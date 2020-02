Samsung timmert al enkele jaren hard aan de weg om het segment van de lifestyle televisies populairder te maken. De designtelevisies Serif en The Frame zijn de meest bekende proposities en dit jaar krijgen ze het gezelschap van de Sero, een televisie die je verticaal kan laten kantelen, en waardoor je beter verticale content van een smartphone kan bekijken.

Nathan Sheffield, hoofd van de tv- en geluidsafdeling van Samsung Europa, zei het al in zijn korte presentatie op het Samsung forum in Malta: “De afgelopen 30 dagen is er al meer verticale content gecreëerd dan dat Hollywood de afgelopen 30 jaar heeft gemaakt in de horizontale versie.”

Hierbij kan je discussiëren over kwaliteit versus kwantiteit maar het punt is wel gemaakt: het overgrote deel van de content op een smartphone is al rechtop, en dus is de tijd misschien wel rijp voor een tv als de Sero. Zeker als je hem gewoon op de normale manier, als breedbeeldtelevisie horizontaal, kan gebruiken.

Gesterkt door het succes van de Sero op thuismarkt Korea – waar hij al bijna een jaar te koop is – komt de 43 inch grote televisie nu dus ook naar Europa, en bij uitbreiding naar België en Nederland. Bovendien ziet het er naar uit dat de Sero rond de 1600 euro zal gaan kosten bij zijn lancering begin mei.

De Sero tv mikt op Generatie Z die zowat elke content bekijkt en creëert op een smartphone. En met heel wat content online beschikbaar in portret- of verticale modus, zoals Instagram, Tiktok en Snapchat, kan de Sero wel eens aanslaan bij dit jongere publiek.

Je telefoon verbinden met de Sero doe je eenvoudig door hem, via de NFC-sensor, even tegen de rand van de tv te tikken. Tijdens onze demo op het Samsung Forum in Malta ging die connectie supersnel. In tegenstelling tot een gewone tv waarop je dan een kleine rechthoek met het beeld van je smartphone te zien krijgt en zwart aan weerszijden, kantelt de tv zichzelf en krijg je de volledige scherminhoud in verticale vorm te zien. Verander je de oriëntatie van je smartphone dan volgt de tv mee, volledig automatisch met behulp van een servomotor. Voor iPhones werkt de verbinding trouwens via AirPlay 2. Ook via de afstandsbediening kan je de Sero laten draaien.

Bovendien is de Sero meer dan een tv. De standaard waar hij op rust – hij moet immers vrijstaand worden geplaatst – doet meteen ook dienst als stevig muzieksysteem met een set-up van 4.1-kanalen en 60W aan vermogen. De aankoop van een aparte soundbar is dan ook weer overbodig.

In verticale stand kan je hem naast Sound Wall ook inzetten als digitaal fotokader, klok of poster. De Sero gebruikt trouwens de 4K QLED beeldtechnologie van Samsung, dus op dat vlak zit het wel snor.

Samsung gaf ook meer informatie over de 2020 modellen van die andere designreeks The Serif TV. Die zal beschikbaar zijn in schermafmetingen van 43, 49 en 55 inch, en twee nieuwe kleuren, wit en een zacht blauw. Die laatste kleur kwam er na feedback van bezoekers aan de stand van Samsung tijdens IFA 2019 in Berlijn. De Serif kreeg trouwens onlangs de iF Design Award. Sinds vorig jaar kom je er ook niet meer bekaaid vanaf op het vlak van de beeldkwaliteit, met de komst van de QLED-beeldtechniek naar de Serif.

Ook The Frame krijgt enkele updates. Zo komt er voor de eerste maal een 32-inch variant met Full HD en een versie van 75-inch. De Art Mode, waardoor je kunstwerken of eigen foto’s kan tonen op de tv, krijgt een AI-sausje. De getoonde kunstwerken worden dan meer afgestemd op jouw smaak, of het tijdstip van de dag.