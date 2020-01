De Filmmaker Modus zal in 2029 beschikbaar zijn op steeds meer televisies. Op de CES raakte bekend dat merken als Samsung, Philips, LG en Panasonic de speciale beeldmodus op een of andere manier zullen implementeren op nieuwe tv’s voor 2020.

Het doel van de Filmmaker Modus is specifiek om films er beter te doen uitzien op het televisiescherm, en op de manier waarop de regisseur het bedoeld heeft. Meer info over de Filmmaker Modus kan je hier nalezen.

LG bijvoorbeeld lijkt de modus op zowat elke nieuwe 4K en 8K tv te gaan aanbieden. Bij Panasonic zien we het alvast terug op de nieuwe tv HZ2000. Bij beide merken zou de modus ook automatisch kunnen ingeschakeld worden.

Dat is ook de wens van de UHD Alliance, de groep die de Filmmaker Modus lanceert. De bedoeling is dat de consument niet meer in de instellingen van de tv hoeft te gaan zoeken. De Filmmaker Modus zal volgens de UHD Alliance ook duidelijk met naam terug te vinden zijn in de instellingen.

Het inschakelen van de Filmmaker Modus zou bijvoorbeeld automatisch gebeuren via de aangeleverde metadata van de film of tv-show, zoals LG het doet, of via een specifieke knop op de afstandsbediening. Panasonic zou beide opties overwegen. Bovendien kan je de Modus steeds volledig uitschakelen.