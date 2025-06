Sony kondigt vandaag met trots de nieuwste toevoeging aan haar gevestigde Cinema Line-familie aan: de FX2 (model ILME-FX2). De FX2 biedt een naadloze instap in het bredere Cinema Line-assortiment en geeft onafhankelijke creators en crews die een veelzijdige camera nodig hebben meer cinematografische expressiemogelijkheden.

“De FX2 is ontwikkeld naar aanleiding van feedback van klanten en ontworpen als een toegankelijke full-frame filmcamera met unieke functies die de filmervaring verbeteren. Opvallend is de nieuwe kantelbare viewfinder, die de bruikbaarheid aanzienlijk verbetert en voldoet aan de eisen van de productie. Als onderdeel van de Cinema Line belichaamt de FX2 de kernwaarden van een cinematische look, betrouwbaarheid en professionele bruikbaarheid, met als doel authentieke emoties vast te leggen in elk shot en creators in alle contentproductiesectoren te ondersteunen“, aldus Yann Salmon-Legagneur, Head of IP&S Marketing, Sony Europe. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

© Sjoerd Wess | FX2

Full-frame video- en fotografiemogelijkheden ​

​De FX2 is voorzien van een full-frame sensor die verbluffende beelden en prachtige bokeh-effecten oplevert, net als veel andere Cinema Line-camera’s. Deze nieuwe camera is uitgerust met een 33,0 MP back-illuminated Exmor R-sensor. Met een breed belichtingsbereik van maximaal 15+ stops met S-Log3 legt de FX2 indrukwekkende details vast in verschillende lichtomstandigheden.

De camera is uitgerust met Dual Base ISO voor S-Log 3 van 800 en 4000, waardoor een optimale beeldkwaliteit onder verschillende lichtomstandigheden mogelijk is. De ISO-gevoeligheid van de FX2 voor video kan worden uitgebreid tot 102400, waardoor hij ideaal is voor omgevingen met weinig licht. De camera ondersteunt ook meerdere opnameformaten voor flexibele post-productie workflows (waaronder formaten als XAVC S-I DCI 4K bij 24,00p) en neemt op in 4:2:2 10-bits All-Intra.

Simone Sadocco, cinematograaf en CSC-student, zegt over deze functies: “De camera heeft meermaals indruk op me gemaakt. De dubbele basis-ISO van 800 en 4000 werkt feilloos; het beeldmateriaal is bij beide instellingen helder en ruisvrij, en de omschakeling tussen de twee verloopt soepel en efficiënt”.

De FX2 profiteert van een uitgebreide opnamecapaciteit, met mogelijkheid tot 13 uur continu opnamen in 4K 60p, dankzij de interne koelventilator en effectieve warmteafvoerstructuur. De FX2 biedt ook variabele framerate-instellingen, waardoor het mogelijk is opnamen te maken van 60 fps in 4K (voor een maximaal 2,5x slowmotion-effect) en tot 120 fps in Full HD (voor tot 5x slowmotion). De camera ondersteunt Log-opnamen in de Cine EI, Cine EI Quick en Flexible ISO mode, wat veelzijdige workflows voor verschillende productiebehoeften mogelijk maakt. Om de cinematische expressie van de camera nog verder te verbeteren, kunnen creators tot 16 video LUT’s importeren voor preview op de camera, waardoor nauwkeurige kleurcontrole op de set mogelijk is.

Filmmakers kunnen ook eenvoudig en snel cinematografische looks in de camera creëren, met S-Cinetone als standaardinstelling, samen met een reeks voorinstellingen voor beeldprofielen en creatieve looks. Er is een desqueeze-weergavefunctie beschikbaar, die zowel 1,3x als 2,0x anamorfe lenzen ondersteunt voor nauwkeurige kadrering.

Stefan Krenn, een cinematograaf voor commercials en reclame, zegt dat “de beeldkwaliteit en kleurwetenschap me precies de look gaven die ik wilde. De huidtinten waren zuiver, het dynamisch bereik kon moeilijke lichtomstandigheden goed aan en het beeldmateriaal was ongelooflijk goed te graden. Het voelde als een echte bioscoopcameral, maar dan zonder het gebruikelijke gewicht en de installatie-eisen”. ​

© Sjoerd Wess | FX2

Verbeterde bruikbaarheid voor comfortabel solo-gebruik ​

​De FX2 heeft hetzelfde compacte, platte ontwerp als de FX3- en FX30-camera’s van Sony’s Cinema Line. Hierdoor voelt hij vertrouwd aan en is hij compatibel met verschillende opstellingen. Ingebouwde bevestigingspunten (UNC 1/4-20 x3) ondersteunen een configuratie zonder kooi en kunnen op een statief worden gemonteerd, wat meer flexibiliteit biedt bij het riggen. Een optionele grip aan de bovenkant verbetert de mobiliteit en controle, vooral tijdens handheld of dynamische opnamen. Dankzij het lichtgewicht, draagbare ontwerp – met afmetingen van 129,7 x 77,8 x 103,7 mm en een gewicht van ongeveer 679 gram – is de camera ideaal voor solo-operators of kleine productieteams.

