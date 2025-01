Ervaar next-level prestaties en geniet van een batterij die de hele dag meegaat, met het uitgebreide Galaxy Book5 – assortiment van Samsung , met AI -gestuurde innovatie voor moeiteloze productiviteit

Samsung Electronics Co., Ltd. heeft vandaag de wereldwijde lancering aangekondigd van de Galaxy Book5 Pro en Galaxy Book5 360, waarmee het Galaxy Book5–assortiment wordt uitgebreid. Hiermee krijgen gebruikers een breder scala aan AI-mogelijkheden. De Galaxy AI-functies zijn rechtstreeks geïntegreerd in deze nieuwste pc‘s, die worden aangedreven door Intel® Core™ Ultra-processors (Series 2) met NPU’s tot 47 TOP’s. De AI-functies omvatten bijvoorbeeld het innovatieve AI Select, maar ook andere geavanceerde functies die zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring in het volledige Galaxy-ecosysteem. Dankzij de toevoeging van AI Select kunnen pc-gebruikers met een simpele klik altijd en overal informatie opzoeken, net als op hun telefoon, maar dan op een veel groter scherm.

“We zijn heel blij dat we Galaxy AI en geavanceerde innovaties nu toegankelijk kunnen maken voor meer mensen dan ooit tevoren, en daarbij in te spelen op hun unieke productiviteitsbehoeften op pc ’s en andere Galaxy -apparaten”, aldus Changtae Kim, EVP & Hoofd van het New Computing R&D Team, Mobile eXperience Business bij Samsung Electronics. “Samen met onze vertrouwde partners uit de sector leveren we een AI -ervaring op de Galaxy Book die gebruikers in staat stelt om op slimmere manieren te werken, content te creëren en te verbinden via ons groeiende ecosysteem.”

Profiteer van een nog naadlozere workflow met het AI-ecosysteem ​Verhoog je productiviteit en creativiteit met nieuwe AI-gestuurde en multiplatform ervaringen. De Galaxy Book5-serie verbetert de AI PC-ervaring met enorme snelheid, terwijl op intelligente wijze een brug wordt geslagen tussen verwerking op het apparaat zelf en verwerking in de cloud.

Ontdek alle nieuwe manieren waarop Galaxy AI voor jou aan de slag gaat, rechtstreeks op je Galaxy Book5-serie.

AI Select is een eenvoudige manier om alle informatie te vinden die je nodig hebt tijdens het surfen op het web, winkelen, content bekijken en nog veel meer . Klik gewoon op het pictogram en selecteer het gewenste zoekgebied om direct relevante zoekresultaten op te halen, net als op je smartphone of tablet.

Photo Remaster retoucheert afbeeldingen en maakt wazige foto's duidelijker. Dankzij geavanceerde NPU-gestuurde AI -oplossingen kunnen zelfs oude foto's worden omgezet in hoogwaardige beelden met scherpere details.

Dankzij Microsoft Phone Link kan je de Galaxy AI features van je smartphone of tablet op het grote scherm van je laptop gebruiken. Vertrouwde functies, zoals Live Translate en Transcript Assist, blijven zorgen voor een nog betere AI-ervaring aandrijven dankzij nog meer functies die speciaal zijn ontworpen om de Windows 11 PC–Galaxy-verbinding te verbeteren, die zal worden gelanceerd met de komende Galaxy S-serie apparaten.

Nearby devices zorgt voor centralisatie van je verbonden Galaxy -ervaring, zodat je direct Galaxy -apparaten in je omgeving kan starten of de instellingen kan wijzigen.

Storage Share betekent dat je rechtstreeks toegang hebt tot bestanden van verbonden apparaten zonder ze afzonderlijk te hoeven downloaden, waarbij je je telefoon, tablet en pc als één apparaat gebruikt.

Dankzij Multi Control kun je naadloos multitasken op verschillende Samsung -apparaten met uniforme bediening – navigeer eenvoudig door menu's, open bestanden en kopieer en plak content tussen je Galaxy -smartphone, Galaxy Tab, Samsung TV of Smart monitor .

Second Screen verandert je Galaxy Tab met één klik op de knop in een tweede scherm voor je PC , waardoor je dubbel zoveel werkruimte hebt.

Quick Share maakt het delen van foto's, documenten en grote bestanden tussen verschillende Samsung Galaxy -apparaten supereenvoudig. Zelfs als het om vertrouwelijke documenten gaat, versleutelt de functie voor privé delen je gegevens om ze zo veilig te houden.

Een krachtige ervaring voor hoge productiviteit

Voor mensen met veeleisende workflows leveren deze dunne en lichte AI PC’s de krachtige prestaties die nodig zijn, en dat alles in een ultra-draagbaar, premium design. De Intel Core Ultra-processors (Series 2) hebben een geavanceerde NPU van maximaal 47 TOPS, wat betekent dat gebruikers AI-intensieve taken eenvoudig en met een ongelofelijke snelheid kunnen uitvoeren.

Een batterijduur tot 25 uur op de Galaxy Book5 Pro 16″ zorgt dat je verbonden blijft, waar je ook bent, wat resulteert in veel minder onderbrekingen. Zelfs het opladen gaat supersnel, tot 35% in slechts 30 minuten.

Ontdek het Dynamic AMOLED 2X-display van de Galaxy Book5 Pro, dat werd geoptimaliseerd voor nog betere efficiëntie: met 3K hoge resolutie en tot 120HZ vernieuwingsfrequentie, waardoor beelden tot leven komen, het beeld soepeler beweegt en blauw licht wordt verminderd. Gebruik het touchscreen om snel door apps te navigeren, content te bewerken en projecten te verfijnen met multi-touch gebaren en bediening binnen handbereik. Je kan je werk zelfs mee naar buiten nemen dankzij Vision Booster op de Galaxy Book5 Pro, die tone mapping gebruikt om het contrast en de kleuren aan te passen aan de lichtomstandigheden, waardoor je de vrijheid hebt om te creëren op het moment dat je inspiratie krijgt.

Quad speakers en Dolby Atmos leveren gebalanceerde en krachtige immersieve audioprestaties voor de ultieme surround sound-ervaring. In combinatie met de 38 mm woofers van de Galaxy Book5 Pro 16″ zorgen deze speakers ervoor dat gebruikers duidelijk het verschil horen met een diepere bas voor zowel entertainmentdoeleinden als professioneel gebruik. Deze zijn dubbel zo groot als de woofers van 18 mm op de Galaxy Book4 Pro.

Trusted Platform van Samsung

Dankzij een discrete beveiligingschip, die is ontworpen voor de Galaxy Book5 Pro om je apparaat in realtime af te schermen, zorgt Samsung Knox voor een veilige en gezamenlijke basis voor privacy. Windows 11 bouwt voort op die beveiligingslaag om een holistische, beveiligde pc-privacyervaring te creëren. Bovendien kunnen Galaxy-apparaten met de on-device AI-functie gebruikersfuncties verwerken zonder gegevens te uploaden naar de cloud, waardoor de privacy van de gebruiker wordt verbeterd. Zo heb je altijd de regie in handen en ben je beschermd met beveiligingsfuncties waarop je kunt vertrouwen.