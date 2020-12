De Philips oled televisies met de ingebouwde Bowers & Wilkins speakers en soundbar zijn de meeste indrukwekkende van het merk, maar net daaronder situeren zich een aantal interessante tv’s met dezelfde beeldkwaliteit. Zoals de OLED805 en de OLED855.

We testen dit keer de OLED855, een tv die wordt geleverd met een draaibare, grotere voet. Zustermodel OLED805 beschikt over een vaste voet, maar verschilt voor de rest in niks van de OLED855. Deze review is daarom volledig toepasbaar op de OLED805.

De 8-reeks heeft de nodige toeters en bellen zoals driezijdig Ambilight, ondersteuning voor alle HDR-standaarden en de vernieuwde P5-beeldprocessor met AI-mogelijkheden. De oled tv’s van Philips draaien nog steeds op Android TV en kregen dit jaar een vernieuwde afstandsbediening met achtergrondverlichting en afwerking met Schots leder.

De OLED855 is, net zoals de OLED805 verkrijgbaar in 55 inch (ons testexemplaar) en 65 inch, en heeft richtprijzen van respectievelijk 1999 euro en 2499 euro. Er zijn ook regelmatig acties op deze modellen zoals een cashback die nog loopt tot 10 januari 2021.

Design en aansluitingen

Het design is zoals we bij de meeste oled televisies gewoon zijn: erg slank wat betreft het bovengedeelte van de tv en iets dikker naar onderen toe waar zich alle elektronica en aansluitingen bevinden.

De OLED855 telt onder andere vier HDMI-ingangen, twee USB-poorten, een ethernetpoort en een digitale audio-uitgang. Ook Wi-Fi en Bluetooth 4.2 zijn van de partij. Minpunt is dat geen enkele van de HDMI-poorten 2.1 handige functies voor het gamen bevatten, zoals Variable Refresh Rate (VRR), Automatic Low Latency (ALL) of een gameresolutie in 4K aan 120fps. En ook de inputlag in de gamemodus is met zo’n 30ms maar gemiddeld.

Er is geen enkele HDMI-poort die overweg kan met Enhanced Audio Return Channel (eARC), waardoor lossless Dolby Atmos-geluid bijvoorbeeld niet kan worden doorgegeven van bijvoorbeeld een aangesloten 4K Blu-ray speler of een app (hoewel vandaag nog geen enkele stream lossless Dolby Atmos meegeeft, enkel lossy).

Wel al langer aanwezig op de Philips televisies is Ambilight. Veel hoeven we hierover niet te vertellen: de driezijdige variant projecteert kleurenverlichting op de achterliggende muur en volgt de videobeelden kleurgewijs nauwgezet op, als je dat zo aangeeft in de instellingen. Weet ook dat je bij gebruik van bijvoorbeeld muziek hetzelfde kan doen, en dat je altijd een standaardkleur kan instellen (Lounge Light), ook als de tv is uitgeschakeld. Je kan Ambilight ook synchroniseren met de Philips Hue-lampen in je woonkamer, en er is een speciale gamemodus.

Veelzijdigheid troef, en dus blijft Ambilight wat ons betreft een echte meerwaarde die je er gewoon bij krijgt op de Philips tv’s. Hou er wel rekening mee dat het geprojecteerde licht het meest optimaal is als de tv centraal op een tv-meubel staat, of centraal wordt opgehangen met voldoende ruimte aan weerszijden om het licht mooi zijn werk te laten doen. Als je de tv in een hoek plaatst komt het mooie effect minder uitgesproken tot uiting.

Beeldprestaties

Een oled televisie haal je in huis om van de beste beeldkwaliteit te genieten, of er tenminste toch naar te streven. Dat betekent dus content in 4K met bij voorkeur een HDR-behandeling (High Dynamic Range). Deze oled-tv kan overweg met Dolby Vision, zoals alle recente televisies in het middengamma en hoger van het merk. Een pluspunt wat ons betreft, want die content is al ruim voorradig in de streamingdiensten van Netflix, Apple TV en Disney+.

Er is ook ondersteuning voor het rivaliserende HDR-formaat HDR10+, een initiatief van onder andere Samsung. Die content is nog beperkt beschikbaar maar kan je bijvoorbeeld al terugvinden bij Amazon Prime Video. Hoe dan ook op HDR-vlak ben je alvast future proof met deze tv.

En de HDR-prestaties zijn uitstekend, zoals we mogen verwachten van de oled-technologie die door zijn uitstekende zwartweergave contrastrijke beelden oplevert. Zeker bij een wat verduisterde kamer of een beperkte lichtinval. Een antireflectielaag moet reflecties van sterke lichtbronnen tot een minimum herleiden, maar in de praktijk wordt zeker niet alle licht ‘buitengehouden’.

Wie de Philips tv’s de afgelopen jaren heeft gevolgd weet dat het Nederlandse merk al enige tijd gebruik maakt van een eigen ontwikkelde beeldprocessor, de P5. Ondertussen zijn we bij de vierde generatie aanbeland die stevig inzet op AI. We herhalen nog eens de werking van deze P5.

De door Philips TV ontwikkelde AI-functionaliteit van de nieuwe P5-processor maakt gebruik van neurale netwerken en machine learning om miljoenen testclips voor de beeldkwaliteit uit een unieke database te analyseren. De AI-software is niet bedoeld om gewoonweg de prestaties van de vijf pijlers van de beeldkwaliteit (bron, kleur, contrast, beweging en scherpte) te verhogen, maar wel om tot een betere balans tussen die pijlers te komen.

