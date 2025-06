Compact. Lichtgewicht. Optimaal voor verticale composities.

De X half heeft een LCD scherm aan de achterzijde dat perfect is voor verticale composities zodat je verticaal kunt fotograferen en filmen in een beeldverhouding van 3:4. Met de ‘2-in-1′-functie kun je twee foto’s of filmpjes in de camera samenvoegen tot één compositie, waardoor je verhalen nog beter tot hun recht komen dan met losse beelden. Het lichte ontwerp en de mooie vormgeving in een compacte behuizing van 240 g verwijzen naar klassieke camera’s. Dankzij dit compacte formaat en het gebruiksvriendelijke LCD-touchscreen ben je met de X half altijd en overal paraat om te fotograferen.

De optische zoeker doet denken aan filmcamera’s en geeft de kenmerkende weergavemogelijkheden nog beter weer. De camera biedt 15 filmsimulaties waaronder de populaire ‘Film Simulation’ en ‘Grain Effect’, die de unieke korrelstructuur van filmfoto’s nabootst, samen met 3 nieuwe filters “Light Leak”, “Halation”, and “Expired Film”, zodat je allerlei creatieve dingen kunt doen. En voor wie nog meer creativiteit zoekt: er zijn 8 filters van het instax™ gamma beschikbaar in de X half.

De nieuwe, speciaal voor de X half ontwikkelde app maakt het bekijken, bewerken, delen en printen nog leuker. Door de camera via Bluetooth te koppelen aan mobiele apparaten met Bluetooth kun je foto’s en films overzetten naar smartphones, genieten van verschillende weergaveformaten en foto’s verzenden naar instax™ Link-smartphone printers.

Ontdek zeker ook de ‘Film Camera Mode’ om de spannende ervaring van analoge fotografie te simuleren. Ervaar de magie en opwinding van analoge fotografie terwijl je door de optische zoeker kijkt, na elke opname aan de filmhendel op de bovenkant van de camera trekt en de foto’s digitaal ontwikkelt met de speciale ‘X half app’. Je kiest aan het begin een filmsimulatie en het aantal opnamen en kunt de foto’s pas bekijken nadat alle opnamen zijn gemaakt. Door na elke opname de filmtransportknop op de bovenkant van de camera omhoog te draaien, kun je de volgende opname maken. Nadat je het geselecteerde aantal opnamen hebt gemaakt, kun je de beeldgegevens overbrengen naar de nieuwe speciale ‘X half-app’ om de foto’s daar digitaal te ontwikkelen, bekijken, bewerken en delen. Contactafdrukken worden ook opgeslagen na digitale ontwikkeling

De “X half” heeft ook een nieuwe “datumstempelfunctie”, waarmee je net als bij filmfoto’s de datum rechtsonder op foto’s en filmpjes kunt zetten.

De optische zoeker van de camera legt scènes precies vast zoals je ze ziet. Met de optische zoeker kun je tot 880 foto’s maken en je de hele dag onderdompelen in fotografie zonder je zorgen te maken over de batterijduur.