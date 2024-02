Miljoenen Philips TV-bezitters weten al dat Ambilight TV ‘alles verandert’ en die mening strekt zich nu uit tot een van de supersterren van FC Barcelona, ​​die ook zijn eigen kans heeft gehad om te genieten van Ambilight’s unieke vermogen om van gewoon tv-kijken een meeslepende kijkervaring te maken. gewoon als geen ander.

Voetbalster Ilkay Gündogan geniet momenteel uit de eerste hand van zijn eigen Ambilight TV, een unieke ervaring die de goedkeuring van de speler en zijn instemming heeft opgeleverd om het nieuwe ‘gezicht’ van Ambilight TV te worden.

In een reactie op de benoeming zei Kostas Vouzas , CEO van TP Vision (Philips TV & Sound Europe & Americas): ‘De ervaring van het kijken naar films en sport, vooral voetbal, wordt door Ambilight TV naar een geheel nieuw, meeslepend niveau getild. Alle teams en medewerkers van FC Barcelona hebben de kans om uit de eerste hand van Ambilight te genieten, zodat ze kunnen waarderen hoe ver verder gaat dan gewone televisie Ambilight TV. Ik ben heel blij dat deze ervaring ertoe heeft geleid dat Ilkay het nieuwe gezicht van het merk is geworden. Ik ben er zeker van dat zijn Ambilight TV de manier waarop hij naar zijn favoriete films en sport kijkt, zal veranderen. Dan rest mij nog om hem welkom te heten in de AMBILIGHT tv-familie’ .

TP Vision, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het ontwerp, de productie en de verkoop van Ambilight-tv’s van het merk Philips, is sinds mei 2023 een belangrijke partner van FC Barcelona. Het Ambilight-logo verschijnt op de shirts van het eerste elftal van de heren en wordt prominent weergegeven in het stadion, waardoor het thuis aan miljoenen kijkers wordt gepresenteerd.

Ambilight TV wekt de indruk van een groter, beter TV-beeld dat verder reikt dan de fysieke grenzen van het toestel, waarbij de TV lijkt te zweven in plaats van aan de muur te zijn bevestigd.

Het voordeel van het toevoegen van een lichtkrans is al lang bekend in de filmwereld, maar het eigen onderzoek van TP Vision heeft aangetoond dat de extra verfijning van Ambilight de verbetering van de sport kan uitbreiden en vooral succesvol is bij voetbal.

Ambilight TV is al een enorm succes gebleken met een van de hoogste tevredenheidsbeoordelingen in de consumentenelektronica-industrie en scoort extreem hoog als reden voor voorgenomen herhaalaankopen van tv-toestellen onder bestaande Philips TV-klanten.