Dyson onthult de Dyson PencilVac, ’s werelds smalste snoerloze stofzuiger ontworpen met nieuwe technologieën en slechts 38mm in diameter (ongeveer de breedte van een pen). Deze lichte, snoerloze stofzuiger is ontwikkeld voor het moderne leven en glijdt moeiteloos over vloeren, bereikt de krapste ruimtes en reinigt in elk hoekje en gaatje. De PencilVac™ is uitgerust met de innovatieve Fluffycones™ reinigingskop, waarbij vier pluizige borstels aan de zijkanten uitsteken en in tegengestelde richting draaien. Zelfs de langste haren worden ontward en uitgeworpen om tot aan de rand te reinigen.

Hightech voor moeiteloos schoonmaken

**De PencilVac™ wordt aangedreven door Dysons kleinste en snelste Hyperdymium™

140k motor en levert een krachtige zuigkracht. De stofzuiger is voorzien van

het nieuwe tweetraps lineaire stofscheidingssysteem dat 99,99% van de deeltjes

tot 0,3 micron2 opvangt, zodat er alleen schonere lucht het huis in wordt

geblazen en de stofzuiger bij elke reiniging optimaal presteert. Bovendien

wordt het stof samengeperst om de capaciteit van de opvangbak te maximaliseren

en de frequentie waarmee de opvangbak wordt geleegd te verlagen. Met zijn

dubbele borstelbalk en laser-verlichting is de Dyson PencilVac™ de meest

wendbare stofzuiger van Dyson, die perfect achterwaarts of zijwaarts

schoonmaakt met minimale inspanning.

Dyson’s eerste snoerloze stofzuiger met verbinding

De Dyson PencilVac™ is Dyson’s eerste snoerloze stofzuiger die kan worden

aangesloten op de MyDyson™ app en biedt daarmee realtime updates over de

batterij en het onderhoud, evenals stapsgewijze onderhoudstips. Met een

verwisselbare batterij waarmee je tot 60 minuten kan schoonmaken, een

magnetisch oplaadstation en tools voor elk oppervlak is de PencilVac™

doordacht ontworpen voor drukke levensstijlen en optimale prestaties.

Andere functies

– De nieuw ontworpen luchtcompressiebak comprimeert stof als het wordt gescheiden van de luchtstroom in de bak, zodat deze vijf keer meer stof en vuil kan bevatten dan de capaciteit van 0,08 liter.

– Het nieuwe hygiënische uitwerpsysteem van de spuitbak** duwt vuil diep in de bak en veegt deze tegelijkertijd schoon.

– Verwisselbare batterijen voor 60 minuten continu zuigen.

– Magnetisch dockingstation voor snelle en handige toegang, met opbergruimte voor gereedschap.

– Twee precisiegereedschappen:

* Roterende combi-zuigmond om overal te kunnen reinigen, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

* Conische tang om haar snel uit te werpen, voor gebruik op bijvoorbeeld tapijten, banken, matrassen en trappen.

De Dyson PencilVac™ zal in 2026 verkrijgbaar zijn in de Benelux. Meer informatie over prijzen en beschikbaarheid volgt.