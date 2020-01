Ook Sony gaat dit jaar overstag voor een oled tv met schermdiagonaal van 48-inch. Eerder deed LG al hetzelfde.

Voor de 48-inch 4K oled tv werd een volledig afzonderlijke reeks bedacht, namelijk A9. Volgens Sony komt de A9 tegemoet aan de stijgende vraag bij de consument naar kleinere, premium oled tv’s.

Eveneens nieuw in 2020 is de A8-serie van 4K oled tv’s met schermafmetingen van 55-inch en 65-inch.

Afstemmen op de kamer

Beide televisiereeksen zijn voorzien van Sony’s Picture Processor X1 Ultimate en krijgen de nieuwe technologie Ambient Optimization. Die regelt automatisch de helderheid van de beelden op basis van het omgevingslicht in de kamer waar de tv staat. In fel verlichte kamers krijgen de beelden dan een boost in helderheid, in een donkere kamer worden ze wat gedimd.

Ambient Optimization lijkt wat op het net gelanceerde Dolby Vision IQ met als verschil dat Sony ook het geluid kan mee regelen. Zo kan het detecteren wanneer er bepaalde objecten in de kamer geluid absorberen of reflecteren, zoals een sofa of gordijnen, en de akoestiek hierop afstemmen.

Het geluid wordt trouwens nog steeds verzorgd door speakers die in het scherm zitten ingebouwd (Acoustic Surface) en waardoor het geluid uit het scherm lijkt te komen.

Geen HDMI 2.1

Voor de eerste maal is de X-Motion Clarity technologie van Sony beschikbaar op de nieuwe oled tv’s. Die verbetert in real-time snel bewegende beelden met een hoge vernieuwingssnelheid waardoor ze scherper en vloeiender te zien zijn.

Nog steeds aanwezig is de Netflix Calibrated Mode, en alle modellen kunnen overweg met Dolby Vision, Dolby Atmos en Apple AirPlay 2. Android TV 9 is standaard aanwezig met ondersteuning voor Google Assistant. Ook Amazon Alexa is present. Wat wel nog ontbreekt op de nieuwe oled tv’s voor 2020 zijn HDMI 2.1-aansluitingen.

Design

De televisies krijgen bovendien een nieuw designconcept mee met als naam Immersive Edge, gekenmerkt door een minimalistische schermrand. De A8 heeft verstelbare tafelvoeten zodat er een soundbar tussen kan geplaatst worden, de A9 een centraal geplaatste, afgeronde voet die amper aanwezig is. Daardoor rust de A9 zowat volledig op het tv-meubel en lijkt de plaatsing van een soundbar uitgesloten.

Van zodra we prijzen en verkrijgbaarheid weten, lees je dat hier als eerste.