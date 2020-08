De afgelopen maanden konden we de draadloze oortjes Galaxy Buds+ van Samsung aan een heel uitgebreide test onderwerpen. Net zoals zovelen werden we door de coronacrisis gedwongen tot thuiswerk. En met een jonge kroost in huis was er geen beter moment om deze nieuwe, draadloze oortjes van Samsung aan de tand te voelen.

De Buds+, verkrijgbaar in wit of zwart, zijn voor Samsung de tweede generatie van draadloze oortjes, nadat in 2019 de originele Buds verschenen. Die werden niet overal even goed ontvangen, maar wij konden met een leeg blad beginnen: de eerste versie hebben we nooit getest.

Het feit dat je niet meer met een draad moet sukkelen is natuurlijk het grootste pluspunt van deze true wireless oortjes, zoals dat vandaag zo hip klinkt. Maar de eerste vraag die steeds bij me opkomt bij draadloze oortjes: passen ze ditmaal wel goed, zitten ze comfortabel gedurende een lange periode, en bovenal: vallen ze niet uit als je even opstaat van je bureau of een plotse beweging maakt. Op dat vlak kunnen we je geruststellen: de Buds+ laten de nodige bewegingsvrijheid toe tijdens het werken of bewegen doorheen de woning.

De geluidskwaliteit dan. De Buds+ werden opnieuw getuned door de specialisten van AKG, een zustermerk van Samsung, en hebben op papier betere specs dan de voorganger. De eerste uren en dagen waren we niet overtuigd van de geluidskwaliteit: de muziek klonk een beetje schel en vlak, te weinig dynamisch en met te weinig bas.

Maar na enkele dagen en weken vond ik ze al heel wat beter goed: misschien dat de oren wat tijd nodig hadden om te wennen, of dat de drivers wat moesten ingespeeld worden. Waaraan het ligt weet ik niet, maar de geluidskwaliteit ging snel van matig naar meer dan behoorlijk. Meer dan voldoende als achtergrondmuziek tijdens kantoorwerk. Ook tijdens conference calls werken ze heel goed: beide gesprekspartners konden elkaar goed verstaan.

Bovendien is ook de bediening supermakkelijk: ofwel via bijvoorbeeld je Spotify-app maar ook rechtstreeks via je oortjes zelf kan. Even de vinger wat langer op één van de oortjes indrukken en de stemassistent Siri op onze MacBook wordt geactiveerd. Een korte tik op het linkeroortje pauzeert de muziek, met een korte druk op het rechteroortje schakel je over naar het volgende nummer. Simpele bewegingen die makkelijk te onthouden zijn, zo hebben we het graag.

Wie een Samsung Galaxy-smartphone in huis heeft, krijgt nog wat extra functies. Door de oplaadcase te openen, gaan de oortjes via Bluetooth meteen op zoek naar je smartphone. Net zoals dat met de AirPods van Apple het geval is. Eens ze geconnecteerd zijn aan je computer, hetzelfde verhaal: connectie is vlekkeloos en je kan meteen starten met luisteren.

En wie de app van Samsung installeert, kan via de handige Find My Earbuds functie zijn of haar oortjes terugvinden. Niet dat we deze optie nodig hadden, want na gebruik heb je toch steeds de neiging om ze mooi in de oplaadcase te plaatsen – en dat is met de magneetjes heel intuïtief.

De autonomie vinden we heel behoorlijk: je kan zeker een volledige werkdag zonder opladen verder, en als je ze niet steeds in hebt, haal je misschien wel twee werkdagen, met een maximum van elf uur. Net zoals vele andere draadloze oortjes kan je ze ook snelladen. Met een paar minuten laden kan je weer een aantal uur voort. De oplaadcase biedt nog een extra elf uur autonomie.

Kortom, deze Galaxy Buds+ zijn wat ons betreft een stevige aanrader. Draagcomfort, autonomie en geluidskwaliteit: het zit allemaal goed. En met hun prijs – richtprijs van 170 euro, al vind je ze al goedkoper dan dat – situeren ze zich mooi in het middensegment van de draadloze oortjes.

