LG Electronics (LG) biedt in aanmerking komende LG Smart TV-gebruikers in 93 landen gratis toegang tot drie maanden Apple TV+. 1 De gratis proefperiode van drie maanden is beschikbaar in de Apple TV-app voor compatibele 4K en 8K LG Smart TV’s (modellen uit 2018 en later), samen met de lifestyle-schermmodellen StanbyME en StanbyME Go. Deze tijdelijke aanbieding is geldig van 6 februari tot en met 30 april. 2

Apple TV+ biedt premiumseries, meeslepende drama- en comedyseries, boeiende speelfilms, baanbrekende documentaires en entertainment voor kinderen en gezinnen. Apple TV+ biedt veelgeprezen, wereldwijde hitseries zoals ‘Monarch: Legacy of Monsters’, ‘Masters of the Air’, ‘Silo’, ‘Hijack’, ‘The Morning Show’, ‘Foundation’, ‘Slow Horses’ en multi- Emmy Award-winnende ‘Ted Lasso’, evenals bekroonde Apple Original Films, waaronder de tienvoudig Academy Award genomineerde ‘Killers of the Flower Moon’ van Martin Scorsese en historische Oscar Beste Film-winnaar ‘CODA’.

De toonaangevende tv’s van LG zijn voorzien van Dolby Vision en Dolby Atmos voor fantastisch home entertainment en LG Smart TV-gebruikers kunnen genieten van Apple TV+ in 4K met Dolby Vision en Dolby Atmos. De premium tv’s van het bedrijf uit 2024 zijn de eersten in de sector die zowel Dolby Vision als Filmmaker Mode ondersteunen, een filmische ervaring die beschikbaar is bij Apple TV+-titels die worden gemasterd in Dolby Vision.

LG streeft ernaar de kijkervaring naar een nieuw niveau te tillen door een uitgebreid aanbod aan inhoud en diensten, toonaangevende beeldkwaliteit en meeslepende audio aan te bieden. LG Smart TV-gebruikers kunnen moeiteloos profiteren van het volledige pakket aan inhoud en diensten die worden aangeboden door LG Smart TV’s met het veelzijdige en gebruiksvriendelijke webOS-platform.