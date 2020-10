In een eerder artikel zetten we reeds de verschillen tussen de WH-1000XM4 en diens voorganger de WH-1000XM3 naast elkaar. De verbeteringen ogen op het eerste zicht niet zo spectaculair – de XM3 was al een uitstekende hoofdtelefoon – maar toch slaagt Sony er in om weer een stapje verder te gaan. En dat siert Sony: een uitstekende hoofdtelefoon kon toch net iets beter, dachten ze daar in Japan. Lees even mee wat we van de WH-1000XM4 vonden.

Nog steeds comfortabel design en bediening

Qua looks is er nauwelijks wat veranderd. De draadloze hoofdtelefoon WH-1000XM4 is er nog steeds in stijlvol zilver en zwart, en buiten wat cosmetische aanpassingen met dikkere hoofdbandkussens ziet hij er nagenoeg hetzelfde uit. Wie de hoofdtelefoon in de hand neemt, ziet in de linkeroordop dit keer een soort opening: dat is de sensor die achterhaalt of je de hoofdtelefoon van je hoofd hebt genomen. Zo hoef je niet langer zelf de pauzeknop van de muziek in te drukken. Dat werkt perfect als je de hoofdtelefoon niet té lang aan de kant houdt.

Nog handiger was geweest dat de hoofdtelefoon automatisch inschakelt als je hem na lange tijd weer opneemt, nu moet je nog de stroomknop even indrukken om hem actief te maken. Misschien een idee voor een XM5? Feit is dat de Bluetooth-koppeling razendsnel gaat, en handig is dat je audiofeedback krijgt van elke handeling die je doet (zoals al met de eerdere versies van deze hoofdtelefoon het geval was).

De bediening van de hoofdtelefoon is onveranderd: beide oorschelpen zijn aanraakgevoelig waardoor je met een veegbeweging het volume van de muziek aanpast of naar een volgend nummer overschakelt. Je kan ook nog steeds dubbeltikken om de muziek te pauzeren, maar de automatische pauzeerfunctie bij het afnemen van de hoofdtelefoon is stukken intuïtiever.

Leg even je hand volledig over de rechteroorschelp en en de muziek gaat vervolgens in volume lager en omgevingsgeluiden komen beter door. Voor pendelaars best een nuttige functie.

Over de app kunnen we nog zeggen dat je hem best download als je de hoofdtelefoon maximaal wil personaliseren. Zo kies je zelf of je de tweede knop (met de nieuwe benaming custom) op de XM4 gebruikt voor het bedienen van de ruisonderdrukking of voor het activeren van bijvoorbeeld Google Assistant.

De WH-1000XM4 blijft comfortabel om te dragen: een lange film uitzitten in de sofa is geen probleem, maar omdat het een over-ear design is kunnen na nog langere tijd jouw oren warm aanvoelen. Dat is eigen aan dit soort hoofdtelefoon.

In de doos zit nog steeds een luxueuze opbergtas, USB-oplaadkabel, een audiokabel en in Coronatijden misschien minder relevant: een vliegtuigadapter.

Bluetooth flexibeler dan tevoren

De Bluetooth-koppeling is nu eindelijk uitgebreid naar twee toestellen waarmee je tegelijk verbinding maakt. Dat punt van kritiek op de twee jaar oude XM3 werd dus aangepakt en het maakt het dagelijkse multitasken er net weer iets makkelijker op. Van muziek luisteren op je smartphone schakel je zo meteen over naar de audio van een YouTube-filmpje op je laptop of tablet. Je hoeft niet langer in de Bluetooth-instellingen van het apparaat te duiken.

Hou er wel rekening mee dat beide apparaten dan enkel gebruik maken van de AAC Bluetooth-codec. In vergelijking met de XM3 valt tevens de ondersteuning voor aptX en aptX HD weg.

Die multipoint Bluetooth-verbinding dien je te activeren in de app, die verder wat slimmere functies meekrijgt. Zoals de “Spreek-om-te-chatten”-functie. Sla je aan het praten dan pauzeert automatisch de muziek. In de app bepaal je of dat slechts 15 seconden of zelfs een minuut mag duren, of helemaal niet. De detectie is wel heel erg gevoelig: praat je vaak tegen jezelf, dan kan het zijn dat deze functie te pas en te onpas de audio van de hoofdtelefoon pauzeert.

