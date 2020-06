Vind je het nog te vroeg voor 8K, dan haal je met de QE55Q95T alvast één van de beste 4K-televisies die er vandaag zijn in huis.

De Q95T is Samsung’s 4K vlaggenschip voor 2020, met een Direct Full Array achtergrondverlichting, nieuwe AI-functies met toevoegingen zoals Object Tracking Sound, de One Connect Box met één kabel naar de tv en het Tizen smart tv-platform.

De QE55Q95T is er in vier schermafmetingen: 55 inch, 65 inch, 75 inch en 85 inch. Wij testen de 55 inch versie.

Design en aansluitingen

De Q95T heeft qua design nog dezelfde looks als de topmodellen van vorig jaar (Q80R/Q85R). Wel is de metaalkleurige rand rondom het scherm aan de twee zijkanten en de bovenzijde dunner dan de vorige generatie (2 mm). Daarnaast blijft er nog een dunne zwarte rand (3 mm) op het beeldscherm zelf over. Dat boundless design, zoals Samsung het benoemt, legt volledig de nadruk op het beeld.

In die zin heeft de tv niet het Infinity-scherm zoals op de 8K-modellen Q950TS en Q900T, maar het komt wel al dichtbij. Het beeldscherm heeft ook een anti-reflectiefilter dat binnenvallend licht moet afblokken.

De achterzijde van de tv is zoals we gewoon zijn van Samsung mooi afgewerkt, en de tv is op zijn diepste punt slechts 3,5 cm dik. Een stevige stalen voet draagt de tv en doet met zijn specifieke gegolfde vorm de Q95T minder zwaar ogen. Bovendien is de voet klein genoeg (30 cm breed en 23 cm diep) voor een plaats op het tv-meubel. Onder het scherm heeft Samsung nog 11 cm vrijgehouden voor het plaatsen van een extra soundbar.

Onderaan het Samsung-logo bevinden zich nog vijf verborgen knoppen voor de basisfuncties, maar bedienen van de tv zal je vooral gaan doen met de uitstekende One Remote afstandsbediening. Die heeft een premium gevoel door het metalen design. Naast knoppen voor Netflix en Amazon Prime Video is er ook eentje voor Rakuten TV. Die laatste is nog niet zo bekend hier, en misschien was het beter geweest om de eindgebruiker zelf te laten kiezen welke app hij wenst op te starten.

De One Connect Box, een afzonderlijk apparaat dat alle aansluitingen huisvest en dat je in de kast wegstopt, blijft wat ons betreft een subliem idee. Het voorkomt de typische kabelsoep: slechts één kabel (inclusief de voeding) loopt van de achterzijde van de tv naar de One Connect Box. Via de achterzijde van de tv en de voet kan je die kabel bovendien netjes wegleiden.

Dankzij de One Connect Box is ook het ophangen van de tv aan de muur stukken interessanter. Samsung biedt een optionele wandsteun aan, de No Gap Wall-Mount, waardoor je de tv zo goed als vlak tegen de muur kan bevestigen. De tv heeft op de achterzijde een speciale uitsparing voor deze specifieke wandsteun van Samsung.

De One Connect Box telt de gebruikelijke vier HDMI-aansluitingen. Eén daarvan (HDMI 3) is geschikt voor eARC (Enhanced Audio Return Channel), een andere HDMI-ingang (HDMI 4) kan overweg met 4K-beelden aan een verversingssnelheid van 120Hz. Deze ingang krijgt ook een game-icoontje mee wat aangeeft dat je best deze ingang gebruikt als je een geschikte spelconsole aansluit.

Verder zijn er twee USB-aansluitingen, een optische digitale audio-uitgang, een netwerkaansluiting, antenne-aansluitingen (dubbele tuner), een CI+ slot en een ex-link aansluiting. Draadloze connectiviteit wordt ingevuld door Bluetooth, Wi-Fi en Apple AirPlay 2.

Het aansluiten van externe toestellen zoals Blu-ray-spelers, spelconsoles of settopboxen voor digitale televisie was nog nooit zo makkelijk. Bekende toestellen zoals een Xbox, PlayStation 4 of Nvidia Shield worden automatisch herkend en krijgen de geschikte naam.

De Q95T wordt geleverd met de Premium One Remote Control, een universele afstandsbediening waarmee je zowat alle aangesloten kan bedienen. De streamingapps van Netflix, Amazon Prime Video en relatieve nieuwkomer Rakuten TV krijgen een afzonderlijke opstartknop. Verder beschikt de afstandsbediening over een microfoon, waarmee je Samsung Bixby lanceert (enkel in het Engels).

