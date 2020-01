2 Meer (artificiële) intelligentie

We zien dat intelligentie (en AI) een steeds grotere rol gaat opnemen in de processors die de tv doen draaien. AI speelt bijvoorbeeld een rol in het opwaarderen of opschalen van de beelden naar een betere beeldkwaliteit of hogere resolutie.

Maar ook op het vlak van aanpassing van de tv in de kamer waar hij staat, is er vooruitgang te melden. Beelden worden beter afgestemd op het omgevingslicht (Dolby Vision IQ en Ambient Optimization van Sony). Die laatste gaat ook het geluid mee regelen. Zo kan het detecteren wanneer er bepaalde objecten in de kamer geluid absorberen of reflecteren, zoals een sofa of gordijnen, en de akoestiek hierop afstemmen.

Ook Samsung bouwt op geluidsvlak intelligentie in: de televisie gaat het volume van dialogen verhogen wanneer het merkt dat er meer achtergrondgeluid is in de kamer.