien we dan ook vooral als meerwaarde voor het snel tonen van het afgespeelde nummer.

Onderaan het scherm zijn er nog aanraaktoetsen om het volume te regelen. Net boven dat scherm zijn er ook twee kleine microfoontjes voor Google Assistant.

De Citation One moet het stellen zonder aanraakscherm en heeft bovenaan enkele aanraakgevoelige toetsen voor onder meer volumeregeling.

Onder het textiel schuilen bij de Citation 500 twee 25mm grote tweeters en dubbele 13,1 cm grote mid/bas drivers. Samen zijn ze goed voor 200W RMS aan versterking. Buiten een stroomtoevoer zijn er verder geen fysieke aansluitingen aanwezig (een paar servicepoorten terzijde). Alle data komt draadloos binnen via WiFi of Bluetooth en passeert altijd de 24-bit/96kHz DAC.

De Citation One biedt slechts plaats aan één 20mm tweeter en één woofer van 8,9 cm. Dat dit geen beperking hoeft te zijn, zien we straks.

Installatie en set-up

Het instellen van de speakers is erg makkelijk en verloopt via de Google Home-app. Een eigen app heeft Harman Kardon niet (meer).

Als er een Citation speaker is aangesloten op een stopcontact, zal jouw Android-smartphone melden dat het een Chromecast-toestel heeft gedetecteerd. Krijg je die melding niet, dan kan je gewoon de toevoeging van een nieuw apparaat in Google Home zelf opstarten. Belangrijk hierbij is dat zowel je smartphone als de speaker verbinding maken met hetzelfde draadloze netwerk.

De nieuw toegevoegde speakers koppel je desgewenst aan een bepaalde woning, kamer of ruimte. Verschillende speakers, ook andere dan die van Harman Kardon Citation, kan je groeperen en zo een multiroomsysteem samenstellen waarbij je bijvoorbeeld dezelfde muziek afspeelt op meerdere speakers tegelijk. In de Google Home-app doe je dat door een groep aan te maken, en de speaker hieraan toe te voegen.

De Google Home-app is trouwens voor meerdere zaken geschikt buiten muziekbediening. Denk maar aan het bedienen van je slimme verlichting zoals Philips Hue.

Muziek

Chromecast en AirPlay 2 zitten standaard ingebouwd dus kan je audio en muziek van compatibele toestellen altijd sturen naar de Citation speakers. Ook Bluetooth 4.2 is van de partij al zal je dit in de praktijk minder gaan gebruiken als je een WiFi-netwerk ter beschikking hebt. De audiokwaliteit lijkt ook ietsje minder dan bij het Chromecasten.

De belangrijkste muziekstreamingdiensten zijn bij het casten van de partij: Spotify, internetradio, podcasts maar ook Deezer, Tidal, Qobuz en Google Play. Zelfs muziek die lokaal is bewaard in het thuisnetwerk kan afgespeeld worden. Wat Chromecast betreft werkt dat als volgt: zie je een app met het bekende Chromecast-icoon dan kan je het geluid streamen naar de Citation 500.

De Citation 500 kan door zijn 200 Watt met gemak een middelgrote woonkamer vullen met muziek. Hij speelt niet alleen voldoende luid, maar doet dat ook zonder dat het hem moeite kost.

Bij de eerste luistersessie waren we allesbehalve overtuigd door de bass maar door de speaker een andere positie te geven konden we het geluidsbeeld een stevige boost geven. Zorg er dus voor dat je de speaker op of in een stevig meubel plaatst.

De Citation 500 kan ook enkel wat bijgesteld worden via een Bass Trim-functie. Een volwaardige equalizer ontbreekt en voorlopig zijn er ook geen plannen om dit te veranderen.

De Citation One is de kleinste uit de reeks maar hij staat verrassend goed zijn mannetje op muzikaal vlak. Bij deze speaker speelt de plaatsing een minder grote rol: op de grond, op een tafel of op een rek in de kast, de speaker trekt zich uit de slag. Voor dit prijsniveau zijn we zeer aangenaam verrast door de geluidskwaliteit. Er is voldoende laag en de speaker gaat loeihard. De prijs-kwaliteitsverhouding zit bij deze slimme speaker erg goed!

Twee van de Citation 500 of One-speakers kan je trouwens koppelen en als stereopaar inzetten, maar dit konden we niet testen.

