SON & IMAGE

Conseils pour l’achat d’un récepteur AV

Si vous souhaitez profiter d'une bonne expérience home cinema chez vous, un récepteur AV est indispensable. Mais à quoi devez-vous faire attention lorsque vous achetez un récepteur AV ?
Philips 65OLED973 oled tv review test

Rapport : Téléviseur OLED 65OLED973 de Philips

Avec le modèle 65OLED973, Philips vise clairement le segment haut de gamme. Le nouveau modèle haut de gamme de Philips est équipé d'un écran OLED ainsi que d'une barre de son séparée qui fait aussi office de pied.

Voici les téléviseurs LED de Philips pour 2018

Google Assistant Philips TV 2018

Google Assistant pour téléviseurs Philips avec Android TV

Philips OLED 803 TV

Voici les téléviseurs OLED de Philips pour 2018

philips-oled-2018

Les téléviseurs Philips supporteront le HDR10+ (Plus) dès 2018

Philips 55POS9002 OLED televisie

Rapport : Téléviseur OLED Philips 55POS9002

Jarre AeroBull XS

Haut-parleur sans fil représentant un bouledogue français

yamaha_aventage

Les nouveaux récepteurs AV Yamaha Aventage seront équipés en 2017 du Dolby Atmos, Dolby...

Pioneer chromecast

Chromecast et commande vocale pour les produits Pioneer et Onkyo

Beovision

BeoVision 14, l’exemple même d’un téléviseur de luxe

LG-SIGNATURE-OLED-TV-W_Lifestyle2

Voici les téléviseurs OLED de LG en 2017

MULTIMEDIA

Samsung Gear S3: don’t fix what isn’t broken

Comme attendu, Samsung a présenté lors du salon IFA sa Gear S3 et étend ainsi sa gamme de "wearables". La S3 est disponible en deux modèles : une version élégante et une variante plus sportive.

10 choses à savoir sur l’iPhone 7 d’Apple

L'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus ont été lancés. Voici dix choses que vous devez absolument savoir sur ces smartphones d'Apple.

Prendre des photos à 360° ? Rien de plus facile avec la Gear 360...

Avec la Gear 360, vous ne prenez pas simplement des photos standard, mais vous pouvez immortaliser tout le monde qui vous entoure, car votre nouveau panorama fait 360 degrés !

Avec Canon, vous prenez aussi les plus belles photos en voyage

A la loupe : le Gear VR de Samsung

Légère, compacte et élégante : voici la Galaxy Tab A de Samsung

Test: Samsung Galaxy S7 Edge

Un super zoom avec le RX10 III de Sony

Nikon D500: d’excellentes prestations dans un format compact

AVIS

SMART HOME

Le nouvel aspirateur robot Rowenta XPlorer 120 AI: l’intelligence artificielle à votre service!

Imaginez un robot qui passe l’aspirateur à votre place. Loin d’être de la science-fiction, c’est aujourd’hui une réalité.

TESTÉ : le défroisseur haute pression Calor Cube

Chez nous, il n'y a pas seulement le nettoyage de printemps, mais aussi le nettoyage d'automne.

La nouvelle génération de défroisseurs Calor

Nu 40% van de Belgen zegt zijn kleren minstens eenmaal per week te strijken, worden de verwachtingen en eisen van de gebruikers steeds hoger: een trend waar de nieuwe generatie ontkreukers van Calor op inspeelt.

TEST : l’aspirateur-balai sans fil Rowenta X-Force Flex Animal Care

Les purificateurs d’air réduisent la transmission des virus par voie aérienne

Les machines à laver de Whirlpool se colorent en rose…

Des astuces et des conseils pour un entretien durable de la machine à laver...

Un air purifié en moins de six minutes avec Rowenta

Un repassage toujours amélioré grâce à Calor

STREAMING & MULTIROOM

TESTS

