Un intérieur propre et sain, une maison impeccable du sol au plafond, en un minimum d’efforts, c’est la promesse du nouveau Rowenta X-Force Flex. Sans fil, léger, maniable et incroyablement efficace, il aspire tout, des plus gros résidus aux plus infimes particules et nettoie votre intérieur en profondeur et en un tournemain !

De la puissance pure pour une infinité de possibilités

Avec son moteur Digital Force offrant jusqu’à 230 air watts et une batterie allant jusqu’à 1h20 d’autonomie, vous aurez entre les mains, les technologies les plus avancées : vitesse automatique et ajustement de la puissance en fonction du type de sol, technologie Flex, écran de contrôle numérique, tête d’aspiration Deep Power LED et bien plus encore. Ultra puissant sur tous les types de sols, il nettoie toute la maison en profondeur, passe dans chaque recoin et nettoie aussi bien les murs que les plafonds.

Pratique et fiable jusque dans les moindres détails

Hors de question de vous interrompre pour recharger votre aspirateur! Avec 1h20 d’autonomie d’aspiration constante, vous nettoyez toute la maison en une fois.

La station de charge autonome ne nécessite aucun perçage et permet de garder tous les accessoires à portée de main. Son bac à poussière XL, lui aussi, vous permet de voir grand. D’une capacité de 0,9L, il est facile à vider et 100% lavable.

Le Rowenta X-Force Flex est aussi le meilleur ami des propriétaires d’animaux. Les poils de chiens et de chats incrustés dans les textiles ne sont plus qu’un vieux souvenir !

Enfin, vous gardez le contrôle grâce à son écran numérique qui vous offre 5 réglages différents, vous informe en temps réel de l’autonomie restante et vous alerte quand il est temps de nettoyer le filtre.

Conçu pour être réparé dans un des 6.500 centres du monde, X-Force Flex est réparable pendant 10 ans minimum, avec rapidité et pour un coût limité. C’est un des engagements de Rowenta, qui ne croit pas en l’obsolescence programmée !

