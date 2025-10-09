De mooiste herinneringen pak je dit jaar niet in, maar leg je vast. Met de feestdagen in aantocht zijn FUJIFILM en instax™ dé cadeaus die blijven geven: van instant fun onder de kerstboom tot professionele camera’s die elk moment een tikje magischer maken.
Mini formaat, maxi herinneringen
De instax mini 12™ is hét instapmodel waar iedereen instant verliefd op wordt. Met een druk op de knop rolt er een tastbare herinnering uit: perfect voor onder of in de kerstboom. Met een handige selfie-spiegel, close-up modus en automatische flitscontrole maak je telkens de leukste foto’s. Beschikbaar in vijf kleuren, van Pastel Blue tot Blossom Pink.
De scherpste kerstselfies
Leg deze feestdagen al je momenten vast, binnen bij kaarslicht of buiten in de sneeuw. De instax mini 41™ maakt onder eender welke belichting heldere, scherpe foto’s, terwijl de vernieuwde parallaxcorrectie close-ups en selfies perfect centreert. Compact, stijlvol en met een stevige tactiele grip: de ideale camera om (jezelf) cadeau te doen.
Iedereen in één frame
Met de instax WIDE Evo™ leg je belangrijke momenten groots vast. Dankzij de groothoekoptie, een scala aan lens- en filmeffecten, en zes filmstijlen creëer je altijd de perfecte foto. Print direct vanuit de camera of via je smartphone, bewaar of deel je beelden, en laat je creativiteit helemaal vrij!
Dubbel plezier in één frame
Op zoek naar een origineel cadeau voor de verborgen fotograaf in jouw familie? De Fujifilm X half combineert klassiek analoog plezier met moderne digitale techniek. Het verticale LCD-scherm en de ‘2-in-1’-functie houden creatief fotograferen eenvoudig, terwijl optische zoeker, filmsimulaties en creatieve filters elk beeld uniek maken. Met de Film Camera Mode ervaart de ontvanger de magie van analoge fotografie, en via de X half-app kunnen de foto’s makkelijk bewerkt, gedeeld en geprint worden.
