2 De leukste features blijven beschikbaar

Naast allerhande gezondheids-, conditie- en connectiviteits­features die we ook terugvinden op de Watch Series 3, heeft de Apple Watch SE drie bijkomende troeven. De nieuwe hoogtemeter is altijd ingeschakeld, en toont je op elk moment de hoogteverschillen. Ook het elektronisch kompas is van de partij. En als laatste is er valdetectie, een optie die familie of hulpdiensten kan waarschuwen wanneer je plotseling een harde duikeling maakt. Hiervoor heb je wel een iPhone in de buurt nodig.

In vergelijking met de Watch Series 6 moet je het stellen zonder de nieuwe saturatie- en ECG-app, die het zuurstofgehalte in je bloed meet en een elektrocardiogram aanmaakt. De hartslagsensor is van de tweede generatie, die werd gelanceerd bij de Watch Series 4. Die laat snellere en betere lezingen toe.

Op softwarevlak zorgt de watchOS7-update (beschikbaar sinds vandaag) voor een nieuwe Slaap-app en een vernieuwde Activiteit-app die nu Conditie heet. watchOS 7 detecteert voortaan automatisch wanneer je je handen begint te wassen. En je krijgt een seintje als je er te vroeg mee stopt.

Er komen ook een pak nieuwe wijzerplaten bij die nog meer kunnen worden gepersonaliseerd en zelfs kunnen worden uitgewisseld.