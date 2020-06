Sonos’ nieuwste soundbar komt niet te vroeg, nu de concurrentie steeds meer inzet op Dolby Atmos en ook het aanbod via streamingdiensten toeneemt.

De nieuwe Sonos Arc vervangt de PlayBar die al sinds 2013 in het gamma zit. In die zeven jaar is er in de audio- en videowereld heel wat veranderd. Zo werden de televisies steeds groter, en waait er met de nieuwe generatie van audioformaten zoals Dolby Atmos een frisse wind.

De PlayBar maakt bijvoorbeeld nog gebruik van een digitale optische audio-aansluiting om het geluid van de tv naar de soundbar te krijgen. Een upgrade van Sonos’ duurste soundbar is dus welgekomen. De Sonos Arc is verkrijgbaar sinds 10 juni en kost 899 euro.

Design

De Sonos Arc is met zijn 114 cm een stuk breder dan zijn voorganger (90 cm) en lijkt daardoor de kaart te trekken van huishoudens die minstens een 55-inch televisie of groter in de woonkamer staan hebben. Vaak maken dergelijke grote tv’s gebruik van twee tafelvoeten (al zijn er uitzonderingen) en zal de Sonos Arc hier dan ook tussen passen.

We spreken van vaak, want tijdens onze test van de Sonos Arc hadden we een 65 inch oled tv uit de GX-serie van LG staan. De Sonos Arc past tussen de voetjes van deze tv maar komt iets hoger uit dan de onderzijde van de tv. De 8,5 cm hoogte is in deze situatie net iets te veel. Mocht in andere gevallen de Arc het infrarood oog van de tv blokkeren, niet getreurd: Sonos heeft de infraroodverlenger standaard geactiveerd op de Arc. Daardoor wordt het signaal toch nog doorgegeven aan de tv.

Goed meten op voorhand is dus de boodschap als je niet onaangenaam verrast wenst te worden. Een alternatief is het aan de wand hangen van de tv. Hierbij komt er plek vrij op het tv-meubel. Desgewenst kan je de Arc ook aan de muur monteren. In dat geval gaat Sonos het geluid anders tunen (zoals dat ook bij de PlayBar het geval is). Let er in ieder geval op dat er vrije ruimte is rond de Arc zodat de speakers ademruimte krijgen.

De Sonos Arc is verkrijgbaar in de twee kleuren wit en zwart, en is mat van afwerking. De cilindervormige soundbar, die door deze vorm vrij licht oogt ondanks de breedte, heeft zowat over de gehele lengte een metalen luidsprekergrille. In vergelijking met de PlayBar is het textiel dus verdwenen.

Op de bovenzijde achteraan treffen we drie aanraakgevoelige knoppen aan: een gecombineerde afspeel- en pauzeknop, en twee toetsen voor het volume. Helemaal achterop zijn de aansluitingen voor de stroomkabel, een ethernetkabel en de HDMI-kabel. Sonos levert nog een optische audio-adapter mee, voor wie toch nog een oude tv wenst te koppelen.

Onder die grille treffen we niet minder dan elf luidsprekers aan: drie tweeters voor de hoge tonen en dialogen en acht woofers die instaan voor de midrange- en lage tonen. Twee daarvan zijn omhoog gericht en twee speakers staan aan de linker- en rechterzijde zijwaarts gericht.

Door de speakers naar alle richtingen te wijzen, moet de Sonos Arc in staat zijn het ruimtevullend effect van Dolby Atmos te benaderen.

Installatie van de Sonos app(s)

De Sonos Arc maakt gebruik van het nieuwe Sonos S2-platform met bijpassende nieuwe app. Die werd op 8 juni gelanceerd en biedt onder andere de mogelijkheid om audio in hogere resolutie door te geven. In het geval van de Arc is dat Dolby Atmos.

