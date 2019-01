2 Beluisteren van muziek via je tv

Een tweede functie is het afspelen van muziek vanaf een iPhone, iPad of Mac op de luidsprekers van je televisie. Nu steeds meer tv-merken inzetten op een betere geluidskwaliteit, kan dat handig zijn. Waarschijnlijk krijg je dan ook de albumhoes te zien van het nummer dat je aan het afspelen bent, maar dat moeten we nog even verifiëren in de praktijk.

Dezelfde muziek kan je ook tegelijkertijd op andere speakers in de woning laten afspelen, zolang die speakers compatibel zijn met AirPlay 2. Bijvoorbeeld een Sonos-speaker.