Smart tv en apps

Het smart tv-platform Tizen is wat ons betreft één van de meest intuïtieve op de markt, en elk jaar verfijnt Samsung de mogelijkheden. Belangrijk is dat alle belangrijke streamingapps beschikbaar zijn: Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, met de toevoeging van nieuwe spelers als Apple TV, Disney+ (pas over enkele maanden in België) en Rakuten TV.

Vanuit een smalle navigatiebalk, die tevoorschijn komt als je Home-knop indrukt, kan je snel navigeren naar een app en wat handig is, instellingen snel veranderen zonder volledig in de menu’s te moeten duiken. Per app krijg je bovenop de eerste balk een tweede rij content waar je snel de laatste aflevering van een serie die je aan het bekijken bent (in het geval van Netflix) weer kan oppikken. Dit jaar is de Tizen-interface wat meer donkerblauw van look, in tegenstelling tot de helderwitte versie van vorig jaar.

Wisselen tussen apps zoals Netflix en Amazon Prime Video of ze opstarten gaat razendsnel. Het opstarten van Apple TV gaat ietsje trager (5 à 6 seconden), maar dat ligt waarschijnlijk aan Apple zelf, die nog relatief nieuw is in de streamingwereld.

De tv kan uiteraard overweg met HDR-beelden en ondersteunt standaarden zoals HDR10 en HDR10+. Er is ook compatibiliteit met Dolby Vision in die zin dat Samsung dat signaal omzetten naar zijn eigen HDR10+. Probeer dus niet tevergeefs te zoeken naar het Dolby Vision-logo in een app.

De Q95T heeft verder de belangrijkste slimme assistenten ingebouwd, zoals Amazon Alexa, Google Assistant (via een update later op het jaar) en Bixby. Ook Ambient Mode, een geavanceerde versie van een screensaver waarop je eigen foto’s en kunstwerken kan tonen, is van de partij. De Ambient Mode is oproepbaar via een afzonderlijke knop op de afstandsbediening.

Beeldinstellingen

Het menu met beeldinstellingen heeft enkele kleine aanpassingen gekregen. De eerste optie heet voortaan “Helderheid”. Die regelt de achtergrondverlichting van de tv. Vorig jaar heette die optie trouwens “Achtergrondverlichting”. De traditionele manier om de helderheid te regelen is verhuisd naar de nieuwe optie “Schaduwdetail’ wat verder onderaan. Hier bepaal je het zwartniveau.

Het bijregelen van de bewegingsscherpte, kan voortaan in het submenu “Beeldscherpte instellingen” waar je het tussenvoegen van zwarte frames (LED Clear Motion), de wazigheidsvermindering (blur), de trilvermindering (judder) en beeldinterpolatie kan regelen. Ook ruisonderdrukking is hieronder terug te vinden.

Local dimming krijgt drie niveaus mee, maar op geen enkele manier kan je het nog uitschakelen. Dat hoeft geen probleem te zijn, zoals we straks zien. Laat deze optie gewoon maar op Standaard staan.

Wat de algemene beeldmodi betreft heb je de keuze uit 4 opties: Film, Dynamisch, Standaard en Natuurlijk. De Filmmodus is de meest accurate, zeker wanneer je overwegend films en series bekijkt.

Met Adaptive Picture past de Q95T zich ook vanzelf aan aan het omgevingslicht dat in de kamer binnenvalt. Dat kan vooral overdag handig zijn wanneer je wat meer details in donkere scènes tracht te krijgen, maar is niet altijd de beste optie om daadwerkelijk het beste beeld uit de tv te halen.

Beeldkwaliteit

DE Q95T is een QLED tv die gebruikt maakt van Direct Full Array achtergrondverlichting die heel nauwkeurig zones kan belichten. Hoeveel zones dat zijn wordt niet bekendgemaakt door Samsung, al konden sommige reviewers al achterhalen dat het er 120 zijn. Dat is minder dan op de Q90R, die zou er bijna 500 tellen. Uiteindelijk zijn dit maar getalletjes en het is wat je ermee doet dat telt.

Tijdens de technologiebeurs CES kwamen we al te weten dat de achtergrondverlichting vernieuwd was, en in het bijzonder de manier waarop de stroom de leds bereikt. En in het geval van de Q95T doet het algoritme voor het dimmen van de zones goed zijn werk, aangedreven door de uitstekende Quantum Processor 4K.

