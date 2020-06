LG’s nieuwste design oled televisie GX bouwt voort op de al stevige fundamenten van zijn voorgangers. Zo verbeterde LG de beweging en details in het zwart, en kan je hem voortaan volledig vlak tegen de muur hangen.

Alle nieuwe oled televisies van LG, met uitzondering van de modellen in de budgetvriendelijke B-reeks, gebruiken dezelfde combinatie van beeldpaneel en -processor. Wanneer we dus één tv aan een test onderwerpen, kan je de resultaten op beeldvlak extrapoleren naar alle andere modellen van LG. We testen de 65 inch versie van de GX, er bestaan ook nog schermafmetingen van 55 en 77 inch.

Design en aansluitingen

Maar eerst een woordje over het design. De GX-serie is een volledig nieuwe reeks binnen het oled tv aanbod van LG. De G staat voor Gallery en is een knipoog naar het feit dat je de tv best als een kunstwerkje aan de muur ophangt.

LG heeft het chassis van de tv helemaal herzien zodat de tv volledig vlak tegen de muur hangt. Wie vertrouwd is met het design van oled televisies zal achteraan meestal zien dat het oled-paneel extreem dun is bovenaan, maar sterk verdikt onderaan. Dat is omdat alle elektronica en aansluitingen onderin een plek moeten krijgen.

Zo meet die andere nieuwe tv-reeks van LG, de CX, op het dikste punt 4,7 cm, maar bij deze GX is dat aan alle zijden 2 cm. De achterzijde heeft een uitsparing voor de speciale wandsteun, die standaard wordt meegeleverd. LG biedt ook een optionele tafelvoet te koop aan, zoals bij onze test.

Naast het design verschilt de GX van zijn kleine broer, de CX, doordat het geluidssysteem een kleine upgrade heeft gekregen. In plaats van een audiosysteem van 40W met 2.2-kanalen, komt daar een 4.2-systeem voor in de plaats en een hoger vermogen van 60W.

De GX telt vier HDMI-ingangen die allen van het HDMI 2.1-type zijn: zij ondersteunen daarom handige functies als eARC (Enhanced Audio Return Channel), VRR (Variable Refresh Rate), HFR (High Frame rate) en ALLM (auto low latency mode).

Voor het overige zijn alle gebruikelijke aansluitingen aanwezig, zoals drie USB-ingangen, een netwerkaansluiting, de typische kabelaansluitingen, een 3,5mm analoge audiouitgang, en een optische digitale audio-uitgang. Draadloze connectiviteit wordt verzorgd door Wi-Fi, Bluetooth 5.0 en AirPlay 2.

Smart tv en apps

De oled televisies van LG zijn rijkelijk voorzien van de meest gebruikte apps zoals Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV en binnenkort voor België ook Disney+. De eerste drie apps geven, afhankelijk van de serie of film, HDR-beelden door. Bij Netflix en Apple TV is dat in de Dolby Vision HDR-standaard. Bij Netflix krijgt Dolby Vision vaak, maar niet altijd, het gezelschap van Dolby Atmos-audio.

Ook apps als YouTube, Google Play TV & Movies en het relatief nieuwe Rakuten TV, dat hard lijkt te werken aan de naamsbekendheid in Europa, zijn van de partij. Dankzij de aanwezigheid van al die apps krijg je een mooi filmaanbod (zowel te koop als te huur) en kan je zelf op zoek naar interessante titels.

LG’s webOS 5.0 kent weinig veranderingen ten opzichte van de versie uit 2019 (4.5), met de typische kleine fiches per app of toepassing die je naar eigen wens ordent. Wanneer je over een fiche passeert, zie je relevante content over die app. Bij Netflix is dat dan jouw laatste serie of film dat je aan het kijken was, en populaire content. Bij YouTube zien we dan weer allerhande aanbevelingen. Bij Amazon en Apple gebeurt er voorlopig niks.

LG’s nieuwste tv’s haken beter in op het ecosysteem van Apple met ondersteuning voor AirPlay 2, HomeKit en de daarnet vernoemde Apple TV-app. Met AirPlay 2 steam je content vanaf een mobiel iOS-toestel of een MacOS. Dolby Atmos-ondersteuning voor de Apple TV-app en AirPlay 2 komt er later op het jaar nog aan.

Met de nieuwe Sport Alert-functie krijg je een melding wanneer je favoriete sportteam scoort of een live match van start gaat. Het is voorlopig beperkt tot enkele sporten, en dan nog de grootste teams.

Wanneer je het linkermenu met de instellingen oproept kan je voortaan zelf samenstellen welke iconen verschijnen. Ook het Home Dashboard, een verzamelscherm voor alle aangesloten apparaten, mediaservers en draadloze connectiviteit, kreeg een update.

Beeldinstellingen

De tv draait op een nieuwe versie van LG’s Alpha 9 processor. Die is ondertussen aan de derde generatie toe en bevat AI-beeld Pro, een functie die de resolutie en scherpte van beelden zal aanpassen op basis van een algoritme en deep learning-technieken.