Wie het beste wenst te halen uit hi-res audio kiest beter voor andere aanbieders, ook al omdat MQA-decoding ontbreekt. Harman Kardon mikt dan ook duidelijk op een grotere markt à la Bose en Sonos.

Bediening

Hoe ziet onze Google Home-App er nu uit bij het afspelen van muziek? We krijgen alvast de twee speakers te zien, met bewegende icoontjes als er muziek wordt afgespeeld, en ook de multiroomgroep met gekoppelde speakers. Die groep kan je niet on-the-fly aanpassen, zoals bij andere multiroomsystemen als Sonos of MusicCast, maar dient vooraf gedefinieerd te zijn. Heb je veel speakers in één woning dan kan het overzicht snel erg druk worden.

In de Spotify-app, andere apps en bij het selecteren van het cast-icoon verschijnen deze speakersgroepen ook als aparte speaker.

Dan komen we ook meteen terecht bij één van de nadelen van de Google Home-app. Muziek selecteren, afspeellijsten kiezen of favorieten opslaan lukt allemaal niet, daarvoor moet je teruggrijpen naar de muziekapp. In Spotify kies je de muziek en cast je die via het gekende icoontje naar de geschikte speaker of speakergroep. In de Google Home app kan je het volume regelen, de muziek pauzeren of vooruitspoelen, en wisselen naar het volgende of vorige nummer.

En hier komt dan in feite de Google Assistant als reddingsmiddel op de proppen. De Citations zijn Google Home-speakers met ingebouwde microfoons, en dus ingebouwde Google Assistant functies. De implementatie van Google Assistant op de Citation-reeks is heel goed.

Een lijn led-lampjes die verborgen zit achter het Kvadrat-textiel licht responsief op wanneer je een spraakopdracht zoals “Hey Google, speel Spotify” afvuurt. Wanneer we naar muziek luisteren aan 25% volume (en dat is al erg luid geloof ons maar) worden onze spraakopdrachten vlot opgepikt, ook wanneer het gaat om wat moeilijkere Vlaamse artiestennamen.

In de Google Home-app krijg je per speaker een koppeling naar de muziekdienst die je op dat moment aan het spelen bent. Maar hier loopt het mis: vraag je via spraakbediening een nummer aan en wil je daarna naar de Spotify-app gaan (via de Spotify openen-link), zie je niks over het nummer.

De speakers kunnen dankzij Google Assistant natuurlijk meer dan enkel muziek afspelen. Zo krijg je een antwoorden op allerhande vragen, kan je alledaagse taken en je agenda beheren en zelfs andere slimme apparaten in de woning bedienen. De functionaliteit hiervan is natuurlijk sterk afhankelijk van wat Google Assistant zoal kan in de Nederlandse taal. Via de website van Google kan je steeds nieuwe functionaliteit ontdekken.

Wie gesteld is op zijn privacy kan via het scherm de detectie van spraakopdrachten tijdelijk uitschakelen.

Je kan ook enkele handige voorkeuren aanmaken, via het kleine schermpje. Voice Presets heet de functie. Dat hoeft niet enkel te gaan om het afspelen van muziek: je kan er ook de verlichting mee inschakelen. Dat werkt als volgt. Je kiest een preset, spreekt iets in (Zet de verlichting aan, Speel Radio af, Speel mijn favoriete afspeellijst in Spotify af) en kiest dan een passend logo. Op een later moment kan je dan via die specifieke stemcommando’s de presets oproepen.

Omdat de luidspreker meer dan waarschijnlijk door verschillende personen in een gezin of kantoor zal worden gebruikt, biedt Google Home de functionaliteit Voice Match aan. Daardoor kan Google elke stem apart herkennen en de muziekbeleving personaliseren. Jouw persoonlijke afspeellijst is immers anders dan die van je partner of collega’s.

Dankzij de ondersteuning voor AirPlay 2 kan je de speaker ook goed bedienen met Apple’s spraakgestuurde assistent Siri. Let hierbij wel even op of je de nieuwste versie van de Citation One (MK2) in huis haalt, want deze heeft ondersteuning voor AirPlay 2, de eerste versie nog niet.

Als we nog één opmerking mogen geven over de Citation line-up gaat het vooral over het finetunen van elke speaker afzonderlijk maar ook afstemming van het geluid op de ruimte en de plaats waar de speakers een plek krijgen. Aangezien er niet langer een app wordt aangeboden lijkt ons dat een moeilijk verhaal. Op de Citation 500 zou het wel nog een optie zijn door dat afzonderlijke scherm met het luik instellingen.