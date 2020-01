De 4K televisies in de XH95 en XH90 reeksen maken gebruik van een full array led-paneel en hebben afmetingen van 49-inch tot 85-inch.

Het topmodel XH95 heeft volgens Sony “een zesmaal hoger contrast dan conventionele led tv’s” en een piekhelderheid die de 1000 nits overtreft. Bij de XH90 liggen die waarden lager.

De XH95 gebruikt dezelfde processor (X1 Ultimate) als in de 8K tv’s van Sony die de beelden analyseert voor betere kleur, contrast en helderheid. Met Object-based HDR remaster worden de kleuren van afzonderlijke objecten op het scherm geanalyseerd en wordt het contrast aan de hand daarvan bijgesteld. De XH90 moet het stellen met de gewone X1-processor.

De XH95 heeft ook het X-Wide Angle-scherm (voor de tv’s vanaf 55-inch) dat de achtergrondverlichting benut om kleuren vanuit elke kijkhoek levensecht weer te geven. Het resultaat is een even goed beeld voor wie schuin voor de tv zit, als wie er recht voor zit.

Waar vorig jaar de XG90-reeks slechts bestond uit één model van 49-inch (KD-49XG9005) en als kleine partner fungeerde van de XG95-modellen van 55-inch en groter, lijkt daar dit jaar verandering in te komen. De XH90-reeks wordt nu een volwaardige propositie met afmetingen van 55-inch, 65-inch, 75-inch en 85-inch. Voor een 49-inch formaat moet je nu bij de XH95-reeks zijn.

Beide reeksen krijgen de nieuwe technologie Ambient Optimization. Die regelt automatisch de helderheid van de beelden op basis van het omgevingslicht in de kamer waar de tv staat. In fel verlichte kamers krijgen de beelden dan een boost in helderheid, in een donkere kamer worden ze wat gedimd.

Ambient Optimization lijkt wat op het net gelanceerde Dolby Vision IQ met als verschil dat Sony ook het geluid kan mee regelen. Zo kan het detecteren wanneer er bepaalde objecten in de kamer geluid absorberen of reflecteren, zoals een sofa of gordijnen, en de akoestiek hierop afstemmen.

Het geluid wordt trouwens nog steeds verzorgd door speakers die in het scherm zitten ingebouwd (Acoustic Surface) en waardoor het geluid uit het scherm lijkt te komen. Op de tv’s van 55-inch en groter kunnen de tweeters die het geluid sturen precies vaststellen waar het geluid vandaan komt. Die grotere tv’s krijgen ook een meer uitgebalanceerde speaker, de X-Balanced speaker.

Beide televisiereeksen hebben een strak aluminium frame (afgerond op de hoeken van de XH95) en minimalistische voeten in metaal.

Voor het overige zijn de specs hetzelfde gebleven als vorig jaar met Android TV 9 als besturingssysteem inclusief Google Assistant, en features als Dolby Vision HDR, Dolby Atmos, AirPlay 2, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Chromecast en Netflix Calibrated Mode. IMAX Enhanced is voorbehouden voor het XH95-model.

Van zodra we de prijzen en beschikbaarheid kennen, publiceren we ze hier.