Er is eveneens een audiovariant, AI-geluid Pro, die zelf zal proberen na te gaan of de content geschikt is voor virtueel 5.1 surroundgeluid, en ook de geluidsmodus zelf kan kiezen. Daarover straks meer in het luikje audiokwaliteit.

De LG GX is trouwens de eerste televisie die we testen met twee nieuwe beeldmodi die de afgelopen maanden regelmatig in onze artikels opdoken: de Filmmaker Modus en Dolby Vision IQ.

De eerste is een modus die door de UHD Alliance, een groep cineasten, naar voor wordt geschoven omdat het de voorkeur van de filmmaker zo veel mogelijk benadert. In het geval van de GX is het niets anders dan een andere beeldmodus die LG al enige tijd aanbiedt, namelijk Cinema Home. Met dat verschil dat ruisonderdrukking is uitgeschakeld in Filmmaker Modus en standaard op laag staat bij Cinema Home. Zelf is één van de eerste dingen die we doen wanneer we een tv testen, om de ruisonderdrukking uit te schakelen. Zeker als je veel moderne content, in 4K en HDR bekijkt.

De Filmmaker Modus kan je manueel selecteren maar je kan ook de tv het werk laten doen wanneer geschikte films worden gedetecteerd. Zoals steeds met nieuwe functies, is er nog geen content voor Filmmaker Modus geschikt gemaakt, dus houden we het voorlopig bij het uitstekende Cinema Home.

Dolby Vision IQ is een nieuwe term en combinatie voor in feite twee al bestaande functies. Zo zal de GX wanneer het een Dolby Vision-signaal detecteert – zoals bij heel wat van de nieuwe content op Netflix – meteen ook het beeld afstemmen op de lichtomstandigheden van de kamer. Dat gebeurt volledig automatisch in de Cinema Home-beeldmodus van Dolby Vision. Als eindgebruiker zal je niks kunnen bijregelen. Het effect is trouwens een klein beetje merkbaar wanneer het daglicht te fel is. Wens je niet dat de sensor van de tv het Dolby Vision-beeld regelt op basis van het licht in je kamer, kies dan de gewone Cinema-beeldmodus.

Voor de tweakers onder ons is het leuk om te weten dat je de oled tv’s dit jaar nog ietsje meer kan kalibreren dankzij de ingebouwde AutoCal-functie in de CalMan software. Maar wees gerust, de GX is eigenlijk al heel goed gekalibreerd.

Beeldkwaliteit

We vliegen er meteen in en testen allerhande films en series in HDR Dolby Vision, zoals het visueel interessante “The Witcher”. De GX herkent meteen het Dolby Vision-signaal en schakelt automatisch de Dolby Vision Cinema Home-modus in.

In vergelijking met de modellen van vorig jaar, zoals de C9, lijkt het kleurenpallet weer wat verbeterd, en blijven er meer details zichtbaar in donkere gedeelten van het beeld. In bijna alle HDR-content die we de afgelopen weken bekeken, leek niets geforceerd qua beeldprocessing – en ziet het er allemaal heel natuurlijk uit.

De derde generatie van de Alpha 9-processor zet dus opnieuw een stap vooruit. Dat heeft ongetwijfeld te maken met een verbeterde dynamische tone-mapping, die trouwens standaard staat ingeschakeld. Deze functie past de HDR-weergave (contrast en luminantie) aan afhankelijk van de gedetecteerde beelden. De relatie tussen de weergave van diepzwarte beelden en de details in die donkere stukken is dan beter in balans, ook als je de tv uit een wat scherpere hoek bekijkt. De luminantie krijgt een boost bij heldere onderdelen in het beeld, zoals bijvoorbeeld wolken.

Doordat oled geen achtergrondverlichting gebruikt, hoef je niet te vrezen voor blooming (een witte schijn rond een fel object op een zwarte achtergrond). Dat kan je goed testen wanneer je felle ondertitels ziet verschijnen in donkere HDR-beelden.

De kleuren komen er iets beter uit dan bij onze test van de E9 van vorig jaar. Toen waren we al onder de indruk van de weergave van de HDR-natuurdocumentaire Planet Earth (Netflix), en ditmaal ziet de blauwe lucht en water of de groene jungle er niet alleen intens uit maar tegelijk natuurlijker. Zet ook eens de nieuwe film The Elephant Queen (Apple TV) op in volle HDR-glorie en je zal zien wat we bedoelen. De kleuren zijn indrukwekkend, ook als het over wat grauwere wolkenformaties gaat, en de scherpte spat van het scherm. Zoals bij de piepkleine kikkers die zich in dezelfde modderpoel als de olifanten bevinden.

Belangrijk om te weten bij de weergave van HDR-beelden is dat de GX niet het HDR10+ formaat van concurrent Samsung ondersteunt en dat de piekhelderheid niet de hoge toppen haalt van bepaalde led-tv’s. Al compenseert het uitstekende contrast dat in grote mate, en bovendien zijn de felle highlights meestal beperkt tot kleine gedeelten in het beeld, zoals lampen, monitoren of een streep invallend licht.