Wie nog bepaalde oudere componenten in zijn Sonos-systeem heeft, en toch voor een nieuwe Arc (of de nieuwe Five of Sub) wenst te gaan, moet er rekening mee houden dat hij voortaan twee apps zal moeten gebruiken en dat het systeem dus in twee wordt verdeeld. Dat is niet echt bevorderlijk voor de ervaring met het Sonos-systeem, want het is net de combinatie van de alles-in-één app dat de grote sterkte is van Sonos. De nieuwe app S2 zal trouwens voortaan als de Sonos-app door het leven gaan, terwijl de oude app Sonos S1 zal gaan heten.

Voor wie liever niet heen en weer pingpongt tussen twee apps, zit er niks anders op dan de oudere Sonos-apparaten te vervangen door nieuwere die compatibel zijn met S2. Gelukkig heeft Sonos hiervoor het trade-up programma in het leven geroepen waardoor je kortingen tot 30% kan krijgen op het huidige aanbod van toestellen.

Het installatieproces van de Sonos Arc verloopt via de nieuwe (S2) Sonos app nog steeds even vlot als we gewend zijn. Gewoon even alle stappen doorlopen (dat zijn er ondertussen al een kleine 40) en in een dik kwartier is de soundbar opgesteld en gekoppeld aan het nieuwe Sonos-systeem.

Wie de installatie en bediening via iOS laat lopen, krijgt er nog een interessante optie bij: met TruePlay kan je de Sonos Arc afstemmen op de akoestiek van de kamer. Het resultaat is afhankelijk van de kamer, en niet getreurd: ook zonder deze tuning klinkt de Arc uitstekend.

Aansluiting op de tv

Voor zijn verbinding met de televisie maakt de Sonos Arc gebruik van een HDMI-kabel. Die hang je net zoals heel wat andere soundbars tussen de HDMI-poort van de soundbar en de HDMI ARC-poort van de tv. Die laatste poort met het ARC-label is belangrijk want die zorgt ervoor dat het geluid van de tv naar de soundbar kan worden gestuurd.

De Arc communiceert ook met de tv via HDMI-CEC. Daardoor kan je de afstandsbediening van de tv gebruiken om het geluid te regelen, als de tv wordt ingeschakeld.

Nu staat er al sinds enkele jaren een opvolger van HDMI ARC klaar, namelijk eARC. Dat is een verbeterde versie die meer bandbreedte heeft en daardoor een hogere resolutie van geluid doorgeeft van de tv naar de soundbar. Zoals Dolby Atmos.

Vandaag beschikken heel wat van de nieuwste televisies over zo’n eARC-poort. Zij gaan dan optreden als verdeelcentrum en het geluid doorgeven aan de soundbar. Als bron is dat dan een app in het smart tv-platform of geluid van op de tv aangesloten toestellen zoals een spelconsole of Ultra HD Blu-ray speler.

De Sonos Arc heeft die nieuwe HDMI eARC-ingang aan boord. Wat de streamingdiensten betreft is die verbeterde poort voorlopig niet echt nodig, want Dolby Atmos kan ook worden doorgegeven via Dolby Digital Plus, naast het meer kwaliteitsvolle Dolby TrueHD. Voor Dolby Digital Plus volstaat dan de ARC-poort, voor Dolby Atmos via Dolby TrueHD heb je eARC nodig.

Vandaag bieden zowat alle streamingdiensten (Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV) al enkele titels aan in Dolby Atmos via het Dolby Digital Plus-formaat. Daar is één grote reden voor: die streams vreten minder bits & bytes en dat scheelt in de kosten voor Netflix. Het ziet er dan ook voorlopig naar uit de streamingdiensten niet zo snel geneigd zijn om voor dit lossless geluid te gaan.

Toch kan de aanwezigheid van eARC zeker geen kwaad, zoals in een aantal bestaande situaties en ook op het vlak van toekomstbestendigheid. Wie bijvoorbeeld al een televisie heeft met een eARC-poort – en die toestellen zullen nog geen twee jaar oud zijn – en daarop een Ultra HD Blu-ray-speler heeft aangesloten, kan de stream in Dolby TrueHD of Dolby Atmos van de bron via de tv doorsturen naar de Sonos Arc. We zeggen Dolby want de Sonos Arc decodeert niet de soundtracks in DTS. Je zal die moeten gaan omzetten in PCM-geluid die de Arc wel kan decoderen.

