Sony probeert met de Xperia 5 de trend naar grotere schermen te verzoenen met een smartphone die toch elegant oogt. Of het slaagt in zijn opzet, lees je in onze review van de Sony Xperia 5.

De Sony Xperia 5 maakte in september zijn debuut op de technologiebeurs IFA 2019 in Berlijn en is sinds november te koop voor 699 euro.

Design en aansluitingen

Bij het openen van de doos valt meteen de atypische vorm van de Xperia 5 op. De keuze voor een scherm met een beeldverhouding van 21:9 maakt de smartphone wat smaller dan bij andere premium smartphones die niet verder gaan dan 19:9 of 19,5:9.

De keuze voor de 21:9 beeldverhouding heeft wellicht te maken met de rijke historie van Sony in de filmindustrie, waar de 21:9 beeldverhouding bij films de gangbare standaard is. Bovendien moet je vandaag al van goede huize zijn om op te vallen tussen het aanbod van smartphones. Een speciale vorm kan hierbij helpen. Dat de smartphone daardoor makkelijker vast te nemen is, ook als je wat kleinere handen hebt, is mooi meegenomen.

En dat klopt ook in de praktijk wanneer we de smartphone vastnemen: de smalle, hoge vorm doet de smartphone goed in de hand liggen. We kunnen de telefoon moeiteloos omklemmen en met één hand bedienen.

Alle knoppen bevinden zich aan de rechterzijde, en het zijn er ook meer dan we gewoon zijn: naast de typische tuimelknop voor het regelen van het volume en de aan/uit-knop is er ook een afzonderlijke knop om de camera op te starten en foto’s te nemen of te filmen. Dubbelklikken op de aan/uit-knop roept meteen de Google Assistant op. Handig!

Tussen de knoppen aan de rechterkant heeft Sony ook een vingerafdruksensor weggewerkt. Jawel, in de zijkant van de telefoon en dus niet op de voor- of achterzijde zoals gebruikelijk. Het is even wennen maar de telefoon laat zich vlot ontgrendelen met onze vinger. In één vlotte beweging kunnen we de telefoon vastnemen en ontgrendelen met onze rechterduim. Voor linkshandigen is het wel lastiger dat de sensor zich rechts bevindt, zoals een linkshandige collega terecht opmerkte.

Er bevinden zich aan beide zijkanten van de telefoon ook sensoren, die het gebruik van de smartphone met één hand moeten vereenvoudigen. Vaak lukte het tikken niet, andere keren activeerden we het wanneer het niet nodig was. We snappen wat Sony hier wil neerzetten maar een fan van deze op maat gemaakte functie zullen we niet worden.

Het lijkt misschien iets kleins, maar de sleuf voor de sim-kaarten (er is plaats voor 2 stuks!) kan je gewoon met je vinger(nagel) openen zonder dat daarvoor een speciaal pinnetje nodig is.

Op de achterzijde van de Xperia 5, die net als de voorzijde wordt beschermd door Corning Gorilla Glass 6, treffen we een camerasysteem met drie lenzen aan: een all-round 26mm lens, een 16mm groothoeklens en een 52mm telelens met 2x optische zoom. Elke lens telt 12 megapixels.

Scherm

In vergelijking met zijn grote broer, de Xperia 1, is het oled-scherm van de Xperia 5 met zijn 6,1-inch iets kleiner. De resolutie is ook geen 4K maar Full HD+ of 2520 x 1080 pixels.

Verder blijft hij HDR-beelden weergeven (in HDR10, geen Dolby Vision) en kan je het scherm net zoals op de Xperia 1 in een speciale “Makermodus” plaatsen. Die Sony-functie probeert de kleuren van het scherm zo waarheidsgetrouw mogelijk te matchen met de BT.2020 kleurenstandaard. Ben je niet tevreden met die modus, dan is het goed om te weten dat je die per app kan laten inschakelen.

Het beeldscherm is vrij spectaculair, vooral bij het bekijken van films en series met HDR in landschapsmodus. Zo worden we niet afgeleid door een notch of een uitsparing voor een camera en spatten de kleuren van het scherm, vooral dan in de daarnet vernoemde Makersmodus. Films met een beeldverhouding van 21:9 vullen het hele scherm wat een bijzondere ervaring is. Bij beelden in breedbeeld 16:9 dien je wel rekening te houden met zwarte balken links en rechts.

