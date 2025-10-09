1 of 4

Mini formaat, maxi herinneringen

De instax mini 12™ is hét instapmodel waar iedereen instant verliefd op wordt. Met een druk op de knop rolt er een tastbare herinnering uit: perfect voor onder of in de kerstboom. Met een handige selfie-spiegel, close-up modus en automatische flitscontrole maak je telkens de leukste foto’s. Beschikbaar in vijf kleuren, van Pastel Blue tot Blossom Pink.