Wanneer we overschakelen naar HD-materiaal, en dus per definitie kijken zonder HDR, valt meteen op dat ook bij deze beelden de oled tv het beste er probeert uit te halen. Zoals bij de HD-versie via Netflix van de film “Valerian and the City of a Thousand Planets”. Het contrast en de zwartweergave zijn uitstekend, en dat zorgt ook voor de nodige intensiteit en rijke, levendige kleuren. Zelfs zonder het uitgebreide kleurenpallet dat HDR mogelijk maakt.

De AI Picture Pro-functie, die je in de instellingen kan activeren, doet ook goed zijn werk bij het opschalen van wat mindere content, zoals de verfilmingen in HD van “Het Leven van een Loser (Diary of a Wimpy Kid)”.

Wat bewegingen in beeld betreft heeft LG al jaren de TruMotion-instelling. Die krijgt dit jaar het nieuwe onderdeel “Cinema Clear” dat trillingen moet verminderen zonder het gekende soap opera effect. Dat werkt al vrij goed, maar we zetten toch nog liever TruMotion uit. Eén van de redenen is dat bij moeilijke beelden waar er veel dingen in bewegen of de camera constant pant, er wat vervelende bijwerkingen optreden, zoals een stroboscopisch effect. Je kan hier uiteraard mee experimenteren.

Gaming

Naast films, series en tv-uitzendingen kan je de oled tv ook inzetten als beeldscherm bij het gamen. De input lag (13 ms) en de responstijd (1 ms) is in de gamemodus bijzonder laag, terwijl die speciale modus gelukkig ook geen effect heeft op de kleuren en contrast.

In het begin van het artikel spraken we al van de aanwezigheid van VRR (Variable Refresh Rate), HFR (High Frame Rates tot 120Hz in 4K en 10-bit) en ALLM (auto low latency mode) op alle HDMI 2.1-poorten. Dat zijn allemaal features waarvan de nieuwe generatie spelconsoles eind dit jaar gretig gebruik zullen maken.

Gamers zullen blij zijn met VRR waardoor de beeldverversing van tv en pc of spelconsole op elkaar zullen afgestemd zijn. Nvidia G-Sync ondersteuning staat al voorgeïnstalleerd en AMD FreeSync, gebruikt door de Xbox, komt er later aan.

LG introduceert ook iets als HGiG (HDR Gaming Interest Group) wat vooral bij games in HDR voor een extra touch moet zorgen. HGiG laat de verwerking van HDR over aan de spelconsole en dus game-ontwikkelaars zodat de beelden op je tv terechtkomen zoals zij het willen.

Geluid

De luidsprekers hebben door het aangepaste chassis van de GX een andere positie dan bij de CX-modellen. Zo richten ze het geluid naar beneden, en hoewel je het niet zou verwachten klinkt de set best wel goed. Gevoed door een Dolby Atmos-signaal klinkt het net iets ruimtelijker, al mogen we het woord surroundgeluid zeker niet in de mond nemen. Daarvoor is er minstens een uit de kluiten gewassen soundbar of dedicated home cinema systeem nodig.

Maar voor wie niet wenst te investeren in een soundbar, en dat is te begrijpen als je de tv zo vlak tegen de muur hangt, voldoet de GX zeker en vast. LG voorziet trouwens nog een optionele soundbar die qua design bij de tv past en aan de muur wordt gehangen.

Als je het zonder soundbar doet en de tv aan de muur hangt kan je dat in de audio-instellingen zo aangeven. De tv past stelt ook akoestisch in op de kamer, en daarvoor moet je de afstandsbediening, die over een microfoon beschikt, erbij nemen. In ons testpakket zat die er niet bij, dus dit konden we niet verifiëren. Wie zich afvraagt hoe we de tv dan bediend kregen: de Harmony Remote van Logitech herkende al de GX.

LG laat je de keuze uit niet minder dan 6 geluidsmodi (Standaard, Heldere Stem, Cinema, Muziek, Sport en Game) en past ook AI toe op het geluid. We schakelden die functie in en konden dat best wel smaken, met iets intensere effecten en dialogen die bijna altijd goed te verstaan waren.

Conclusie

We zijn bij een punt aanbeland dat de vooruitgang in de beeldkwaliteit van een oled televisie bij elke nieuwe lichting minder toeneemt, maar dat is een uiting van de mature beeldtechnologie die oled nu is, en geen kritiek. De lichting voor 2020 brengt wat meer nuances aan in donkere beelden, en verfijnt verder de HDR-weergave. Dat alle HDMI-aansluitingen van het type 2.1 zijn maakt de tv bovendien klaar voor de nieuwste generatie spelconsoles.

En speelt dat kabelkluwen of een hinderlijke tafelvoet je parten, of wens je de oled tv vlak tegen de muur te hangen, dan is deze GX de beste keuze onder oled tv’s die je in 2020 kan maken. De iets hogere prijs ten opzichte van de CX moet je er wel bijnemen.