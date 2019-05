Als eerste tv-fabrikant biedt Samsung vanaf heden de nieuwe Apple TV app aan inclusief ondersteuning voor AirPlay 2.

De software-update is sinds 13 mei beschikbaar voor alle nieuwe Samsung tv’s uit 2019 en enkele modellen uit 2018.

Met de volledige integratie van Apple TV in Samsungs Smart TV-platform wordt het eenvoudig om alle films en series in de iTunes-bibliotheek te huren of te kopen. Het aanbod bestaat ook uit ruim 400 titels in 4K en HDR-kwaliteit.

Vanaf de herfst zal het ook mogelijk zijn in te tekenen op de nieuwe streamingdienst van Apple, Apple TV+.

De ondersteuning voor AirPlay 2 betekent dat je vanaf een iOS-toestel de content vlekkeloos kan streamen naar jouw Samsung tv.

De eerste maanden heeft Samsung de exclusiviteit voor de Apple TV app. Later volgen nog de tv’s van onder andere LG.