Een andere situatie die zich eind dit jaar zal stellen, zijn de spelconsoles van de nieuwste generatie zoals de PlayStation 5 en de Xbox Series X. Ook zij zullen naar alle waarschijnlijkheid een HDMI eARC-poort gaan hebben. En dus is toekomstbestendigheid geen slechte keuze.

Onthoud bij dit hele verhaal dat alle schakels in de keten een eARC-poort moeten hebben, als je van ongecomprimeerd surroundgeluid wenst te genieten. Heb je bijvoorbeeld een Apple TV en wil je Dolby Atmos naar de soundbar sturen, dan moet je tv dat ondersteunen, anders ben je eraan voor de moeite.

Geluidskwaliteit

We sluiten de Sonos Arc op LG’s nieuwste GX oled tv aan. Die beschikt over een eARC-poort, die je wel in de instellingen expliciet moet inschakelen. Wanneer de Sonos app een Dolby Atmos-signaal detecteert kan je dat nog even checken via een icoontje of dat daadwerkelijk het geval is.

We zijn dus vooral benieuwd naar de prestaties met Dolby Atmos. De afgelopen maanden en jaren kon elk merk dat een licentie afsloot met Dolby het Atmos-label op zijn producten kleven. Zelfs kleinere speakers of smartphones bleven er niet van gespaard. We hoeven niet te vertellen dat in zo’n gevallen de Dolby Atmos-beleving serieus verschillend kan zijn.

Sonos gooit het gelukkig over een andere boeg, en spendeerde naar eigen zeggen heel wat tijd om alle speakers die zich in de Arc bevinden te optimaliseren voor Dolby Atmos. Met Dolby Atmos kunnen geluiden een exacte plek worden gegeven in een 3D-ruimte, en dat wou Sonos dan ook trachten te bereiken met de Arc.

Voor iOS-gebruikers raden we alvast de TruePlay-functionaliteit aan. De microfoons in de soundbar houden voortaan beter rekening met de hoogte en akoestische eigenschappen van het plafond, naast andere elementen in de kamer.

De Sonos Arc levert een overtuigende Atmos presentatie op voor een soundbar. In de film Da 5 Bloods (Netflix Original) – een aanrader overigens – wordt het geluid van de Vietnamese jungle mooi weergegeven, en geweerschoten en explosies vliegen ons rond de oren. Sterk is dat daarvoor het volume helemaal niet moet worden opengedraaid, zodat je ook tijdens de late uurtjes volop kan blijven genieten van Dolby Atmos. Ook in die andere actiegerichte Netflix-film Extraction is de Atmos soundtrack een meerwaarde.

We nemen we er de film Us bij, op 4K Ultra HD Blu-ray en met een sublieme Dolby Atmos-soundtrack. De uitstekende muziek van Michael Abels krijgt op de Sonos Arc alle ruimte, terwijl de vocale tics van Lupita Nyong lekker creepy uit de verf komen.

Verwacht bij Dolby Atmos wel geen duidelijke hoogte-effecten zoals overvliegende helikopters of een omhullend effect. Dat is trouwens bij zowat elke andere Atmos-soundbar het geval.

Het overgrote deel van de soundtracks zal echter nog in 2-kanaals of 5.1 Dolby Audio zijn. Toch wil dat niet zeggen dat de ervaring minder is. Neem bijvoorbeeld dialogen: de tweeters geven die altijd kristalhelder weer. We hoefden zelfs de dialoogversterkende optie niet te gebruiken. Daar heeft Sonos toch wel punten gescoord: als je de acteurs of actrices niet hoort, dan is jouw kijkervaring stukken minder.

Voor een echt surroundgeluid kunnen nog steeds extra Sonos-speakers worden gekoppeld, evenals een subwoofer. Dat hebben we echter niet getest.

