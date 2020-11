De A8 is Sony’s beste nieuwe oled tv voor 2020 en nestelt zich net onder de AG9, AF9 en A9 Master Series. De verbeteringen zijn veelbelovend en dat trachten we in deze test van de 55 inch A8 na te gaan.

De KD55-A8 heeft als richtprijs op het moment van de test 2100 euro. Het 65 inch model, de KD65-A8 kost 3100 euro. Zoals steeds vind je deze tv’s al aan lagere prijzen in de rekken en online.

In omloop zijn ook nog gelijkaardige modellen, de A85, A87 en A89, die over andere voetjes en een meer premium afstandsbediening beschikken. Qua beeld en geluid is deze test ook voor deze tv’s van toepassing.

Design en aansluitingen

Op de A8 oled tv neemt het beeld de belangrijkste plek in. De rand rond het beeldscherm is nagenoeg onmerkbaar wanneer de tv is uitgeschakeld. En ingeschakeld meet de rand bovenaan en aan de zijkanten amper 8 mm. Enkel onderaan de tv is het frame met rand wat dikker (samen zo’n 2 cm) zodat het Sony-logo nog kan worden aangebracht. De beelden krijgen dus zowat de volledige voorzijde ter beschikking.

Zoals bij alle oled-televisies is het paneel erg dun – we meten 6 mm – maar is er voor het wegwerken van elektronica, aansluitingen en ook de speakers wel een uitstulping achteraan die de toesteldiepte in zijn totaliteit op 5,2 cm brengt.

De eerste installatie van de tv zou niet eenvoudiger kunnen verlopen. De twee metalen voetjes schuif je na montage gewoon in de tv. Bij deze tv bepaal je trouwens zelf op twee manieren hoe je de voetjes monteert. In de normale positie steekt de onderzijde van de tv slechts 2 cm boven je tv-meubel uit. Monteer je de voetjes anders dan gaat het beeldscherm hoger en en komt er ruimte vrij voor een soundbar.

Eén HDMI-ingang en twee USB-poorten bevinden zich aan de zijkant, de andere aansluitingen zijn neerwaarts gericht. Een eventuele wandmontage levert dus geen problemen op. In totaal tellen we de gebruikelijke vier HDMI-poorten, drie USB-poorten, een optische audio-ingang, een netwerkaansluiting en minder gebruikte poorten zoals composiet video, een hoofdtelefoonuitgang en de antenne-aansluitingen. Een koptelefoon kan je ook draadloos via Bluetooth verbinden met de tv.

De HDMI-aansluitingen zijn niet van het type 2.1 en geven dus geen handige gamefuncties als VRR (Variable Refresh Rate) of ALLM (Auto Low Latency Mode) door. Dat is jammer met de komst van de nieuwe generatie spelconsoles waaronder Sony’s eigen PlayStation 5. De enige HDMI 2.1-spec wel van de partij is Enhanced ARC (eARC). Met deze functie kan je bijvoorbeeld Dolby Atmos-geluid van een app op de tv doorgeven aan een aangesloten receiver of soundbar. Dolby Atmos kan ook door de speakers van de tv zelf worden weergegeven.

Zoals steeds wordt je via Android TV door een installatieproces geloodst waardoor je als Android-gebruiker eventuele apps en paswoorden die via je account opgeslagen hebt, niet opnieuw moet ingeven of installeren, tenminste als er een Android TV-variant van bestaat in de Google Play Store.

Beeldinstellingen en beeldkwaliteit

De A8 maakt net zoals de AG9 en de XH95 gebruik van Sony’s beste beeldprocessor, de X1 Ultimate. Die heeft al langer een aantal interessante functies zoals Object-Based Super Resolution en Object-Based HDR Remaster.

Object-Based Super Resolution zal trachten de resolutie van elk onderwerp te optimaliseren, en dat zelfs voor beelden met een lagere resolutie dan 4K. Object-Based HDR Remaster analyseert de kleuren van objecten en past het contrast hierop aan, zodat het algehele beeld meer diepte en structuur krijgt.

Maar de A8 voegt daar in tegenstelling tot zijn voorganger, de AG8, twee verbeteringen aan toe die een significante impact zullen hebben op de beeldkwaliteit: Pixel Contrast Booster en X-Motion Clarity, twee verbeteringen die een significante impact zullen hebben op de beeldkwaliteit.

Pixel Contrast Booster tracht het contrastbereik van het oled-paneel te maximaliseren, door de beelden te analyseren en de energie op pixelniveau fijnschalig te regelen. Dieper zwart en witter wit dus. Het goede nieuws is dat de tv dit zal trachten te doen over het hele kleurenspectrum en ook in heldere gebieden. Deze techniek is welgekomen want het scherm van de A8 is niet van de helderste in vergelijking met andere oled tv’s.

X-Motion Clarity is een techniek om bewegende beelden beter weer te geven. Dat gebeurt via het tussenvoegen van zwarte frames in het beeld (‘Black Frame Insertion’) waarbij de tv de achtergrondverlichting of de pixels even kort uit zet. Nu kan je als gebruiker zelf kiezen in welke mate je meer details wenst te zien in die bewegende beelden. Dat kan via de beeldinstellingen onder “Motionflow” waar je parameters als Soepelheid en Helderheid naar keuze afstelt. Dit aspect van de beeldkwaliteit blijft heel persoonlijk dus speel even met deze settings tot je tevreden bent. Wijzelf zetten

Uit de doos zijn de beeldinstellingen al heel goed. We kiezen zoals wel vaker voor de bioscoopmodus, ideaal voor als je een film- en serieliefhebber bent. Het menu met de beeldinstellingen – aan de rechterzijkant in beeld – wordt vergezeld van een screenshot en korte uitleg. Voor beeldpuristen die de tv verder wensen te kalibreren is het goed om weten dat de tv geschikt is voor de autokalibratiesoftware CalMAN.

