Midden februari presenteerde Samsung zijn nieuwste lichting televisies voor 2020. Vandaag zijn de adviesprijzen van de tv’s bekend. Zowat alle televisietoestellen moeten vanaf eind april in België verkrijgbaar zijn.

“Onze line-up is intelligenter dan ooit”, zegt Peter Vanden Bossche, Marketing Manager TV bij Samsung Benelux. “Met slimme AI-features als Object Tracking Sound, Q-Symphony en Quantum Dot AI is de kijk- én luisterervaring mooier en meeslepender dan ooit. Wij zijn ervan overtuigd dat onze volledige line-up mensen boeien van intro tot credits. De 8K QLED Q950TS is hét topmodel van de nieuwste line-up: het is de eerste 8K tv met een opvallende, ultradunne vormfactor, premium 8K beeldkwaliteit én indrukwekkend geluid dat de bewegingen op het scherm volgt.”

Over de features van de gewone lcd led televisies voor 2020 schreven we nog niet. Hieronder een overzicht van de modellen en prijzen:

TU8510

43 inch – 699 euro

50 inch – 799 euro

TU8500

Deze televisies maken gebruik van dual led achtergrondverlichting. Dat zijn leds met een verschillende kleurtemperatuur (koud en warm) die volgens Samsung het contrast en de kleuren ietsje beter maken.

Er is ook Multi-View aan boord. Met Multi-View kan je de inhoud van een smartphone op je tv-scherm tonen. Denk aan een voetbalmatch in één venster terwijl je in een tweede venster chat via WhatsApp of tweets ziet. Of wat dacht je van een videofeed van een game terwijl je die zelf aan het spelen bent?

43 inch – 649 euro

50 inch – 749 euro

55 inch – 899 euro

65 inch – 1199 euro

TU8000

Vanaf dit model zien we de Ambient Mode Lite-versie opduiken en de One Remote Control. Het scherm heeft, net zoals bij de TU8500, aan drie zijden erg dunne randen.

43 inch – 579 euro

50 inch – 699 euro

55 inch – 799 euro

65 inch – 1099 euro

75 inch – 1599 euro

85 inch – 2999 euro

TU7100

43 inch – 499 euro

50 inch – 599 euro

55 inch – 749 euro

65 inch – 999 euro

75 inch – 1499 euro

T5300

Dit is een Full HD led televisie met Micro Dimming Pro en smart tv-functies.

32 inch – 349 euro