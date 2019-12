De laatste jaren zagen we heel wat nieuwe technieken opduiken in televisieland. Maar geen enkele geeft zo’n boost aan de beeldkwaliteit als High Dynamic Range, of afgekort HDR.

Voor we ons verdiepen in Dolby Vision even een woordje uitleg over HDR.

Wat uitleg over HDR

Met High Dynamic Range (HDR) kunnen cinematografen en regisseurs beelden afleveren met een hoger dynamisch bereik: oftewel beelden met een verhoogde helderheid, meer accurate en uitgebreidere kleuren en een beter contrast.

Voor het kleine scherm moest tot voor kort de kwaliteit van die beelden teruggebracht worden naar wat de televisie aankon. Het dynamische bereik van die tv’s was immers onvoldoende. De nieuwe lichting televisies zijn vandaag technisch wel in staat HDR weer te geven.

Daardoo kunnen we nu genieten van beelden met een nooit gezien kleurenpallet en contrast. Met HDR zijn de zwartwaarden rijker en de hooglichten helderder, of anders gezegd: er blijven meer details zichtbaar in schaduwen of fellere lichtpartijen. En dat heeft ook een effect op de kleuren, die hun punch bewaren en niet uitwassen naar wit.

Statische HDR vs. dynamische HDR

Voor thuisgebruik zijn er vandaag vijf grote HDR-formaten: twee statische formaten en drie dynamische formaten.

De twee statische varianten zijn HDR10, dat elke HDR-compatibele tv vandaag ondersteunt, en HLG, een afgeleide versie die dient voor televisieuitzendingen. Elke film of aflevering van een serie krijgt bij deze statische vormen van HDR één enkele waarde mee om de HDR-inhoud te tonen.

De dynamische varianten van HDR krijgen deze HDR-informatie wel mee voor elke scène. Wanneer je dus een film of serie kijkt, zal je voor elke scène een aangepaste mix van kleuren, contrast en helderheid krijgen. Dat geeft de HDR-kwaliteit een stevige boost. De drie dynamische formaten zijn het onbekende Advanced HDR by Technicolor en de twee meer bekende HDR-formaten HDR10+ en Dolby Vision.

Wat is er bijzonder aan Dolby Vision?

Dolby Vision is een dynamisch HDR-formaat dat werd ontwikkeld door Dolby Labs. Door dus elke scène (en soms zelfs elk frame) specifiek aan te passen op een aantal parameters, kan in theorie een betere beeldkwaliteit voor het hele plaatje verkregen worden.

In vergelijking met HDR10 en HDR10+, die beiden een maximale piekhelderheid tot 1.000 nits halen, gaat Dolby Vision veel verder, tot 10.000 nits.

Hetzelfde geldt voor de kleurdiepte, een aanduiding voor de accuraatheid van de weergegeven kleuren. Bij HDR10 en HDR10+ is de kleurdiepte begrensd tot 10 bits, bij Dolby Vision bedraagt die 12 bits. Dat verschil lijkt op papier klein, maar het maakt een groot verschil uit. Met 10 bits kan de contentmaker kiezen uit 1024 schaduwen van elke primaire kleur, goed voor meer dan een miljard mogelijke kleuren. Met 12 bits verviervoudigt dat naar 4096 schaduwen, goed voor een totaal van liefst 68 miljard kleuren.

Momenteel zijn die hoge piekhelderheid en die hogere kleurdiepte van Dolby Vision een beetje teveel van het goede: vandaag (eind 2019) zijn er nog geen televisies verkrijgbaar die beide waarden kunnen weergeven. Zelfs de meest heldere tv vandaag gaat niet hoger dan 4.000 nits, en tv’s met 12-bit zijn er niet.

Welke televisies ondersteunen Dolby Vision?

Niet elke nieuwe tv is vandaag al compatibel met Dolby Vision. Samsung bijvoorbeeld trekt volledig de kaart van HDR10+.

Televisiemerken die wel Dolby Vision ondersteunen zijn LG, Sony, Philips, Loewe, Bang & Olufsen en Panasonic. Let wel op: sommige goedkopere modellen van deze merken ontbreken wel nog Dolby Vision.

Nog andere zaken waar ik op moet letten bij Dolby Vision?

Naast een compatibele televisie (of smartphone, tablet) zal uiteraard ook de film, serie of game moeten aangeboden worden in Dolby Vision. Bij streamingdiensten als Netflix (het duurste abonnement) en Amazon Prime Video is dat al het geval. Kijk je via Ultra HD Blu-ray moet je aangekocht schijfje het Dolby Vision-label dragen. Idem voor games.

Gebruik je een mediaspeler of spelconsole dan moet ook deze compatibel zijn met Dolby Vision, wat niet bij elk exemplaar het geval is. Goed opletten is de boodschap. Compatibel met Dolby Vision zijn alvast de Apple TV 4K, Google Chromecast Ultra en de Xbox One S en One X.