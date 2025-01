Team Visma | Lease a Bike begint het nieuwe seizoen met een nieuwe, toonaangevende partner: Bowers & Wilkins. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de renners van Team Visma | Lease a Bike in 2025 zijn uitgerust met hoogwaardige hoofdtelefoons.

Bowers & Wilkins, bekend om hun high-performance audiotechnologie en luxe design, zal de renners van Team Visma | Lease a Bike ondersteunen met hun bekroonde hoofdtelefoons. Of het nu gaat om opwarmen voor een race of ontspannen tijdens reisdagen, de Bowers & Wilkins hoofdtelefoons zullen de renners helpen beter te concentreren en te ontspannen.

Team Visma | Lease a Bike-renner Tiesj Benoot benadrukt hoe belangrijk het voor hem is om af en toe te ontsnappen aan de drukte: “Gedurende het seizoen zijn we veel dagen van huis, trainen we hard, reizen we veel en zijn we constant onderweg. Het is ontzettend fijn om momenten te vinden om volledig tot rust te komen. De Bowers & Wilkins hoofdtelefoons zijn daar perfect voor.”

Jasper Saeijs, Marketing & Communicatiemanager bij Team Visma | Lease a Bike, is trots op deze samenwerking met Bowers & Wilkins: “Muziek speelt een belangrijke rol in het leven van onze renners, zowel bij het voorbereiden op een race als tijdens het ontspannen na het fietsen. Met Bowers & Wilkins verbinden we een fantastisch merk aan het team en onze atleten. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking en het gebruik van hun hoogwaardige producten.”

Bowers & Wilkins kijkt ook uit naar de samenwerking. Giles Pocock, VP Brand Marketing bij Bowers & Wilkins, voegt toe: “We zijn enthousiast over onze samenwerking met Team Visma | Lease a Bike, een toonaangevend team in de professionele wielersport dat onze toewijding aan uitmuntendheid, prestaties en innovatie deelt. Onze hoofdtelefoons zijn ontworpen voor degenen die het beste eisen op het gebied van prestaties en stijl. We kijken ernaar uit om Team Visma | Lease a Bike te ondersteunen in hun streven naar een nieuw succesvol seizoen.