Met de lancering van nieuwe 4K lcd en oled televisies zouden we bijna vergeten dat Sony ook sterk inzet op 8K. De ZH8 werd op de CES 2020 voorgesteld en maakt deel uit van de Master Series.

De Master Series heeft als doel de beeldkwaliteit te evenaren van een professionele monitor in een filmstudio. Om perfectie in beeld en geluid te garanderen is tevens de kennis over signaalverwerking en de knowhow van Sony Pictures Entertainment ingezet. Dit garandeert een zeer realistische beeldweergave zoals de maker het bedoeld heeft.

De ZH8 8K Full Array LED TV is uitgerust met Sony’s Picture Processor X1 Ultimate. Deze processor speelt een sleutelrol bij de productie van een natuurgetrouw beeld. De X1 Ultimate heeft een uniek algoritme en kan op intelligente wijze objecten in beeld detecteren en analyseren. Dit resulteert in een realistische weergave van details en een hoogwaardig contrast. De X1 Ultimate maakt deze analyses dankzij Sony’s Object-based Super Resolution. Deze processor kan een object individueel remasteren voor meer diepte, nauwkeurige textuur en een realistischer beeld.

Net zoals heel wat andere nieuwe tv’s van Sony krijgt de ZH8 de nieuwe technologie Ambient Optimization. Die regelt automatisch de helderheid van de beelden op basis van het omgevingslicht in de kamer waar de tv staat. In fel verlichte kamers krijgen de beelden dan een boost in helderheid, in een donkere kamer worden ze wat gedimd.

Ambient Optimization lijkt wat op het net gelanceerde Dolby Vision IQ met als verschil dat Sony ook het geluid kan mee regelen. Zo kan het detecteren wanneer er bepaalde objecten in de kamer geluid absorberen of reflecteren, zoals een sofa of gordijnen, en de akoestiek hierop afstemmen.

Voor gamers met de nodige spaarcenten is het goed om te weten dat de ZH8 compatibel is met 4K 120fps. De HDMI-poorten zijn van het 2.1-type. Qua HDR is er ondersteuning voor HDR10, HLG en Dolby Vision.

De ZH8 is er in schermafmetingen van 75 inch (189 cm) en 85 inch (215 cm) en heeft een minimalistisch One Slate-design met dun frame, dat niet afleidt van het beeld. De voetjes kunnen op twee manieren bevestigd worden voor een iets flexibelere plaatsing van de tv.

Het scherm heeft bovendien Sony’s Acoustic Multi-Audio-technologie. Dat is een vibrerende frame-tweeter die ervoor zorgt dat het geluid de actie volgt, waardoor het scherm als luidspreker fungeert.

De 8K televisie komt ook met Apple AirPlay 2 zodat je meteen kan streamen vanaf een iPhone of iPad, en werkt zoals vanouds op het OS Android TV.

De andere 8K tv’s van Sony, de 85 inch en 98 inch ZG9, blijven in 2020 beschikbaar in het gamma. Een prijs van de nieuwe Z8 is nog onbekend.

Overzicht van 8K televisies van Sony