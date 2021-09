Chez nous, il n’y a pas seulement le nettoyage de printemps, mais aussi le nettoyage d’automne. Un rituel semestriel au cours duquel toute la maison est mise sens dessus dessous et chaque centimètre carré est nettoyé. Ensuite, tous les objets sont remis à leur place dans un ordre presque maniaque (mais impossible à maintenir).

Je dois avouer qu’une tâche est sans cesse repoussée, voire remise à plus tard : les rideaux ! On me conseille régulièrement de raccrocher les rideaux après les avoir lavés, car les plis disparaissent d’eux-mêmes en raison du poids. Je peux vous dire que ce miracle ne s’est jamais produit chez moi, et je repasse à chaque fois les rideaux en maudissant leur création. Vous pouvez donc imaginer mon espoir (raisonnable, pour éviter une énième déception) lorsque Calor m’a proposé de tester son défroisseur haute pression Cube.

Première impression de l’appareil

Le Cube est un appareil compact et léger doté d’une poignée pratique sur le dessus. Grâce au long cordon d’alimentation, il n’est pas nécessaire de se trouver à proximité d’une prise murale. Le conduit de vapeur est également d’une longueur satisfaisante, ce qui permet de poser l’appareil au sol et offre une grande liberté de mouvement. Le réservoir d’eau amovible a une capacité de 1,1 litre, ce qui est amplement suffisant, surtout quand on sait que l’on peut le remplir à tout moment. Le repose-fer vous permet de suspendre la tête de vapeur en toute sécurité pendant et après l’utilisation.

Défroissage

Évidemment, je me dirige tout droit vers mes rideaux. J’allume l’appareil et seulement 70 secondes plus tard, il m’indique par un bip qu’il est prêt à être utilisé. Grâce à la technologie Smart Protect de Calor, il n’est pas nécessaire de régler une température. Vous pouvez donc vous attaquer à n’importe quelle surface sans risque de brûlure. En fonction de la tâche à accomplir, vous pouvez choisir entre 3 réglages de vapeur : éco, normal et puissant. La tête de vapeur tient très légèrement et facilement dans la main et la production de vapeur s’active et se désactive avec l’index. Je commence en mode éco pour pouvoir augmenter le débit de vapeur si nécessaire. Comme la vapeur chaude monte, il me semble logique de travailler du bas vers le haut, et cela fonctionne bien avec l’option « vapeur constante ». Je m’attaque à un pli tenace en appuyant trois fois de suite sur le bouton, ce qui produit un jet de vapeur, et le pli disparaît. En un rien de temps, je souris en admirant mes rideaux sans plis.

Repassage

Ma curiosité est piquée au vif et je décide de défier le Cube avec l’un des tissus les plus difficiles à défroisser : le lin.

L’appareil s’adapte parfaitement au support de ma table à repasser. Le positionnement du tuyau à vapeur et du support du fer à repasser sur l’appareil a clairement été réfléchi, car l’opération reste pratique même pour un gaucher. Un avantage indéniable. Après quelques essais avec les différents modes, je décide de repasser ma robe en lin en mode puissant. La semelle glisse très doucement sur le tissu et la vapeur est injectée dans le tissu de manière très ciblée. Aucune vapeur n’est perdue sur les côtés de la tête de vapeur. Le résultat ? Une robe bien lisse dans ma garde-robe !

Et ce n’est pas tout…

Le Cube de Calor vous permet de désinfecter tous les textiles de votre maison. Vous effectuez un nettoyage 100 % naturel et hygiénique grâce à la puissance pure et propre de la vapeur. Une chaleur allant jusqu’à 155°C peut être générée, éliminant jusqu’à 99,9 % des virus, bactéries et germes. Avec l’accessoire brosse inclus, vous pouvez confortablement nettoyer les tissus plus épais tels que les fauteuils, les coussins ou les peluches des enfants et vous fier à la fonction hygiénique de la vapeur.