Dat zien we wanneer we de Apple TV-reeks Defending Jacob opzetten in HDR. Die reeks heeft een nogal grauwe en donkere uitstraling en vormt daardoor een goede graadmeter voor het dimmen, het contrast en de zwartweergaves bij HDR-beelden. Details in de schaduwen bleven steeds maximaal zichtbaar, en blooming (de uitwas van licht) of halo-effecten (een soort schijn rond fel verlichte objecten) waren zo goed als onbestaande? En als ze er waren leiden ze niet af van de inhoud. Het contrast is uitstekend en daardoor blijven ook de kleuren overeind.

Als HDR-standaarden worden trouwens HDR10, HDR10+ en HLG ondersteund. Dolby Vision is nog steeds niet van de partij, en wanneer content in Dolby Vision wordt weergegeven via Netflix bijvoorbeeld, zet de tv die om naar standaard HDR10. Dat hoeft niet noodzakelijk een probleem te zijn voor de Q95T.

Zoals we zien bij de reeks Snowpiercer op Netflix in HDR. De boordinstrumenten in de locomotief van de trein lichten goed op, met allerlei fonkelende lichtjes. En in de tweede aflevering spatten de kleuren van het scherm wanneer het hoofdpersonage de nachtcoupé betreedt en een optreden bijwoont. Hier zie je bovendien dat het uitgebreide kleurvolume van de QLED-technologie goed zijn werk doet.

Naast het verbeterde systeem voor achtergrondverlichting heeft Samsung ook de tone mapping voor HDR-beelden aangepakt wat ervoor zorgt dat ondanks de hoge piekhelderheid in bepaalde delen van het beeld, de details niet verloren gaan (clipping).

De enige kleine, kanttekening is dat bij de weergave van ondertitels in HDR-beelden, waarbij de beelden vaak wat van helderheid wisselen, ondanks dat het beeld statisch is en de belichting van de scène onveranderd blijft. Het effect is klein, maar we merken het toch af en toe op. Het doet zich ook niet bij alle scènes voor. We gebruiken de modus Film en local dimming op Standaard.

Ook de weergave van bewegingen lijkt elk jaar iets beter te worden op de Samsung tv’s. We raden wel naar de aangepaste instellingen te gaan, en de instellingen van trillings- en wazigheidsvermindering onder de 5 of lager te houden. We verkiezen ook om LED Clear Motion uit te schakelen, omdat het voor zichtbare flikker zorgt in bepaalde beelden.

Gaming

In het geval van spelconsoles wordt bij het opstarten automatisch de spelmodus geselecteerd, waarbij de input lag zo laag mogelijk wordt gehouden (10 à 12 ms) en de responstijd toeneemt. Gamers kunnen wat proberen tweaken met de spelmodus, vooral wat beweging en scherpte betreft. Daarover straks meer.

Het contrast van de tv blijft uitstekend: het is een uitstekende graadmeter voor de algemene beeldkwaliteit. Blooming is zo goed als verdwenen en dat kan te maken hebben met enkele aanpassingen die Samsung heeft doorgevoerd op het vlak van local dimming.

Bij LED-schermen kunnen de kleuren van het scherm wat vervagen wanneer het scherm vanuit een wat scherpere kijkhoek wordt bekeken. Denk bijvoorbeeld aan het in groep kijken naar sportwedstrijden waarbij niet iedereen centraal voor de tv kan plaatsnemen. In het geval van de Q95T wordt een VA-paneel gebruikt, dat in vergelijking met een IPS-paneel beter zwart weergeeft maar minder goed overweg kan met die scherpere kijkhoeken dan IPS. Samsung heeft daar bij de Q95T wel iets op gevonden met de Ultra Viewing Angle technologie. In de praktijk werkt dat zeer goed, en naar ons gevoel zelfs nog beter dan de modellen van vorig jaar. Kleuren blijven mooi overeind.

De Q95T bevat ook een antireflectiefilter en die doet wel zijn werk, maar het kijken naar donkere scènes in Filmmodus tijdens de voorbije zonnige lente blijft toch een uitdaging. Daarvoor krik je best de helderheid op en selecteer je een andere beeldmodus. En de Q95T kan best wat helderheid produceren, wat overigens één van de sterke punten is van de QLED tv’s van Samsung.

Als je veel films en series kijkt in HDR of games in HDR speelt via een Xbox One X of PS4 Pro komt die extra helderheid die de Q95T kan produceren in bepaalde delen van het beeld goed van pas. De zogenaamde highlights komen er dan beter uit, en zorgen voor meer impact. Denk maar aan zonsopgangen tijdens racegames of explosies tijdens shooters. Wanneer we over HDR spreken moeten we ook de uitgebreide kleuren die de tv kan weergeven, niet vergeten.

