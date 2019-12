1 Metadata

HDR10 HDR10+ Dolby Vision Statische metadata Dynamische metadata, frame per frame of per scène Dynamische metadata, frame per frame of per scène

Dolby Vision en HDR10+ zijn dynamische HDR-varianten, terwijl de open industriestandaard HDR10 statisch is.

Eerst een woordje uitleg over de statische variant. Elke film of aflevering van een serie krijgt bij deze vorm van HDR, zoals HDR10 er één is, voor de gehele inhoud één enkele waarde mee om de HDR-inhoud te tonen.

Het gaat om de Maximum Frame Average Light Level (MaxFALL), of de helderheid van het frame met de hoogste gemiddelde helderheid voor de filminhoud) en de Maximum Content Light Level (MaxCLL), of de helderheid van de helderste pixel eender waar in de filminhoud.

De dynamische varianten van HDR krijgen deze HDR-informatie wel mee voor elke scène. Wanneer je dus een film of serie kijkt, zal je voor elke scène een aangepaste mix van kleuren, contrast en helderheid krijgen. Dat geeft de HDR-kwaliteit een stevige boost.

In onderstaande tabel zie je de verschillen tussen HDR10 en de dynamische varianten HDR10+ en Dolby Vision.