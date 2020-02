Ondanks de focus op 8K tijdens het EU-Forum in Malta zet Samsung nog steeds sterk in op 4K. Het speerpunt van de vernieuwde 4K QLED line-up vormen de Q95T en Q90T. Zij krijgen het gezelschap van drie andere tv-reeksen: de Q60T, de Q70T en de Q80T. Schermafmetingen lopen van 43 inch (op de Q60T) tot 85 inch.

Q95T en Q90T

Dit jaar zien we dus niet minder dan vijf nieuwe tv-reeksen terug, maar laten we eerst eens kijken naar de toppers Q95T en Q90T. Deze 4K-televisies met een resolutie van 3840 x 2160 pixels krijgen elk een full array direct led paneel (FALD) en halen 100% dekking van het DCI-P3 kleurvolume dankzij de gebruikte Quantum Dot-materialen.

Met uitzondering van de 55 inch, die een piekhelderheid heeft van 1500 nits, halen de tv’s een piekhelderheid van 2000 nits. Qua ondersteuning voor HDR zijn er geen verrassingen dit jaar: Dolby Vision ontbreekt nog steeds maar HDR10, HDR10+ en HLG zijn opnieuw van de partij.

Beide televisieseries krijgen Samsung’s brede kijkhoektechnologie (Ultra Viewing Angle) met antireflectiefilter en maken gebruik van de AI Quantum Processor 4K. Het ziet er naar uit dat die processor betere resultaten zal opleveren dan vorig jaar, onder meer doordat Samsung is afgestapt van een vast algoritme en nu de beelden verwerkt via AI.

Het ontwerp van de Q95T mag er zijn, met een platte tafelvoet en mooi, afgewerkte randen. De Q95T krijgt als enige van de nieuwe lichting 4K-tv’s de One Connect Box met bijhorende, minimale kabel waarover de stroom en de audio- en videosignalen lopen. De Q95T is daardoor ook geschikt voor de optionele No Gap wandsteun, waardoor je de tv lekker vlak tegen de muur kan hangen. De Q95T krijgt ook een premium afstandsbediening mee.

Schermafmetingen Q95T: 55, 65, 75 en 85 inch

Schermafmetingen Q90T: 55, 65 en 75 inch

Q80T

Een stapje lager staat de Q80T, die nog steeds gebruik maakt van een direct led paneel, maar een afgezwakte versie van de brede kijkhoektechnologie heeft en een lagere piekhelderheid van 1500 nits.

Vanaf dit model zien we trouwens de Object Tracking Sound-techniek en Q-Symphony terug. Object Tracking Sound (OTS) herkent bewegende objecten op het scherm en zal die via het geluid proberen volgen. Denk bijvoorbeeld aan een racewagen die van links naar rechts over het scherm dendert.

Bij Q-Symphony worden zowel de speakers van de tv als die van een compatibele soundbar (HW-Q60T, HW-Q70T en HW-Q800T) tegelijk geactiveerd. Het geluidseffect is hierbij stukken beter dan zonder.

Schermafmetingen Q80T: 49, 55, 65, 75 en 85 inch

Q70T en Q60T

De Q70T en de Q60T zijn beiden Edge lit led panelen maar doen een beroep op zogenaamde dual leds. Dat zijn leds met een verschillende kleurtemperatuur (koud en warm) die volgens Samsung het contrast en de kleuren ietsje beter maken.

De Q70T heeft in tegenstelling tot het lager geplaatste model Q60T wel nog de AI Quantum Processor 4K aan boord. Vanaf de Q70T duiken als gevolg daarvan de Adaptive Picture en Adaptive Sound verbeteringen op.

Met Adaptive Picture kan de processor het scherm optimaliseren voor zowel omgevingscondities als individuele beelden. Een speciale sensor meet het aanwezige licht in de kamer, zodat de beelden hierop worden afgesteld en goed zichtbaar blijven.

Adaptive Sound is een verzamelnaam van allerhande geluidsverbeteringen, zoals Active Voice Amplifier (behalve op de Q60T). Met die functie herkent de tv omgevingsgeluiden zoals een mixer of spelende kinderen en wordt het volume van de tv hierop aangepast.

Vanaf de Q70T duikt ook de verbeterde plus-versie van Ambient Mode op. De functie waarbij je kunstwerken of eigen foto’s kan tonen op de tv, krijgt een AI-sausje. De getoonde kunstwerken worden dan meer afgestemd op jouw smaak, of het tijdstip van de dag.

Schermafmetingen Q70T: 55, 65, 75 en 85 inch

Schermafmetingen Q60T: 43, 50, 55, 58, 65, 75 en 85 inch

Geen HDMI 2.1 maar wel enkele features

Van HDMI 2.1-aansluitingen is er geen spoor te bekennen op de 4K-modellen, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Veel van de meest interessante HDMI 2.1-functies worden wel ondersteund zoals eARC (enhanced ARC), ALLM (Auto Low Latency Mode) en VRR. Een Real Game Enhancer moet beelden van aangesloten spelconsoles verbeteren, terwijl ook AMD FreeSync niet ontbreekt.

Beschikbaarheid en prijzen

Prijzen werden nog niet bekendgemaakt. De nieuwe lichting 4K QLED televisies zullen vanaf eind april en later in de winkels liggen.

