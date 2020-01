Hiermee volgt het nieuwe vlaggenschip van Panasonic voor 2020 de trend naar een nog hogere beeldkwaliteit.

De HZ2000 is de opvolger van de vorig jaar gelanceerde GZ2000 die een oled paneel “van professionele kwaliteit” introduceerde. Dat paneel werd getuned door Hollywood-professionals en levert een “20% hogere piekhelderheid dan conventionele oled tv’s”, zegt Panasonic.

Over wat de exacte verbeteringen dit jaar zijn, werd geen woord gerept maar wel worden enkele features toegevoegd die de intentie van de regisseur op het vlak van beeldkwaliteit zo nauwgezet mogelijk wensen te volgen.

Eén daarvan is de Filmmaker Modus, dat Panasonic op IFA 2019 met enkele andere spelers op de kaart zette. Met die beeldmodus worden onder meer kleuren, contrast en beeldverhouding getoond zoals de makers het wensen. De modus werkt op de HZ2000 bovendien in tandem samen met de ingebouwde lichtsensor van de tv.

Een andere is Dolby Vision IQ die de helderheid van de Dolby Vision HDR-weergave gaat aanpassen aan het omgevingslicht in de kamer. In een verdonkerde kamer kunnen de HDR-beelden misschien te fel zijn voor de ogen, terwijl overdag als de zon binnen schijnt de helderheid best een boost kan gebruiken. Dolby Vision IQ maakt hiervoor gebruik van de ingebouwde lichtsensor van de tv.

Naast Dolby Vision blijft de HZ2000 ondersteuning bieden voor HDR10 en HDR10+ en volgen er via een latere software-update HDMI 2.1-functies zoals HDMI eARC en ALLM.

Net zoals vorige jaren wordt de HZ2000 specifiek getuned door Hollywood-colorist Stefan Sonnenfeld maar wie nog een stap verder wenst te gaan kan dat via ondersteuning voor de CalMAN PaternGen en verdere calibratiemogelijkheden. Zo kan de tone-mapping voor HDR-beelden nu worden uitgeschakeld.

Op geluidsvlak werden de opwaarts gerichte speakers voor Dolby Atmos licht aangepast en worden ze in de markt gezet als 360° Soundscape Pro.

Het smart tv-platform van Panasonic, My Home Screen, krijgt een update naar versie 5.0. De tv kan overweg met Google Assistant en Amazon Alexa. De HZ2000 zal verkrijgbaar zijn in schermafmetingen van 55-inch en 65-inch.

Bekijk hier het aanbod oled televisies van Panasonic