Zelfs zonder subwoofer gaat de bas voldoende door, al moeten we wel vermelden dat Sonos standaard de loudness-functie heeft aangezet. Ga je wat hoger in volume, kan er vervorming optreden. Ook onder de Sonos-community loopt men niet echt wild van de laagweergave. Via sociale media liet Sonos wel weten te werken aan een software-update om het probleem te verhelpen.

Een soundbar is vooral gericht op het verbeteren van de geluidskwaliteit van de tv, maar de Arc ga je in de praktijk ook inzetten voor het afspelen van muziek. Het ecosysteem van Sonos omvat zowat alle bekende muziekstreamingdiensten. Bovendien geniet je van de multiroom-mogelijkheden die Sonos te bieden heeft, zolang de Sonos-speakers dezelfde Sonos-app gebruiken.

Misschien omdat hij getuned is voor de weergave van tv-audio en Atmos, komt de Arc wat flauwtjes uit de verf bij muziekweergave. Bij populaire pop- en dansmuziek, genre Billie Eilish of Dua Lipa, valt het nog relatief mee, maar van zodra wat meer jazzy of klassieke muziek wordt opgezet, missen we directheid en dynamiek zoals alleen goede stereospeakers het kunnen. Sonos’ eigen Play 5 (tweede generatie – nu de Five in het gamma) doet het in dat opzicht beter naar onze mening.

Speel je muziek af dan hoef je er niet nadrukkelijk de Sonos-app bij te nemen. Je kan al langere tijd via de Spotify- en Tidal-app muziek afspelen op Sonos-speakers en dat is nu niet anders.

Ook vanaf een iOS-apparaat speel je moeiteloos af, via de AirPlay2-ondersteuning. Dankzij de multiroom-functie van AirPlay 2 kan je zelfs de Sonos-speakers combineren met andere speakers zolang die ook AirPlay 2 aan boord hebben.

Stemassistent inbegrepen

De Sonos Arc is trouwens, net zoals bij de kleinere Beam, voorzien van een ingebouwde microfoon. Die kan je desgewenst inschakelen om een stemassistent op te roepen, zonder dat je daarvoor een smartphone steeds ter hand moet nemen. Je kan dan dankzij de HDMI-koppeling met de tv, de tv in- of uitschakelen of het volume regelen. Of wanneer je geen tv kijkt, kan je de soundbar vragen om een bepaald nummer, artiest of genre af te spelen. Onze stem wordt goed opgenomen door de microfoons bij het afspelen van beelden.

Wanneer je een stemassistent wenst te installeren – er is de keuze tussen Amazon Alexa of Google Assistant – moet je er wel voor dat zowel je soundbar als je Google Assistent op hetzelfde netwerk staan ingesteld. Anders zal het niet lukken. Met een stemassistent kan je de soundbar vragen om een bepaald nummer, artiest of genre af te spelen.

Conclusie

Met de Arc nestelt Sonos zich opnieuw in de kopgroep van de soundbars met Dolby Atmos. Er was al het uitstekende Sonos-ecosysteem, met een groot aanbod van muziekstreamingdiensten en de eenvoudige installatie in een multiroom set-up.

Nu wordt de Arc ook een te duchten speler bij de weergave van soundtracks in Dolby Atmos. En daarvoor hoeft het niet eens terug te grijpen naar een gigantisch grote soundbar of een extra subwoofer. Enkel bij sommige stereomuziek missen we wat dynamiek, en ook de laagweergave laat wat te wensen over.

Daar staat tegenover dat je achteraf nog kan uitbreiden met extra surroundspeakers of een subwoofer. Al hangt daar een fors prijskaartje aan. Bij de meeste soundbars in die klasse krijg je er de subwoofer bij.

Andere kleine minpunten zijn het gebrek aan extra HDMI-poorten waardoor je volledig bent overgeleverd aan de specs van de tv. Ook de niet-ondersteuning van DTS, en bij uitbreiding DTS:X, kan voor sommige Blu-ray bezitters een tegenvaller zijn.