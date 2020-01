De 48-inch oled tv wordt aangeboden binnen de CX-lijn. Er komt ook een speciale Gallery-reeks van oled tv’s die veel weg heeft van de designtelevisies The Frame van Samsung.

Vorig jaar pakte LG nog op de CES uit met een oprolbare oled tv. Beter doen was dit jaar dus zo goed als uitgesloten. Wat we wel te zien kregen was een verdere verdieping van het gamma oled televisies met de nieuwe schermmaat 48-inch en een reeks designtelevisies.

Designreeks GX

De Gallery-reeks hangt volledig vlak tegen de muur dankzij een speciale muurbevestiging. Het 65-inch model is bijvoorbeeld slechts 20mm dik. In vergelijking met de W-reeks van superdunne oled tv’s, waarbij de elektronica in een externe box werd weggewerkt, zijn alle componenten nu geïntegreerd in het beeldscherm.

De Gallery-reeks, die beschikbaar is in schermafmetingen van 55, 65 en 77-inch, haalde de mosterd duidelijk bij de designtelevisies The Frame van Samsung. Dat zijn televisies die uitgeschakeld dienst kunnen doen als kunstwerkjes aan de muur en waarvan je de randen een eigen invulling kan geven.

48-inch oled tv is er eindelijk

Een veelgehoorde wens onder consumenten was een kleinere oled televisie. Aan die roep komt LG in 2020 nu tegemoet met een oled tv van 48-inch in de CX-reeks. Niet iedereen heeft immers de plek voor een scherm van minstens 55-inch.

Volgens LG is de pixeldichtheid van de 48-inch CX oled televisie “vergelijkbaar met die van een 96-inch 8K televisie”.

Verbeteringen in 2020

Verdere verbeteringen zijn de nieuwe Filmmaker Modus die de beelden naar ‘het kleine scherm’ moeten brengen zoals de regisseur het altijd al wilde. Denk bijvoorbeeld aan de correcte beeldverhouding, kleuren en framesnelheden. Een andere nieuwigheid is de optie om verschillende externe luidsprekers via Bluetooth aan de tv’s te koppelen.

Verrassend is dat LG microfoons gaat inbouwen in zijn meest premium oled televisies, dat wil zeggen de reeksen boven BX en CX zoals de oprolbare oled tv’s (RX), de Gallery-designreeks (GX), de 8K oled tv’s (ZX) en de Wallpaper tv’s (WX). Om privacyproblemen te voorkomen, kan die microfoon altijd worden uitgeschakeld door de eindgebruiker. LG ondersteunt nu al Amazon Alexa, Google Assistant en AirPlay 2 van Apple op zijn tv’s.

De nieuwste 4K oled televisies maken allen gebruik van LG’s derde generatie van de Alpha 9 AI processor.

LG mikt met de nieuwe oled tv’s ook op pc-gamers: er is een inputlag van ongeveer 13ms en ondersteuning voor Variable Refresh Rate (VRR) via Nvidia’s G-Sync of AMD’s FreeSync.

Een overzicht van de verschillende oled tv’s van LG:

RX Signature (oprolbare tv): 65-inch

ZX Signature (8K oled): OLED77ZX en OLED88ZX (77-inch en 88-inch)

WX Signature (Wallpaper): OLED65WX en OLED77WX (65-inch en 77-inch)

GX (Gallery designreeks): 55-inch, 65-inch en 77-inch

CX: OLED48CX, OLED55CX, OLED65CX en OLED77CX (48-inch, 55-inch, 65-inch en 77-inch)

BX: OLED55BX en OLED65BX (55-inch en 65-inch)

Wie goed heeft opgelet, heeft waarschijnlijk gezien dat de E-reeks uit vorige jaren (de oled tv met soundbar) ontbreekt. Blijkbaar liepen de verkopen niet zo goed, en wordt deze serie in 2020 dus vervangen door de GX-reeks.