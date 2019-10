1 Wat is Dolby Atmos en hoe werkt het?

Dolby Atmos is een technologie voor surroundgeluid, van fabrikant Dolby, die in 2012 het levenslicht zag en in de beginperiode enkel in commerciële bioscopen werd gebruikt. Het idee achter Dolby Atmos is om de kijker letterlijk te omgeven met geluid. In de cinema worden dan ook tientallen speakers ingezet om je het gevoel te geven letterlijk in de film te zitten.

Tot voor kort werd filmgeluid in de cinema op dezelfde manier ‘gemixed’ als voor de huiskamers. Er waren een aantal vaste, gescheiden kanalen, en deze kanalen werden verzonden naar specifieke luidsprekers. Een 5.1 mix in de huiskamer zorgde dan voor een surroundgeluid naar 5 luidsprekers en een subwoofer. In de commerciële bioscoop ging één kanaal dan naar een reeks van luidsprekers, want meerdere plaatsen en oortjes moesten dit kanaal kunnen horen.

In tegenstelling tot traditionele surroundformaten maakt een soundtrack met Dolby Atmos geen gebruik van aparte, vaste kanalen zoals een bijvoorbeeld een geluid dat naar de linkerspeaker vooraan moet. Nee, geluiden krijgen door de sounddesigner een specifieke plek in een 3D-ruimte toegewezen. Dat opent mogelijkheden om het geluid specifiek te positioneren in een bepaald gebied.

Een speciale Dolby Atmos-chip in de versterker, soundbar of televisie decodeert vervolgens die specifieke plaatsinformatie van het geluid en stuurt het door naar de luidspreker die het best deze positie benadert.

Plafondspeakers maken hierbij integraal onderdeel uit van Dolby Atmos. Ze voegen een nieuwe dimensie toe aan het geluid, die er voorheen niet was. Door die uitbreiding in de hoogte en de andere aanpak van Dolby Atmos zal je minder het geluid kunnen toekennen aan een speaker, en krijg je meer een surroundbubbel, alsof je temidden de actie zit.

Zeer concreet moet je dan denken aan geluidsfragmenten als een overvliegende helikopter, een regenbui waarbij je de druppels vanaf het plafond hoort neervallen of stormweer dat over je hoofd raast.

In theorie is Dolby Atmos een stuk flexibeler dan de oudere kanaal-gebaseerde home cinema. Een 7.1-systeem bestaat altijd uit 7 luidsprekers en 1 subwoofer. Bij Dolby Atmos zijn er verschillende luidsprekeropstellingen mogelijk. De Dolby Atmos-chip zorgt dan voor de juiste verdeling van het geluid.

Je zal opmerken dat ook de nomenclatuur om deze opstellingen te omschrijven verandert. Zo spreken we bij Dolby Atmos niet langer van een 5.1- of 7.1-opstelling maar zal je omschrijvingen aantreffen zoals 5.1.2, 5.1.4, 7.1.2, enzovoort. Het eerste cijfer duidt nog steeds het aantal luidsprekers aan die je horizontaal op een plan aantreft; het tweede cijfer wijst op het aantal subwoofers; het derde nummer ten slotte zijn de specifieke Dolby Atmos-luidsprekers met verticale drivers of plafondluidsprekers.

Tip: Deze installatiegids voor Dolby Atmos geeft je handige tips en richtlijnen (PDF)