Het langwerpige scherm heeft ook zijn nut in apps zoals bijvoorbeeld in de Planningsweergave van Google Agenda of bij het scrollen door ellenlange lijsten of social media updates.

Geluid

Een minpunt is het ontbreken van een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting, zodat je met een koptelefoon zal moeten luisteren via Bluetooth of de usb-c aansluiting aan de onderzijde. Sony levert trouwens een eenvoudige set in-ears mee en een 3,5mm naar usb-c adapter.

Standaard staat de functie Dynamische trilling ingeschakeld. De smartphone gaat dan lichtjes meetrillen met het geluid van de film, serie of game. Voor het bekijken van films en series vonden we het storend en hebben we dat meteen uitgeschakeld in de geluidsinstellingen. Voor games kan het dan wel weer een surplus zijn. Gamen op deze smartphone is trouwens fun, en er kunnen via Remote Play zelfs games gestreamd worden vanaf de PlayStation 4 Pro.

Luister je zonder hoofdtelefoon dan krijgen we ook een leuk stereo-effect, én de ondersteuning voor Dolby Atmos maakt het net iets meeslepender.

Camera

Zoals je misschien weet, levert Sony camerasensoren aan zowat elke degelijke smartphonemaker, en dus zijn de verwachtingen voor Sony’s eigen camera op de Xperia-telefoons altijd hooggespannen. In het verleden kon Sony die reputatie voor zijn smartphones niet altijd waarmaken, maar met de Xperia 1 en Xperia 5 lijkt Sony toch een nieuwe weg ingeslagen te zijn.

All-round camera Groothoekcamera Telelens Beeldhoek 26mm 16mm 52mm Resolutie 12 megapixels 12 megapixels 12 megapixels Diafragma f/1.6 f/2.4 f/2.4

De foto’s die we met de Xperia 1 maken hebben een goede kwaliteit, hoewel ze nog niet met andere toptoestellen kunnen wedijveren. Kleuren zijn afdoende en bij minder licht kwijt hij hij zich vrij goed van zijn taken. Dit ondanks het ontbreken van een echte nachtmodus, zoals we aantreffen op andere vlaggenschepen.

Net zoals op de onlangs gelanceerde Xperia 1 heeft de Xperia 5 ook het handige Eye Autofocus, een functie waarbij automatisch wordt scherpgesteld op de ogen van personen. Via een kleine, groene rechthoek zie je dan op welke persoon de camera focust. Zo hoef je niet langer manueel scherp te stellen.

Ietsje minder vonden we de selfiecamera, die overigens foto’s in 8 megapixels maakt. Deze camera lijkt iets te veel filters te gebruiken om ons er beter te laten uitzien.

Voor wie vaak filmpjes gaat maken met de Xperia 5 levert Sony de handige Cinema Pro-app mee. Daarmee kan je snel filmpjes bewerken vanaf de smartphone zelf zonder dat er een computer aan te pas dient te komen.

Android en snelheid

Android 9 draait vlot op de Xperia 5 die zonder al te veel poespas de kale Android-ervaring benadert. De Qualcomm Snapdragon 855 processor leidt alles in goede banen terwijl het 6GB werkgeheugen genereus is maar in vergelijking met andere high-end smartphones, die al 8GB hebben, wat aan de lage kant. De Xperia 5 krijgt normaal in december nog een update naar Android 10 die onder meer de donkere modus en een sneller deelmenu zal toevoegen.

1 of 6

Met een opslagcapaciteit van 128GB (105GB bruikbaar) zal je niet snel tegen de opslaglimieten aanlopen, en mocht dat nog te weinig zijn kan je altijd uitbreiden met een microSD geheugenkaart. Hiervoor moet je wel een extra sim-kaart opofferen.

De Sony Xperia 5 heeft een 3140 mAh batterij wat kleiner is dan andere vlaggenschepen die vandaag al vlot de 4000 mAh halen. Op één oplaadbeurt kom je probleemloos de dag door, en wie wat zuiniger is haalt misschien zelfs anderhalve dag.

Jammer dat draadloos opladen ontbreekt op de Xperia 5, en de snellaadfunctie niet van de snelsten is. Dat laatste is waarschijnlijk te wijten aan de 18W snellader die wordt meegeleverd. Gelukkig kan de Xperia 5 wel overweg met snelladers van andere merken die compatibel zijn met de USB-PD oplaadstandaard.

Qua connectiviteit geen verrassingen met Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802,11ac en NFC.