De A8 ondersteunt de HDR-standaarden HDR10, HLG en Dolby Vision. HDR10+ is nog steeds niet van de partij, maar het aanbod op dat vlak valt in het niets met dat wat er in Dolby Vision beschikbaar is, zoals heel wat films en series via Netflix. De Sony A8 heeft ook een eigen Netflix Calibrated beeldmodus, waarbij je zonder in de beeldinstellingen te moeten duiken, maximaal kan genieten van de beste beeldkwaliteit in Netflix. Dat komt ook met enkele nadelen waarover straks meer. Ook IMAX Enhanced is aanwezig maar de eerste titel moet nog verschijnen in dit formaat.

Een natuurdocumentaire zoals Attenborough’s nieuwste film “A Life on Our Planet” (4K Dolby Vision) haalt het best uit deze oled tv. De kleuren van het natuurschoon spatten van het scherm en het contrast is uitstekend. Hier zie je dat de Pixel Contrast Booster zich goed van zijn taken kwijt: de beelden zijn van levensechte fotokwaliteit, met de nodige pit. Dat de tv niet helder genoeg zou zijn, merken we op geen enkel moment op.

Ook in niet-HDR en niet-4K content excelleert deze tv. We bekeken verschillende afleveringen op de nieuwe streamingdienst Streamz, zoals de crimedocu Alone in the Dark die in gewone Full HD-kwaliteit wordt doorgegeven. In deze docu passeert heel wat ouder beeldmateriaal en dat is op geen enkel moment storend. De HDR Remaster-functie geeft de kleuren van niet-HDR materiaal een kleine HDR-behandeling die ze er net iets levendiger doen uitzien.

De verbeterde bewegingsinstellingen zijn goed nieuws voor de Formule 1- of voetbalfan, en ook doorsnee gamers komen aan hun trekken. Hoewel de tv niet over functies als VRR of ALLM beschikt is de inputlag relatief laag met 18ms, blijkt uit andere reviews. Dat is wel enkel in de gamemodus. In andere modi gaat die al snel naar +100.

De Netflix Calibrated Mode heeft op papier en als marketing zeker bijklank, maar de manier waarop over eender welke content hetzelfde sausje qua beeldinstellingen wordt uitgesmeerd doet bepaalde content zeker tekort.

Apps en bediening

Sony trekt al lang de kaart van Android TV voor de meeste van zijn tv’s en dat is deze keer niet anders. De A8 draait op Android TV versie 9, en een update naar versie 10 volgt later dit jaar. Het openen en navigeren doorheen apps gaat vlotter dan bij vroegere modellen dankzij een nieuwe chipset van MediaTek met meer kracht en geheugen. Sony heeft dit puntje van kritiek – de logheid van Android TV – ter harte genomen en dat voor de A8 aangepakt.

Alle gevestigde waarden onder de streamingapps zijn van de partij zoals Netflix, Amazon Prime Video en Google Play Movies & TV, allen in 4K HDR-kwaliteit. Ook nieuwkomers zoals Disney Plus (4K HDR) en Streamz kunnen geïnstalleerd worden.

De Apple TV app konden we nog niet testen, want de firmware-update die dit mogelijk maakt moet nog komen. Die zou zeker dit jaar nog volgen zegt Sony. De tv heeft overigens standaard de beschikking over Chromecast en AirPlay 2 waardoor je kan casten naar de tv. Ook Apple HomeKit tekent present.

De afstandsbediening is universeel van aard. Zo kunnen we alles bedienen van onze aangesloten Nvidia Shield, inclusief apps zoals Plex. De afstandsbediening is heel langwerpig van vorm en ligt goed in de hand. Ze had misschien iets luxueuzer mogen zijn. En die keuze is ook mogelijk want Sony heeft ondertussen van de A8 enkele varianten uitgebracht (A85, A87, A89) waar een meer chique afstandsbediening met in het pakket zit. Op de modellen A87 en A89 is die bijkomend voorzien van achtergrondverlichting. De tafelvoet van deze drie modellen is ook iets anders dan de reguliere A8.

Geluidskwaliteit

Zoals we al eerder aanstipten, heeft Sony achteraan de tv heel wat speciale speakers ingebouwd volgens het concept van Acoustic Surface Audio. Hierbij wordt het geluid via trillingen doorgegeven aan het scherm dat als één groot speakeroppervlak dienst doet.

Concreet zijn twee actuators (die het scherm doen trillen) gecombineerd met twee subwoofers (30W) die instaan voor de lage tonen. Het geluid lijkt daardoor recht uit de tv te komen en produceert heel makkelijk de nodige decibels. Menig avond moesten we het volume naar onderen bijstellen om de nachtrust van de kids niet te verstoren.

Om ten volle van het geluid te genieten moet je wel vlak voor de tv zitten. Wie wat off-axis zit zal een iets andere geluidservaring merken. Bij de eerste installatie wordt de tv trouwens even kort afgestemd op de akoestiek van de kamer, via de microfoon in de afstandsbediening.

Wil je dus niet te gek doen, dan kan je gerust zonder soundbar met deze tv. Voor meer ruimtevullend geluid en ook muziek haal je toch nog best een soundbar of andere speakers boven.