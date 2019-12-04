Conseils pour l’achat d’un récepteur AV
Si vous souhaitez profiter d'une bonne expérience home cinema chez vous, un récepteur AV est indispensable. Mais à quoi devez-vous faire attention lorsque vous achetez un récepteur AV ?
Rapport : Téléviseur OLED 65OLED973 de Philips
Avec le modèle 65OLED973, Philips vise clairement le segment haut de gamme. Le nouveau modèle haut de gamme de Philips est équipé d'un écran OLED ainsi que d'une barre de son séparée qui fait aussi office de pied.
Samsung Gear S3: don’t fix what isn’t broken
Comme attendu, Samsung a présenté lors du salon IFA sa Gear S3 et étend ainsi sa gamme de "wearables". La S3 est disponible en deux modèles : une version élégante et une variante plus sportive.
10 choses à savoir sur l’iPhone 7 d’Apple
L'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus ont été lancés. Voici dix choses que vous devez absolument savoir sur ces smartphones d'Apple.
Prendre des photos à 360° ? Rien de plus facile avec la Gear 360...
Avec la Gear 360, vous ne prenez pas simplement des photos standard, mais vous pouvez immortaliser tout le monde qui vous entoure, car votre nouveau panorama fait 360 degrés !
Le nouvel aspirateur robot Rowenta XPlorer 120 AI: l’intelligence artificielle à votre service!
Imaginez un robot qui passe l’aspirateur à votre place. Loin d’être de la science-fiction, c’est aujourd’hui une réalité.
TESTÉ : le défroisseur haute pression Calor Cube
Chez nous, il n'y a pas seulement le nettoyage de printemps, mais aussi le nettoyage d'automne.
La nouvelle génération de défroisseurs Calor
Nu 40% van de Belgen zegt zijn kleren minstens eenmaal per week te strijken, worden de verwachtingen en eisen van de gebruikers steeds hoger: een trend waar de nieuwe generatie ontkreukers van Calor op inspeelt.