Voor gamers is het ook goed om te weten dat de Q95T, net zoals enkele modellen van vorig jaar, AMD FreeSync (VRR of Variable Refresh rate) ondersteunt. Deze functie schakelt automatisch in wanneer een Xbox One of compatibele pc wordt herkend. Daarvoor hoef je dus niet telkens het menu met de instellingen in te duiken.

De spelmodus kan je trouwens tweaken naar jouw eigen voorkeur. In het submenu “Algemeen”, optie “Beheer externe apparaten”, kies je voor de Aan-optie van de spelmodus waarbij je de Motion Plus-instellingen kiest. Zelf wijzigen we de wazigheidsvermindering (blur) naar 0 en de trilvermindering (judder) naar 10. Daardoor krijg je het gevoel dat de tv meer frames aan kan, zeg maar een 60fps beleving bij 30fps-games. Vooral bij actiegames à la Assassins Creed is het een duidelijke meerwaarde.

Er is ook de optie “Dynamic Black Equalizer”. Met deze regel je de mate waarin de schaduwdetails zichtbaar zijn. Enig minpunt van de spelmodus is dat hier en daar wat Inverse Ghosting optreedt, vooral dan in donkere scènes waarbij je snel beweegt met het hoofdpersonage. Maar dat zou met een latere update misschien wel verholpen kunnen worden.

Tot slot moeten we nog de Multi View-modus vermelden, waarbij je tegelijk kan gamen en een YouTube-filmpje volgen, met de twee schermen naast elkaar of beeld-in-beeld. Ook niet-gamers kunnen deze optie gebruiken.

Voor gaming is ons eindoordeel hetzelfde: de Q95T zorgt voor een knappe onderdompeling in het verhaal en de game. Wanneer de nieuwste generatie spelconsoles er later dit jaar aankomt, zal die ervaring zelfs een niveau hoger worden getild, en deze Q95T lijkt er ons klaar voor.

Geluidskwaliteit

Op het vlak van geluid heeft Samsung dit jaar wat extra werk verzet. Via een set-up van zes drivers en vier speakers wordt geluid verzorgd. Twee van de speakers bevinden zich bovenaan, twee onderaan, en achteraan zitten nog twee woofers ingebouwd.

Bij het instellen van de tv wordt trouwens het geluid geoptimaliseerd voor jouw kamer op basis van ingebouwde microfoons. De geluidskwaliteit is best goed, en klinkt voldoende open. Dialogen zijn duidelijk verstaanbaar en het volume hoeft echt niet hoog te staan om een goede luisterervaring te hebben.

De specifieke luidspreker set-up maakt een functie als Object Tracking Sound mogelijk, waarbij het geluid de beweging in het beeld volgt en alles net wat ruimtelijker klinkt. Samsung past ook AI toe om het inkomende signaal en de kamer voortdurend te analyseren.

Ook heel handig is dat het geluid tijdelijk wordt verhoogd in volume wanneer bijvoorbeeld een stofzuiger of keukenapparaat aanschiet in huis. Eigenlijk is het geluid voor de meeste content meer dan prima, maar wie wat meer punch wenst kan altijd een soundbar combineren met de Q95T. Is dat er eentje van Samsung die Q-Symphony ondersteunt, dan gaan de speakers van de tv en de soundbar in harmonie werken. Normaal als je een soundbar hebt staan, wordt het geluid van de tv volledig uitgeschakeld. Leuk gevonden van Samsung!

Dolby Atmos-geluid wordt niet door de tv gedecodeerd maar kan wel via HDMI eARC doorgegeven worden van de interne app naar compatibele soundbars of versterkers.

Conclusie

De Q95T is een uitstekende 4K QLED-tv die heel wat van de mogelijkheden van het topmodel van vorig jaar overneemt en daar nog wat extra functionaliteit aan toevoegt zoals handige geluidsopties en een betere spelmodus.

De HDR-beelden spatten van het scherm terwijl details en schaduwen bewaard blijven. Op het design is niks aan te merken, en met de optionele wandsteun kan je hem nagenoeg vlak tegen de muur hangen. Ook voor gamers is het een uitstekende tv met een input lag van 10ms en een handige spelmodus. Voeg daar nog de klasse van het Tizen-smart tv-platform aan toe met het meest uitgebreide aanbod aan apps, en we hebben er geen enkele moeite mee om deze tv aan te bevelen.

Is het prijskaartje van de Q95T (2500 euro en minder – er zijn regelmatig cashbacks van 300 euro) te hoog, dan kan je op dit moment nog steeds het model van vorig jaar in huis halen (Q90R) voor prijzen van 1600 euro of minder. Snel wezen is dan de boodschap.