Depuis quelque temps, les aspirateurs-balais, et surtout les modèles sans fil, connaissent un bel essor et se sont fait une place dans les rayons des magasins d’électroménagers. Lorsque les consommateurs envisagent l’achat d’un nouvel aspirateur, ils semblent toutefois continuer de se tourner vers les aspirateurs classiques, car ils craignent que l’autonomie de la batterie et la puissance d’aspiration d’un aspirateur-balai sans fil soient insuffisantes.

Il y a quelques semaines, nous avons pu accueillir le Rowenta X-Force Flex Animal Care dans notre maison habitée par deux chats, pour le soumettre à un test rigoureux. Une agréable découverte, qui a balayé tous les préjugés !

Déballage et installation

En déballant l’appareil, nous remarquons tout de suite que les concepteurs ont réfléchi à toutes les situations possibles, vu les différents accessoires : un embout pour les endroits difficiles d’accès, une mini-électrobrosse avec éclairage LED, une brosse à canapé pour les plus petites surfaces en tissu, une grande électrobrosse pour les sols et les tapis, deux (!) filtres lavables, et un support mural et système de rangement pour les accessoires.

Nous montons la base au mur de la remise, la branchons et y glissons l’aspirateur-balai pour le recharger. La batterie peut également être chargée directement, mais il faut alors la retirer de l’aspirateur, ce qui nous semble moins pratique. Après trois heures, l’appareil est rechargé à 100 % et nous pouvons nous y mettre.

L’appareil en action

Nous commençons par le plus gros travail et prenons l’appareil pour nettoyer la cuisine et le séjour. Le Rowenta X-Force Flex Animal Care démarre automatiquement en mode Éco, et cette position semble assez puissante pour éliminer toutes les crasses visibles. En appuyant simplement sur le bouton, vous augmentez la puissance d’aspiration au maximum. Vous pouvez utiliser votre index pour activer et désactiver la fonction Boost. Ces deux dernières fonctions paraissent très pratiques pour un gros boulot, mais ne sont pas nécessaires pour un nettoyage ordinaire.

L’aspirateur surprend par la maniabilité de son électrobrosse et ne recule devant aucun défi ! Un simple clic sur le bouton du balai permet de le plier pour nettoyer facilement en dessous des meubles et fauteuils. Grâce à l’éclairage LED à l’avant de la brosse, vous pouvez littéralement voir chaque grain de poussière s’échapper dans l’appareil.

C’est le moment du test le plus important : nous retirons le tube flexible qui tient aisément debout, et plaçons la mini-électrobrosse. En mode Éco à nouveau, le Rowenta X-Force Flex Animal Care est un véritable champion et élimine soigneusement chaque poil de chat tenace !

Il nous reste encore la moitié de la batterie, ce qui ne calme pas notre enthousiasme. Nous nous dirigeons vers l’escalier en colimaçon. Notre escalier n’est pas une tâche très amusante à effectuer avec un aspirateur classique vu les difficultés que posent le câble électrique et le poids de l’appareil que l’on traîne maladroitement tout en tenant le tube télescopique. Encore une fois, le Rowenta X-Force Flex Animal Care ne nous a pas déçus. Ses 3 kg en main nous ont permis d’éliminer facilement toutes les saletés, et nous avons rapidement oublié l’existence de notre ancien aspirateur.

Après 45 minutes en mode Éco, l’écran de contrôle nous signale que la batterie doit être rechargée. Nous retirons le réservoir à poussière et lavons le filtre au robinet. Cela peut prendre un certain temps pour que le filtre sèche à l’extérieur, et nous utilisons donc le deuxième pour préparer l’appareil.

Après quelques jours d’utilisation, le Rowenta X-Force Flex Animal Care s’était subtilement intégré dans notre quotidien. Prendre l’aspirateur pour nettoyer rapidement la cuisine ou le paillasson, ou retirer les poils d’animaux du fauteuil, ne demande absolument aucun effort. Bref, il est là pour rester !

Nous avons pu observer les avantages suivants :

Mode Éco assez puissant pour un nettoyage ordinaire

Autonomie de près de 45 minutes en mode Éco

Tube flexible pour atteindre des endroits plus éloignés sous les meubles

Brosse électrique et mini-électrobrosse avec brosse rotative amovible pour capter toutes les saletés

Écran de contrôle clair avec suivi de l’autonomie restante

Deux filtres lavables fournis

Grand réservoir à poussière (0,9 L) également lavable

Changement d’accessoires facile

Saviez-vous également que les produits de Rowenta étaient conçus en vue d’une réparation facile ? La marque garantit une livraison rapide et bon marché des pièces pendant au moins 10 ans, et présente 6 500 centres de réparation dans le monde !