De camera biedt geavanceerde focusfuncties die zijn ontworpen voor precisie en creativiteit. De nieuwe Real-time Recognition AF levert snelle en betrouwbare prestaties, met verbeterde nauwkeurigheid voor menselijke onderwerpen, hoewel de intelligente onderwerpherkenning ook werkt bij dieren, vogels, voertuigen en insecten, met een automatische modus voor moeiteloze detectie. Voor nog meer controle beschikt de camera over tools zoals focus breathing compensation, AF-assistentie en aanpasbare autofocus snelheid en -gevoeligheid, waardoor creators de flexibiliteit hebben om de focus nauwkeurig af te stellen voor expressieve, cinematische beelden.

De camera is voorzien van Active Mode en Dynamic Active Mode, wat een nieuwe functie is voor de Cinema Line. Beide modi zijn ontworpen om vloeiende en stabiele handheld opnamen te garanderen.

De FX2 Auto Framing-functie snijdt automatisch een onderwerp bij en volgt het, zodat het op een prominent zichtbaar blijft wanneer de camera op een statief is gemonteerd. Dit maakt het mogelijk beelden te produceren die eruitzien alsof ze door een ervaren cameraman zijn opgenomen. De Framing Stabilizer-functie houdt je onderwerp automatisch op dezelfde plaats in beeld, wat bijvoorbeeld handig kan zijn wanneer je naast het onderwerp beweegt.

Kijkend naar stilstaande beelden beschikt de camera over een extra log-opnameoptie met een nieuw toegevoegd ‘Log-opname’-menu. Met deze functie kunnen creators stilstaande beelden met een hoge resolutie van 33 MP uitkiezen, geoptimaliseerd voor kleurcorrectie in post-productie. De FX2 biedt ook een soepele bediening met een MOVIE/STILL-modusschakelaar, waarmee snel kan worden geschakeld tussen het maken van foto’s en het opnemen van video’s. Afhankelijk van de geselecteerde modus worden de weergegeven menu-items automatisch aangepast. Bovendien is de moduskeuze eenvoudig dankzij de Fn-knop, die de opnamemodus oproept en wijzigt wanneer deze lang wordt ingedrukt.

Verbeterde maar vertrouwde hardware ​

​Voor een nog betere fotografiebeleving is de camera uitgerust met een nieuwe, kantelbare EVF (Electronics View Finder) met een hoge resolutie van 3,68 miljoen beeldpunten, een voor videoproductie geoptimaliseerde kijkhoek en een diep oculair. Daarnaast beschikt de camera over een kantelbaar 3,0-type touchscreen LCD-scherm voor eenvoudige kadrering vanuit elke positie. De bedieningselementen zijn intuïtief geplaatst op het bovenpaneel en rond de grip, met tally-lampjes voor opname-indicatie. Een aanpasbaar ‘BIG6’-startscherm geeft veelgebruikte parameters weer, zoals FPS, ISO, sluitertijd (hoek/snelheid), look-presets, witbalans, iris en ND-filterstatus. Als reactie op de groeiende hoeveelheid content die in verticaal 16:9-formaat wordt opgenomen voor sociale mediaplatforms, geeft de FX2 tijdens het opnemen ook verticale informatie weer. Bovendien wordt het model met grip (ILME-FX2) geleverd met twee XLR/TRS-aansluitingen en een 3,5 mm microfoon mini-jack voor professionele 4-kanaals, 24-bits digitale audio-invoer.

De FX2 biedt veel uitbreidings- en connectiviteitsopties, waaronder een HDMI Type-A-aansluiting die tot 4K 60p 4:2:2 10-bits video en 16-bits RAW kan uitvoeren voor hoogwaardige opnamen en monitoring. Voor naadloze gegevensoverdracht en bediening op afstand ondersteunt de camera dual-band Wi-Fi (2,4 GHz en 5 GHz) en bekabelde LAN via een compatibele adapter. Bovendien maakt de USB Type-C-poort SuperSpeed USB-gegevensoverdracht met 10 Gbps mogelijk en ondersteunt deze USB Power Delivery (PD), terwijl de ingebouwde USB- en netwerkstreamingondersteuning live-uitzendingen en productieworkflows op afstand mogelijk maakt.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid ​

​Dit product sluit aan bij Sony’s ‘Road to Zero’-missie en ondersteunt de visie om in 2050 een nul-milieuvoetafdruk te realiseren. Zo wordt de FX2 geproduceert in fabrieken die volledig worden aangedreven door hernieuwbare energiebronnen.

Het camerasysteem bevat uitgebreide toegankelijkheidsopties, waaronder een schermlezerfunctie en schermvergroting om visueel beperkte gebruikers te ondersteunen bij een grootaantal menu-items. ​

Extra intuïtieve bedieningselementen verbeteren de bruikbaarheid voor alle fotografen, met onder meer:

Real-time Recognition Autofocus die de benodigdheid van handmatige aanpassingen verkleint

Gestroomlijnde bediening via touchscreen voor directe menu-navigatie

Tastbaar knopontwerp met duidelijke differentiatie

Deze inclusieve ontwerpelementen zorgen ervoor dat professionele imaging producten toegankelijk blijven voor creators van alle niveaus, met behoud van volledige operationele mogelijkheden. ​