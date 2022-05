Imaginez un robot qui passe l’aspirateur à votre place. Loin d’être de la science-fiction, c’est aujourd’hui une réalité. Alors, détendez-vous et laissez le robot Rowenta XPlorer 120 AI s’occuper du ménage ! Incroyablement efficace, il aspire et nettoie d’un seul geste, passe partout avec précision, se programme de façon intuitive et travaille en silence. Avec ses batteries longue durée et son bac facile à vider, il est réparable pendant 10 ans, de quoi vous offrir une vraie tranquillité d’esprit et un intérieur toujours parfaitement propre.