De beeldkwaliteitsexperts van TP Vision bepalen de algemene parameters van het systeem en uitgaande daarvan deelt de AI-software de content in vijf categorieën op: landschap/natuur, huidtint, sport/beweging, zwart/contrast en animatie. De AI-functie selecteert de correcte categorie en analyseert de vijf pijlers van de beeldkwaliteit om de onderlinge balans aan te passen en zo het meest natuurlijke, realistische en levensechte beeld te creëren.

Beelden zien er dan natuurlijker uit, ondanks de processorbehandeling die ze krijgen. Dat komt omdat de P5 allerlei vervelende bijwerkingen in het beeld tot het minimum probeert te beperken of zelfs volledig weg te werken. Denk aan te felle kleuren, halo-effecten of flikkering bij snel bewegende beelden. Het eindresultaat zijn meer harmonieuze beelden, met bijvoorbeeld natuurlijke huidtinten en kleuren die in balans zijn.

Voor de verwerking van (snel) bewegende beelden is er bij Philips Perfect Natural Motion. Zoals steeds is dit een persoonlijke keuze hoever je hierin gaat. Wil je meer soepelheid in dit soort beelden, hou er dan rekening mee dat de beeldscherpte hieronder kan lijden. Zelfs in de laagste stand is dat het geval. Opnieuw aan jou de keuze.

Bekijk je beelden afkomstig van een goede bron, een 4K HDR-stream of een Ultra HD Blu-ray, en ja ook een gewone Blu-ray schijf, dan heeft de AI meer info om mee aan de slag te gaan en dat is merkbaar. Bepaalde onderdelen van HDR-beelden zoals schittering van objecten, oplichtende schermen of spiegeloppervlakken doen het heel goed, en de algemene HDR-helderheid lijkt er een boost door te krijgen.

Ga je kijken naar content met mindere beeldkwaliteit dan komen die AI-instellingen heel goed van pas. Zo krijgt het contrast een boost, en wordt eventuele ruis aangepakt door functies als ‘ruisreductie’ en MPEG-artefactreductie’.

Voor de puristen onder ons, die liever niet voor een AI-behandeling van de beelden gaan, is er ook nog de Film-modus die zowel bij HDR als SDR veel processing uitschakelt. Hou er wel rekening mee dat het aantal nits dan lager ligt als bij de AI-modus. Maar Philips AI-aanpak zal je toch vaak doen teruggrijpen naar de AI-beeldmodus.

Zwartniveaus blijven uiteraard uitstekend, dankzij de oled-technologie. Helemaal perfect is het niet – zoals bij geen enkele tv overigens. Sommige details in schaduwen gaan wat verloren bij heel donkere beelden. Je kan dan de algemene helderheid via de Gamma-instelling wat opkrikken mocht je dat hinderlijk vinden. In een relatief donkere omgeving valt het best nog mee.

Smart TV

De OLED855 draait op Android TV waardoor zowat alle apps verkrijgbaar zijn, en je beelden via Chromecast kan bekijken op de tv. Uitzondering is Apple TV dat nog steeds niet beschikbaar is op Android TV.

De reactiesnelheid van het hele OS, de combinatie van Android TV en de instellingen van Philips zelf, vinden we wat aan de trage kant ondanks de upgrade naar Android 9.0 en een sterkere processor. Op het vlak van Android TV blijft de afzonderlijke Nvidia Shield nog steeds de snelste oplossing.

Het is niet altijd even evident om bepaalde instellingen snel terug te vinden. Dat kan stukken eenvoudiger worden gemaakt.

Pluspunt is dat de afstandsbediening over een ingebouwde microfoon en specifieke knop voor Google Assistant beschikt. Hiermee kan je info opvragen over films en acteurs maar ook andere zaken vragen aan Google. Wanneer de afstandsbediening aan het luisteren is, brandt er een blauwe led op de remote. Die afstandsbediening is trouwens een verbetering ten opzichte van eerdere modellen. Het toetsenbord aan de achterzijde is verdwenen. Geen nood, de set-up via een Android-telefoon, waarbij paswoorden en instellingen worden overgenomen uit jouw account, is toch makkelijker geworden.

In de plaats van het toetsenbord krijgen de achterzijde en de zijkanten een lederen afwerking die de remote aangenaam in de hand doet liggen. Het aanbod aan toetsen blijft groot met snelknoppen voor Netflix, Rakuten TV en Ambilight. Bijkomend pluspunt is dat er achtergrondverlichting van de toetsen is. Altijd handig als je volledig in het donker je tv moet bedienen.

Geluid

Het geluid krijgt op deze oled televisies een boost met een nieuw, ontwikkeld 50W-systeem bestaande uit vier passieve radiatoren voor extra diepere bassen, twee voorspeakers met nieuwe midrange drivers, en verbeterde tweeters.

De basmodule op de achterzijde en luidsprekers aan de onderzijde zorgen voor een voldoende volumineus geluid, al klinkt het op sommige momenten wat schraal of minder vol. Overschakelen naar de AI-modus voor het geluid lijkt beterschap te brengen. Welk effect juist wordt ingezet bij deze selectie is ons niet duidelijk.

Dolby Atmos-decodering is aanwezig, maar het gevoel van hoogte of diepte in het geluid moet je niet verwachten. Met een recente update is de OLED855 wel compatibel gemaakt met DTS Play-Fi. Hierdoor kan je het geluidssysteem van de tv koppelen met bijvoorbeeld draadloze surroundspeakers die de technologie ondersteunen. Dat kan de surroundbeleving zeker een boost geven.