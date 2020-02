Samsung heeft zijn nieuwe gamma tv’s met een 8K-resolutie officieel voorgesteld tijdens het Samsung forum in Malta. Met het vlaggenschip Q950TS demonstreert Samsung zijn kunnen anno 2020.

De indrukwekkende Q950TS is een QLED-scherm met een 8K-resolutie in een slank design van 15mm dik. Op de tv die verkrijgbaar zal zijn in 65, 75 en 85 inch is er nagenoeg geen fysieke rand meer te onderscheiden: 99% van de voorzijde is gereserveerd voor het beeld.

De Q950TS heeft verder liefst zes ingebouwde speakers, die het geluid op het scherm volgen, en heel wat AI-power die een heleboel interessante functies mogelijk maakt.

Wie de Q950TS overweegt te kopen – en dat kan vanaf eind april of begin mei – krijgt er een speciale wandsteun bij zodat je de tv nagenoeg vlak tegen de wand kan hangen. De tv wordt ook aangeboden onder het One Connect-principe, zodat je slechts 1 minieme kabel nodig hebt om de tv te verbinden met de One Connect Box, een aparte toestelletje dat alle aansluitingen huisvest en dat je handig kan wegstoppen in een tv-meubel.

Het paneel is voorzien van full array direct leds, en zou een piekhelderheid van 4.000 nits halen. Samsung’s technologie om ook vanuit scherpe kijkhoeken de beeldkwaliteit te garanderen is aanwezig, net zoals bij de andere twee nieuwe 8K-modellen, waarover straks meer.

Voor de beeldkwaliteit staat de nieuwe Quantum Dot AI processor garant. Wat dat in de praktijk oplevert, zal een latere test uitwijzen. Niet-8K beelden worden alleszins opgeschaald naar de 8K-resolutie. Dat is door het gebrek aan echte 8K-content een noodzaak. De ondersteuning van de AV1-codec zorgt dan weer voor mogelijkheden op het vlak van 8K-streaming via YouTube.

Met Adaptive Picture kan de processor het scherm optimaliseren voor zowel omgevingscondities als individuele beelden. Een speciale sensor meet het aanwezige licht in de kamer, zodat de beelden hierop worden afgesteld en goed zichtbaar blijven.

Nuttige geluidsfuncties

In de tv zitten verder zes luidsprekers ingebouwd, waarvan twee bovenaan. Die maken het geluid dat de tv voortbrengt een stuk ruimtelijker. Iets wat ook lijkt te kloppen in onze korte demo die we in Malta kregen. Bovendien volgen de speakers de actie die we op het scherm te zien krijgen. Object Tracking Sound geeft Samsung als naam aan deze feature.

Met steeds grotere schermafmetingen lijkt die keuze voor meer speakers, en de positie ervan, trouwens een nuttige zet van Samsung. Zo hoef je je geen zorgen te maken dat bij een grote tv het geluid beperkt blijft tot de speakers onderaan.

Wie liever toch nog een afzonderlijke soundbar gebruikt, kiest misschien meteen best voor een exemplaar dat Q-Symphony aan boord heeft, zoals de modellen Q800T, Q70T en Q60T. In dergelijke set-up met de Q950T worden zowel de speakers van de tv als die van de soundbar tegelijk geactiveerd. Opnieuw, het geluidseffect is stukken beter dan zonder. Bovendien kunnen de soundbars overweg met Dolby Atmos en DTS:X.

Een derde geluidsverbetering is de heel handige Active Voice Amplifier. Wanneer de tv heel wat achtergrondgeluid in huis detecteert, denk aan een stofzuiger of blender, gaat die de dialogen automatisch in volume opkrikken zodat je niks van de actie hoeft te missen. Zo hoef je niet meer naar jouw afstandsbediening te grijpen.

Drie 8K-modellen voor 2020

De Q950T krijgt dus het gezelschap van twee andere modellen, de Q900T en Q800T, waarvan de schermafbeeldingen al starten bij 55 inch en oplopen tot 98 inch. Deze twee televisies moeten het wel stellen zonder de One Connect Box en bijpassende onzichtbare kabel, en de speciale wandsteun kan niet gebruikt worden op deze modellen.

De Q900T is verder nagenoeg dezelfde tv als de Q950T, maar is zo’n 10 mm dikker. De Q800T heeft een andere tafelvoet, een iets lagere HDR-capaciteit (piekhelderheid van 2000 nits) en een iets dikkere rand rond de tv. Het is ook de enige nieuwe 8K-tv die in 55 inch te koop is.

Betere wisselwerking tussen tv en smartphone

Twee andere functies die we te zien kregen konden ons ook bekoren. Met Multi-View kan je de inhoud van een smartphone op je tv-scherm tonen. Denk aan een voetbalmatch in één venster terwijl je in een tweede venster chat via WhatsApp of tweets ziet. Of wat dacht je van een videofeed van een game terwijl je die zelf aan het spelen bent?

Tap View situeert zich in het verlengde van Multi-View en lijkt gereserveerd te zijn voor bezitters van een Samsung smartphone. Door de telefoon even tegen de tv te ‘tikken’ kan je de inhoud ervan tonen in dat tweede venster. Beide vensters kan je trouwens op 14 verschillende manieren combineren.

Op het Samsung Forum werd trouwens ook bevestigd dat de Disney-app beschikbaar zal zijn binnen het Tizen smart tv-platform van de nieuwe televisies, en bij uitbreiding op een pak oudere toestellen.

Push naar 8K

Samenvattend kunnen we stellen dat Samsung dit jaar duidelijk op een doorbraak van 8K mikt. Zo ziet het er naar uit dat de Q800T zal worden verkocht aan 3.000 euro, wat 500 euro minder is dan het instapmodel van vorig jaar.

Bovendien werd er wat met specificaties geschoven tussen de tv-series (QLED 4K) zodat de keuze voor een 8K tv iets interessanter lijkt te worden dan vorig jaar.

Dat er nog niet zoveel 8K-content is, lijkt Samsung niet tegen te houden. Het geloof in de upscaling-mogelijkheden van de nieuwe tv’s is sterk, en deze week nog lanceerde het de Galaxy S20 smartphones die kunnen filmen in 8K. Bovendien ziet het er op één of andere manier naar uit dat de nieuwe Xbox en PS5 8K-ondersteuning zullen hebben. Wordt 2020 het kantelmoment voor een doorbraak van 8K?