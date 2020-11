Huit représentations féminines où le rose a la part belle décorent les machines à laver de Whirlpool. La marque a en effet fait appel à l’artiste gantoise de street art Kitsune Jolene pour mettre sur pied une action graffiti surprenante nommée « Think Fresh, Support Pink » dans le but de soutenir la lutte contre le cancer du sein. Vous pouvez faire une offre en ligne pour l’une des machines à laver roses qui sont vendues aux enchères via www.thinkfreshsupportpink.be.

L’enchère à l’aveugle des huit machines à laver Whirlpool relookées durera deux mois et les recettes seront intégralement reversées à Think Pink. Rodolphe Claeys, Managing Director de Whirlpool Belgique et Luxembourg : « Nous comptons dès lors sur vous pour faire monter le plus possible les enchères. Par le biais de cette action, nous voulons mettre en avant l’important travail de Think Pink et soutenir ainsi les nombreuses patientes et familles touchées par le cancer du sein. »

Pour ce faire, huit machines à laver FreshCare+ Steam de Whirlpool ont donc bénéficié d’un relooking mettant la féminité à l’honneur. Il poursuit : « Les dessins de Kitsune Jolene sont purement et simplement splendides, ils incarnent tous la beauté. »

L’artiste n’a pas lésiné sur les bombes roses pour peindre ces huit machines à laver : « C’est vrai, mais je me devais d’honorer cette invitation comme il se doit. J’espère, par le biais de mon street art, pouvoir apporter un soutien aux femmes dans leur combat contre le cancer du sein. J’ai moi-même subi des examens pour cela à 21 ans et ça ne s’oublie pas. C’est en outre agréable de pouvoir agir en retour, pour mettre du baume au cœur des femmes concernées et de leur famille. J’espère vraiment que la vente aux enchères de ces machines à laver sera un grand succès », conclut la Gantoise Jolien De Waele.

