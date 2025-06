De JBL PartyBox 520 is groter, gedurfder en luider dan ooit. Deze nieuwe toevoeging aan de PartyBox-lijn is de krachtigste PartyBox op batterijvoeding tot nu toe.Met een IPX4-spatwaterdicht ontwerp, een stevige uitschuifbare handgreep en bredere, robuustere wielen neem je het feestje makkelijk met je mee. Met een afspeeltijd van meer dan 15 uur met één lading en een vervangbare batterij, geniet je onafgebroken van je muziek. Dankzij AI Sound Boost wordt het audiosignaal in real-time geanalyseerd en geoptimaliseerd, waardoor de drivers maximaal worden benut. Het resultaat is krachtiger geluid met minimale vervorming. Bovendien kan je dankzij Auracast™ de PartyBox eenvoudig koppelen met andere Auracast™-compatibele JBL-speakers, zodat je een volledig verbonden geluidssysteem kunt creëren dat elke hoek van je feestlocatie vult.