De kwaliteit van de verbinding – Bluetooth 5.0 – is uitstekend en het bereik in onze woning lijkt iets beter te zijn dan het vorige model. Op bepaalde plekken waar we toen het signaal verloren, hebben we nu wel een blijvende verbinding. De WH-1000XM4 kan naast AAC ook overweg met de basiscodec SBC en Sony’s eigen LDAC.

LDAC zorgt voor de beste geluidskwaliteit (er wordt meer data verstuurd), maar is wel wat minder stabiel. Heb je een Android-toestel dan zal die LDAC-codec daar vaak beschikbaar zijn. Apple’s toestellen moeten het stellen met AAC. Er is ook nog een minpuntje: heb je de multipoint Bluetooth-verbinding actief staan, dan kan je LDAC niet gebruiken.

Voor toestellen die niet over Bluetooth beschikken, kan je de hoofdtelefoon nog altijd met een audiokabel verbinden.

Ruisonderdrukking: nog steeds de standaard

Over naar de actieve ruisonderdrukking, één van de belangrijkste redenen waarom je deze hoofdtelefoon zou overwegen. In onze hoortesten, en gebaseerd op onze herinneringen van de XM3, konden we weinig verschil horen. En dat is niet slecht want de ruisonderdrukking van Sony werkte al voortreffelijk.

Geluiden in de lagere frequenties worden door de XWH-1000XM4 net iets beter verwijderd dan voorheen. Statische geluiden van een koelkast of airco zijn onmiddellijk weg. Externe gesprekken of muziek van buitenaf zijn wat moeilijker volledig weg te filteren, omdat ze heel gevarieerd zijn. Toch beperkt de XM4 het volume van die geluiden erg goed. De hogere tonen blijven moeilijk – dat geldt trouwens voor elke ruisonderdrukkende hoofdtelefoon. Maar zet je zelf muziek op dan zit je volledig in jouw eigen bubbel.

In de app kan je verder spelen met de ruisonderdrukking of dit volledig overlaten aan Sony. Jouw locaties worden dan bijgehouden en de ruisonderdrukking automatisch afgestemd op de situatie. Je kan de mate van omgevingsgeluiden bijkomend manueel regelen. Deze Ambient Mode blijft handig, hoewel we met al dat thuiswerken de functie weinig hebben gebruikt.

Geluidskwaliteit en 360 Reality Audio

De geluidskwaliteit is trouwens nog steeds meer dan in orde. In vergelijking met de voorganger lijkt er wat minder nadruk op de lage tonen en bas te liggen. Dat opent wel perspectieven voor het midden en de hoge tonen. Stemmen zijn daardoor beter te onderscheiden van instrumenten. Denk bijvoorbeeld aan rockmuziek met veel gitaren waar de stemmen nu duidelijk te horen zijn.

Schakel je in de app de DSEE Extreme-functie aan, dan zal de processor van de XM4 de muziek in real-time verbeteren. Vooral bij geluiden met lagere bitrates of vervorming werkt dit heel goed. Wil je de muziekoutput naar je smaak aanpassen – wat meer bas of wat meer stemgeluiden – dan kan dat via de app, en door de equalizerinstellingen daar te veranderen.

Een ander onderdeel van de app is 360 Reality Audio. Sony pusht deze nieuwe manier van naar muziek luisteren erg hard. Het komt er op neer dat bepaalde nummers en albums opnieuw geremasterd werden om zo te klinken alsof je bij een live optreden of in de studio aanwezig bent. Dergelijke nummers vind je voorlopig enkel terug via muziekstreamingdiensten als Deezer, Tidal en Amazon Music HD. Dus niet via Apple Music of Spotify. Jammer want de geluidskwaliteit is best knap.

Microfoons en batterij

Sony heeft ook gedacht aan het verbeteringen van de microfoons. Vijf zitten er nu ingebouwd en tijdens onze videovergaderingen werden achtergrondgeluiden terwijl we spraken beter weggefilterd dan voorheen. Het klinkt nog altijd wat digitaal of computerachtig maar de vooruitgang is hoorbaar.

De autonomie van de batterij is nog steeds ruim genoeg: dertig uur met actieve ruisonderdrukking aan, en ook snelladen blijft van de partij. In 10 minuten heb je weer meer dan een halve werkdag muziek voor de boeg. Opladen gebeurt via USB-C.