Dit najaar heeft JBL zijn soundbars vernieuwd, met als blikvanger zonder twijfel de Bar 5.1 Surround. De Bar 5.1 Surround (adviesprijs 600 euro) zagen we voor de eerste maal live aan het werk tijdens IFA 2019. De soundbar wordt geleverd met een afzonderlijke subwoofer, wat altijd de lage tonen ten goede komt.

De soundbar is niet te verwarren met de JBL Bar 5.1 en is technisch ook een stuk anders. Die soundbar had nog afneembare achterspeakers op batterijen. Met Multi-Beam audio belooft JBL het surroundeffect op een andere manier te creëren op de Bar 5.1 Surround. Laten we even kijken.

Design

De soundbar zal zich qua looks niet meteen gaan onderscheiden van het aanbod soundbars in de markt. De donkergrijze soundbar heeft een behuizing uit plastic met afgeronde hoeken en een metalen rooster waarachter de luidsprekers zitten.

De soundbar is niet al te hoog (5,8 cm) zodat je hem voor de meeste tv’s kan plaatsen en ook met een breedte van iets meer dan 100 cm past hij zeker bij elke tv van 49-inch en groter. Er worden ook twee wandbeugels meegeleverd mocht je ervoor kiezen de soundbar onder de tv te hangen.

Bovenop de soundbar vinden we een ingewerkt rubberen bedieningspaneel terug met een aan/uit-knop en knoppen voor het regelen van het volume en het selecteren van de bron of ingang, zoals HDMI, Bluetooth of optische audio. Dezelfde opties vinden we ook terug op de meegeleverde afstandsbediening. Die is relatief klein en fijn, en ligt daardoor comfortabel in de hand.

Aan de rechterzijde achter het metalen rooster zit er nog een led-display verwerkt waar je feedback krijgt van de bron en het volume. Goed om weten is dat die verlichting zichzelf uitschakelt, zodat het niet stoort tijdens het tv-kijken.

De luidsprekeropbouw binnenin de soundbar is interessant: aan beide zijkanten staat telkens een driver met tweeter zijdelings ingepland, en die in combinatie met JBL’s Multi-Beam audiotechnologie voor surroundgeluid moeten zorgen. Tussen beide tweeters zitten vijf full-range drivers/luidsprekers die het geluid rechtstreeks naar de luisterpositie stralen.

In het pakket zit ook een draadloze subwoofer (30,5 x 30,5 x 44 cm) die automatisch verbinding maakt met de soundbar. Gecombineerd met de 10-inch draadloze subwoofer is de set goed voor een maximaal systeemvermogen van 550 Watt.

Aansluitingen en bediening

Op het vlak van connectiviteit is de soundbar mee met zijn tijd: zowel WiFi, Bluetooth 4.2, Chromecast als AirPlay 2 zijn van de partij. Op de achterzijde treffen we verder een ethernetaansluiting, een optische ingang en twee HDMI-poorten aan.

Wat HDMI betreft is er één uitgang met ARC (Audio Return Channel) voor aansluiting op de tv en één ingang voor aansluiting van een Blu-ray-speler of spelconsole. De HDMI-aansluitingen bieden 4K Dolby Vision passthrough. Met de HDMI CEC-functie kan je in de meeste gevallen de afstandsbediening van je televisie gebruiken om het volume van de soundbar te regelen. De USB-poort wordt in Europa enkel gebruikt voor service of updates.

Aansluiten is heel eenvoudig: zowel de soundbar als subwoofer in een stopcontact steken, en een kabel kiezen voor aansluiting op de tv: HDMI of optische audio. Eén HDMI-kabel wordt meegeleverd.

Om ten volle gebruik te kunnen maken van Chromecast dien je de soundbar via de Google Home app toe te voegen. Daarna kun je dan bijvoorbeeld de soundbar terugvinden via de Spotify-app en je muziek langs deze weg streamen. Of je kan geluid doorheen de woning afspelen door de soundbar in een speakergroep in Google Home op te nemen.

Er kan ook gestreamd worden via Bluetooth, maar dan moet je eerst je smartphone of tablet koppelen en daarna de ingang Bluetooth selecteren op de soundbar.

Geluid

De soundbar zullen we in de eerste plaats vooral gebruiken tijdens het kijken naar televisie. Voor gewone tv-uitzendingen zoals het nieuws en sportevenementen, doet de soundbar goed zijn werk, maar het is pas tijdens de weergave van films of tv-reeksen met de nodige actie dat de soundbar een versnelling hoger schakelt.

Dat merken we bij het streamen via Netflix van de film “Valerian and the City of a Thousand Planets”. De zijwaarts gerichte tweeters lijken nu hun werk te doen. Ze voegen subtiele effecten toe, terwijl de vijf luidsprekers vooraan voor duidelijke dialogen en dynamiek zorgen. De subwoofer is nu meer aanwezig en springt bij waar nodig, zonder zich volledig op te dringen. Qua volume kan de soundbar zeker zijn mannetje staan, daar hoef je je geen zorgen over te maken.

Wel hadden we gehoopt op een groter ruimtelijk effect via de Multi-Beam audiotechnologie. Het geluidsbeeld wordt wel iets opengetrokken maar echte surround horen we niet. Daarvoor zijn een paar fysieke achterspeakers nog altijd de beste optie.

De kant van de soundbar die tegen de muur staat opgesteld, lijkt iets meer effect te sorteren. Het ziet er dan ook naar uit dat de Multi-Beam techniek van JBL gebruikt maakt van reflecties op de muur. Net zoals de juiste luisterpositie innemen voor een betere ervaring zorgde. Nu ja, dat is zowat bij elke soundbar het geval.

De geluidsmodus van de soundbar kan niet aangepast worden, hoewel we via de handleiding hadden ontdekt dat dit wel kon. Zo zou je met Automatic Multibeam Calibration (AMC) de surround-ervaring moeten kunnen optimaliseren voor je luisterpositie door een vijftal seconden de HDMI-knop ingedrukt te houden op de afstandsbediening. Een automatische kalibratie zou dan moeten starten maar wij zagen niks gebeuren.

De enige optie die je krijgt voorgeschoteld is het regelen van het laag, via de afstandsbediening in drie standen (laag, midden en hoog).