‘The One’ Series van Philips is geliefd bij consumenten die op zoek zijn naar een tv met alles wat ze nodig hebben, zonder gedoe. Deze serie biedt belangrijke functies van high-end tv’s tegen een concurrerende prijs in het middensegment. Het recente succes werd bevestigd door de Nederlandse Consumentenbond, die de 65” variant van de serie (65PUS8808) in december bekroonde met de titel ‘Beste Koop’. Dit predicaat wordt toegekend aan producten die uitblinken in kwaliteit, innovatie en waar voor je geld bieden.

In 2024 zet Philips dit succes voort met het nieuwe PUS8909-model, verkrijgbaar in schermformaten van 43″ tot 75″. Dit model biedt uitstekende beeldkwaliteit dankzij de nieuwste P5-processor in combinatie met een hoogwaardig, 144 Hz WCG LCD-paneel. Met het toegevoegde driezijdige Ambilight-systeem wordt de kijkervaring nog meeslepender.

De ‘The One’ Ambilight TV PUS8909 heeft een strakke metalen rand in antracietgrijs met een geborsteld effect aan de onderkant van het scherm. De draaibare voet is ook afgewerkt in antracietgrijs, met metalen voetjes voor de 75″ versie van dit model